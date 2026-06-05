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Почему партнер вас не слышит? Этот быстрый тест покажет, что не так в вашей паре

Признайтесь, как вы обычно ведете себя в отношениях, и результат подскажет, что можно улучшить

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За каждым стилем общения кроется искреннее желание быть принятым и понятым&nbsp;— но все выражают это по-своему | Источник: GPTЗа каждым стилем общения кроется искреннее желание быть принятым и понятым&nbsp;— но все выражают это по-своему | Источник: GPT

За каждым стилем общения кроется искреннее желание быть принятым и понятым — но все выражают это по-своему

Источник:

GPT

В отношениях многое решают не только чувства, но и то, как люди разговаривают друг с другом. Один сразу говорит, что его задело, другой осторожно прощупывает почву, третий закрывается и делает вид, что ничего не происходит. А четвертый, наоборот, начинает срочно выяснять отношения: писать, звонить, требовать ответа и спасать близость методом эмоционального штурма.

Все эти реакции обычно появляются не на пустом месте: за ними могут стоять тревога, страх конфликта, потребность в безопасности или желание быть услышанным. Пройдите тест и узнайте, какой стиль общения в паре вам ближе: избегающий, осторожный, открытый или тревожно-давящий.

ТестПройден 10 раз
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Партнер долго не отвечает на сообщение. Ваша первая реакция?

  • Подожду, но в голове уже начну прокручивать варианты: от «занят» до «что-то не так»

  • Ничего писать не буду, но обижусь и тоже пропаду. Пусть сам догадается

  • Позже спокойно спрошу, всё ли в порядке, если задержка меня задела

  • Начну писать еще, звонить и требовать объяснений: раз не отвечает, значит, надо срочно выяснять

Любой результат в этом тесте — не приговор и не ярлык на лоб, который теперь надо носить на семейных ужинах. Стиль общения можно менять: избеганию помогает маленькая честность, осторожности — конкретность, открытости — мягкость, а напору — умение выдерживать паузу. Главное — вносить изменения мягко, постепенно и только если вам действительно этого хочется. В конце концов, в паре вас двое, и улучшение коммуникации возможно, только если если над качеством связи работают с обеих сторон.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Отношения Психология
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