Бывший постоянно напоминает о себе? Как не вестись на эмоциональные уловки и сохранить себя

Объясняем, какие цели преследуют бывшие и как правильно реагировать, чтобы не страдать Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Вы расстались, удалили общие фото и почти забыли о человеке. Вы снова чувствуете вкус к жизни, строите планы и, возможно, уже смотрите в сторону новых отношений. И вдруг — сообщение. Короткое: «Привет, как дела?» Или неожиданный лайк под вашим новым фото в соцсетях. Этот момент способен вызвать бурю эмоций — от надежды до растерянности. Знакомо? В современной психологии отношений это явление называют «пингованием». Разберемся, что это значит, зачем люди это делают и, главное, как на это реагировать, чтобы сохранить душевное равновесие.

Что значит «пинговать» бывшего

Термин пришел из IT-сферы, где «пинг» — это команда для проверки связи с сервером. В отношениях смысл тот же: «пинговать» — значит посылать легкий сигнал бывшему партнеру, чтобы проверить, жив ли контакт и помнят ли о вас. Чаще всего «пингует» тот, кто инициировал расставание.

Как это выглядит в реальной жизни? Издание Psychologies.ru пишет, что «пингом» могут быть любые, на первый взгляд, невинные действия. Например, короткие сообщения или звонки с фразами вроде «Привет, спишь?», поздравления с праздниками, иногда даже незначительными. Или внезапная активность в социальных сетях: лайки или комментарии под вашими фото и сторис после долгого молчания.

Бывают и косвенные сигналы: просьбы общих знакомых передать привет, публикация грустных цитат о любви или постов с намеком на прошлое. Некоторые доходят до «случайных» встреч — появляются в ваших любимых местах или звонят с фразой: «Ой, ошиблась номером».

Зачем бывшие это делают

«Пинги» редко имеют цель возобновить полноценные отношения. Чаще всего люди «пингуют» по нескольким ключевым причинам.

Первая — проверка границ и власти. Инициатору разрыва важно убедиться, что он всё еще имеет на вас эмоциональное влияние. Ваш быстрый ответ становится сигналом: «Он или она всё еще на крючке».

Вторая причина — подпитка эго и самооценки. «Пинг» — это способ получить дозу внимания, убедиться в собственной значимости и желанности. Человеку важно знать, что вы о нем думаете, даже если это приносит вам боль.

Третья причина — ностальгия, скука или одиночество. Бывшему партнеру стало скучно, одиноко или грустно, он ностальгирует и хочет испытать забытые эмоции.

И, наконец, редкая, но возможная причина — попытка вернуть прошлое. В некоторых случаях «пин"г — это робкий шаг к примирению. Но если человек настроен серьезно, он не ограничится случайным лайком. Он будет писать чаще и откровеннее, предложит встретиться и поговорить.

Как реагировать, если вас «пингуют»

Универсального ответа нет, всё зависит от ваших желаний. Однако если изучить мнения на женском форуме Woman.ru, станет ясно: есть несколько основных стратегий.

Если вы не хотите возвращать прошлое, самый эффективный способ — игнорировать. Помните: «пинг» — это стук в дверь без намерения войти. Если полностью игнорировать не получается или вы хотите сохранить вежливость, можно ответить максимально нейтрально, например: «У меня всё хорошо, спасибо», не задавая встречных вопросов и не развивая тему.

Если вы допускаете мысль о возвращении, не отвечайте сразу. Сделайте паузу, не показывайте, что вы ждали этого сообщения. Наблюдайте: будут ли следующие шаги. Если за первым «пингом» не последует предложения встретиться или серьезного разговора, это всего лишь проверка чувств. И не бойтесь говорить прямо: спросите о целях, если вас что-то смущает. Открытый диалог — признак здоровых отношений.

Если «пинги» становятся навязчивыми, четко обозначьте свои границы: скажите, что вам неприятно и вы не хотите продолжать общение в таком формате. Если это не помогает, не стесняйтесь прибегнуть к блокировке.

Мнение психолога

Почему так трудно игнорировать «пинги»? Новосибирский психолог Светлана Калачикова объясняет: после расставания человек сталкивается с пустотой, и сетевая активность бывшего — это попытка удержать его в своей жизни, сохранить старые привычки.

« „Пингование“ — это не просто „проверка связи“ . Это эмоциональные качели, которые мешают завершить гештальт и начать новую жизнь. Каждый такой сигнал возвращает вас в прошлое, заставляя снова и снова переживать расставание», — объясняет принцип эксперт.

Главная рекомендация психолога — сосредоточиться на себе и своем восстановлении. Чтобы разорвать порочный круг, полезно временно ограничить доступ к бывшему в соцсетях: скрыть сторис или заблокировать на время.