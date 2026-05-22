«Придурочный!» Марат Башаров довел до слез свою возлюбленную — видео

На шоу «Ставка на любовь» (16+) идет только вторая неделя, когда пары проверяют на прочность свои отношения, и у некоторых любовная лодка начинает заметно подтекать. Жизнь с другими парами пошатнула отношения Марата Башарова и его возлюбленной Аси Борисовой, которая младше его на 13 лет.

На поверхность всплыла давняя проблема Башарова — агрессия. Ведущий признавался, что своих предыдущих жен он неоднократно бил, однако Ася никогда не давала ему повода, и с ней он живет душа в душу. Правда, стоило молодой актрисе проявить каплю сочувствия к сопернику — Михаилу Стогниенко, — как Башаров закатил сцену.

— Я ревную! С тобой сидит твой человек, а ты беспокоишься о каком-то другом парне, — накинулся на девушку Башаров.

Борисова попыталась отшутиться, наигранно серьезно заявив, что у нее действительно появились чувства к другому человеку. Но Марат не захотел переводить разговор в шутку. В приступе агрессии он начал ходить по комнате, размахивать руками и обвинять Асю в том, что она уделяет ему недостаточно внимания.

Как только Башаров увидел, что Борисова плачет, вместо того чтобы успокоить и поддержать, он лишь укоризненно бросил: «Что за слезы?», на что получил ответ.

— Ничего, просто ты какую-то фигню несешь, если честно. Уж сколько я своего внимания тебе уделяю. Я тебе уделяю всё свое внимание. Всё на тебе. Услышь себя. Придурочный! — высказалась Борисова и заплаканная ушла от камер и возлюбленного в другую комнату.

Ранее, когда Асю расспрашивали на шоу, знает ли она, что ее мужчина поднимал руки на жен, она ответила, что не в курсе ситуаций. По словам новой возлюбленной Башарова, она не читала новости и не смотрела интервью жен Марата. При этом уже будучи в отношениях, они договорились, что не будут ворошить прошлое, так как это не принесет никому удовольствия.