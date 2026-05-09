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Он и она «Он хороший, он тебя любит». Сталкер жестоко угрожает бывшей, а в соцсетях рассказывает про их идеальную жизнь

«Он хороший, он тебя любит». Сталкер жестоко угрожает бывшей, а в соцсетях рассказывает про их идеальную жизнь

Он сыплет угрозами в переписке и в то же время выкладывает на своей странице совместные фото с подписью «любимая»

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Не все мужчины способны смириться с расставанием | Источник: Полина Авдошина / E1.RUНе все мужчины способны смириться с расставанием | Источник: Полина Авдошина / E1.RU

Не все мужчины способны смириться с расставанием

Источник:

Полина Авдошина / E1.RU

Эта история началась, как и многие сейчас, онлайн. Анна (имя изменено, — прим.ред.) познакомилась с мужчиной в Сети. Встречи переросли в роман, который продлился всего несколько месяцев. За это время она устала от постоянного контроля, беспочвенной ревности и решила разорвать отношения.

С тех пор жизнь Анны превратилась в ад. Бывший приезжал к ней домой, закатывал скандалы — пришлось даже поменять замки в квартире. Теперь, по словам женщины, он заваливает ее звонками и сообщениями, угрожает физической расправой, а еще обещает разослать близким ее откровенные фото. Свою историю она рассказала корреспонденту E1.RU.

«Проверял телефон, отслеживал геолокацию»

Они встретились на сайте знакомств. У нее был непростой период в жизни — Анна разводилась с мужем. Новый поклонник казался ей открытым, харизматичным и заботливым. Но очень скоро она стала замечать тревожные звоночки в его поведении.

«Начался повышенный контроль, повышенное внимание, проверки: звонил по видеосвязи, проверял мой телефон, подключил геолокацию, отслеживал, где я нахожусь. Все это преподносилось как забота, что он за меня переживает, вдруг что-то случится», — рассказывает женщина.

Анна говорит, не хотела торопить события и съезжаться с новым мужчиной, но он настаивал. Она решила попробовать. И после начала совместной жизни отношения стремительно пошли под откос.

«Расстаться с ним было очень тяжело, но в какой-то момент мы поссорились, ему опять что-то померещилось, и он решил уйти на СВО. Он уехал, был на обучении месяц, но его не взяли, не знаю, с чем это было связано. Он поехал назад. Я написала ему: „Между нами все кончено“. Я решила, что хочу жить одна. И когда он приехал, он угрожал сжечь квартиру, выкинуть шкаф, который мне собирал», — продолжает Анна.

По словам Анны, бывший закатывал ей сцены ревности | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU По словам Анны, бывший закатывал ей сцены ревности | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

По словам Анны, бывший закатывал ей сцены ревности

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Разговоры с бывшим перепуганная женщина фиксировала на аудио. Она предоставила записи в редакцию E1.RU. В них он просит ее вернуться и угрожает.

— Шанс дай хотя бы попробовать. Хотя бы шанс дай.

— А я давала шанс.

— Ты не давала шанс. Ты вот сейчас можешь шанс дать?

— Нет, я все решила.

— А я решил, что взорву твою машину!

Вот еще один диалог бывших возлюбленных — словом в скобках мы заменили мат.

— Ты завтра идешь на тренировку? — спрашивает мужчина.

— Да.

— Ну там увидимся, сразу [лицо] свое приготовь к осмотру, договорились? Я на тренировку приду, я тебе [лицо] разобью. У тебя [лицо] разлетится, можешь улыбаться, можешь смеяться — у тебя все хорошо будет.

Когда Анна заблокировала номер бывшего, он стал звонить ей с чужих номеров. Однажды, по ее словам, отыскал ее профиль на сайте объявлений и начал писать туда. Там она его тоже внесла в черный список.

Анна рассказывает, что бывший приезжал к ней домой, сломал дверную ручку, когда ломился. А во время последней встречи закатил скандал и разбил ее телефон. Тогда она решилась написать заявление в полицию. Мы обратились в УМВД Екатеринбурга за комментарием, но на момент публикации ответа не получили.

«Может, вы просто ссоритесь»

Бывший Анны — доброволец одной из общественных организаций Екатеринбурга. Когда она почувствовала себя жертвой сталкера, в первую очередь обратилась за помощью туда. Думала, коллеги вмешаются и усмирят его.

«Они мне сказали: „Ну потерпи, может, вы просто ссоритесь и помиритесь, это ваше личное“, — рассказывает Анна. — Они говорят: „Он хороший, он тебя любит“». А у него везде посты, знаете, про доброту, про любовь, про веру в бога, про честность, смелость, вот всё такое. Но ведёт он себя при этом по-скотски и очень некрасиво».

Сам ухажер на публике создает видимость, что у них в отношениях все в порядке. На своей странице в социальных сетях он продолжает выкладывать счастливые совместные фотографии и подписывает бывшую любимой, называет ее своей вселенной.

«Я просто не знаю, как быть. Уберечь бы от него других, мне рассказали недавно, что он не в первый раз так себя ведет по отношению к женщинам, что и неудивительно, конечно. И все с рук сходит, это самое печальное», — говорит Анна.

В телефонном разговоре с журналистом E1.RU бойфренд подтвердил, что с бывшей возлюбленной у них все кончено. Он заявил, что не преследует ее, а та просто преувеличивает: «Женщина в гневе много что может сказать. Я никак ей не угрожал, просто был конфликт, и из-за этого я разбил ей телефон, сказал, что куплю новый, и всё нормально будет. Мы разбегаемся с ней».

Что делать, тем, кто стал жертвой сталкинга?

Клинический психолог Ольга Прохорова дала несколько советов, как вести себя с людьми, которые ведут себя как сталкеры.

  1. Четко обозначить границы и прекратить любое общение, блокировать в социальных сетях. Никаких двусмысленностей, никаких «может быть», никаких надежд.

  2. Необходимо четко дать понять: «Я не хочу с тобой общаться, оставь меня в покое». Сохраняйте все сообщения, звонки, письма, любые доказательства преследования, они могут пригодиться.

  3. Расскажите о ситуации своим близким, друзьям, семье и обязательно обратитесь в полицию.

  4. Меняйте привычные маршруты, будьте внимательны к своему окружению, подумайте об установке средств защиты, например, сигнализации или камер видеонаблюдения.

  5. Если избежать разговора в моменте невозможно, сохраняйте максимальное спокойствие. Говорите кратко, по существу, не давайте воли эмоциям, не провоцируйте агрессию. Отвечайте односложно, избегайте подробностей, старайтесь как можно скорее прекратить разговор, объяснив, что вам неприятно и вы не хотите общаться.

«Помните, ваша безопасность превыше всего. Не стесняйтесь просить помощи у профессионалов, психологов, юристов», — отметила Ольга Прохорова.

Сталкерством могут заниматься и женщины тоже, а их жертвами могут становиться люди любого социального статуса. На сталкеров жаловалась даже артистка Клава Кока. Преследователей все же наказывают: почитайте историю, как мужчину осудили и оштрафовали за сталкинг на триста тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Сталкинг Преследование Бывший Полиция Община
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