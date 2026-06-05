Почему партнер вас не слышит? Этот быстрый тест покажет, что не так в вашей паре

За каждым стилем общения кроется искреннее желание быть принятым и понятым — но все выражают это по-своему Источник: GPT

В отношениях многое решают не только чувства, но и то, как люди разговаривают друг с другом. Один сразу говорит, что его задело, другой осторожно прощупывает почву, третий закрывается и делает вид, что ничего не происходит. А четвертый, наоборот, начинает срочно выяснять отношения: писать, звонить, требовать ответа и спасать близость методом эмоционального штурма.

Все эти реакции обычно появляются не на пустом месте: за ними могут стоять тревога, страх конфликта, потребность в безопасности или желание быть услышанным. Пройдите тест и узнайте, какой стиль общения в паре вам ближе: избегающий, осторожный, открытый или тревожно-давящий.

Тест Пройден 10 раз 1 / 13 Партнер долго не отвечает на сообщение. Ваша первая реакция? Подожду, но в голове уже начну прокручивать варианты: от «занят» до «что-то не так»

Ничего писать не буду, но обижусь и тоже пропаду. Пусть сам догадается

Позже спокойно спрошу, всё ли в порядке, если задержка меня задела

Начну писать еще, звонить и требовать объяснений: раз не отвечает, значит, надо срочно выяснять Продолжить