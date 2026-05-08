Кошелек vs кастрюля: должен ли мужчина за всё платить, а женщина стоять у плиты — мнения россиян

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Должен ли мужчина всегда платить в ресторане, а женщина — готовить? Отвечать на эти вопросы и учить своим примером — любимая тема анонимных комментаторов. В Сети большинство читателей считают так: «Зачем нужна жена, если она ничего не делает по хозяйству?» 72.RU вышел на улицы города, чтобы спросить мнение горожан лично. Смотрите в видео, что они отвечали.

Кто платит в ресторане и как распределяют бюджет?

«Лично я считаю, что должно быть всё пополам. Обязанности — обоих. А мой молодой человек считает, что мужчина должен обеспечивать семью. Я бы хотела взять инициативу. Но не всегда это удобно сделать».

«Мы немножко разделили. Допустим, за основные необходимые вещи платит мужчина. А за какие-нибудь интересные развлечения — как моя инициатива — я плачу».

«Я думаю, должно быть равноправие».

«Мои деньги — мои деньги. Его деньги — мои деньги! Будем тратить все твои деньги и все мои деньги вместе!»

«Мужчинам вообще мало денег нужно для себя. Девушки, дети нас мотивируют на заработок. Был один миллиардер, у него спросили: „Как вы стали миллиардером?“ Он сказал: „Мне стало интересно, сколько моя жена может потратить“».

«У нас принято, что мужчина — добытчик. Всё покупает, всё оплачивает. Меня всё устраивает!»

А как распределяются домашние обязанности?

«Лично я считаю, что не должна и не обязана. Но если договорились, что один платит, а другой готовит, это замечательно. Когда договорились. Но когда просто так дается это мнение, что так правильно и всё, на такое я, конечно, не соглашусь».

«Конечно, [женщина] обязана. Муж не должен готовить. Жена должна готовить. Она хозяйка».