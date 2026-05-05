«От нее у всех мужчин мурашки по коже»: бурные тайны личной жизни Оксаны Акиньшиной

Не смотри туда, Данила, это лишь ошибки молодости Источник: akinshok2013 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бытует мнение, что самые гармоничные союзы между мужчиной и женщиной — те, где разница в возрасте четыре года. Актриса Оксана Акиньшина в такое не верит и много лет крутит романы со взрослыми мужчинами. Вот только каждый раз, ища защиту и опору в лице своего партнера, актриса находила клетку, в которой ей быстро становилось тесно.

«Я влюбилась в Сережу Бодрова так, как хотела любить отца»

Первым важным мужчиной в жизни Акиньшиной стал не отец, а Сергей Бодров — младший. По словам Оксаны, ее родители были в разводе и всё свое время тратили на работу или выяснение отношений, поэтому ей пришлось быстро повзрослеть.

— Всё время были какие-то качели, что и сформировало мою психику нестабильную, — рассказывала Акиньшина.

Хоть Оксана и описывает, что с мамой они жили как подруги и она всегда могла с ней поделиться самым сокровенным, проще от этого ей не было. Она не хотела учиться, часто дралась. Неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы в 13 лет Оксана не попала на пробы в фильм «Сестры» (18+).

Пока другие кандидатки ради роли строили глазки и старались быть милыми, Оксане было всё равно, возьмут ее или нет, поэтому и вела она себя соответственно. Неожиданно именно это и подкупило Сергея Бодрова — младшего.

— Мне нужна была ершистая девочка, Оксана оказалась единственной из сотен претенденток, которая даже не попыталась мне понравиться. В ней было что-то такое, по-женски притягательное и по-мальчишески безбашенное. И это всё при внешнем абсолютном спокойствии, — описывал режиссер.

Источник: кадр со съемок фильма «Сестры» (18+), реж. Сергей Бодров — младший, студия СТВ, 2001 год

С первых же дней съемок между Сергеем и Оксаной случилась химия, но совсем не любовная, а, скорее, духовная. Акиньшина увидела в Бодрове наставника, который чем-то похож на нее, но при этом умнее и опытнее.

— Я влюбилась в Сережу Бодрова так, как хотела бы любить своего отца, он первый человек из мира взрослых, который стал для меня образцом мужчины, — признавалась Акиньшина.

После дебюта в кино Оксана точно определилась: хочет стать актрисой. Правда, пока у одних эта мечта была плотно связана с тем, что надо хорошо учиться, чтобы поступить в театральный университет, Акиньшина, наоборот, благополучно наплевала на уроки и аттестат.

— С того момента, как в моей жизни появилось кино, одноклассники закончились, друзья закончились, как будто и не было никого. Я сразу стала для них белой вороной, — делилась Акиньшина.

«От Акиньшиной у всех мужчин мурашки по коже»

Благодаря своей ангельской внешности Акиньшина пользовалась бешеной популярностью у мальчиков, но с детства ее привлекали мужчины постарше. Первый серьезный роман ей приписывают с Алексеем Чадовым. С 20-летним актером Оксана познакомилась, когда ей было 14, на съемках фильма «Игры мотыльков» (12+).

Сам актер информацию об отношениях с несовершеннолетней девочкой не подтверждает, но не отрицает тот факт, что не влюбиться в миловидную блондинку было невозможно.

— От Акиньшиной у всех мужчин мурашки по коже! — говорил Чадов.

Источник: кадр из фильма «Игры мотыльков» (12+), реж. Андрей Прошкин, студия «Глобус», 2004 год

Если отношения с Алексеем так и остались для общественности под знаком вопроса, то с солистом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым роман не вызывал сомнений. Оксана познакомилась с певцом на съемках того же самого фильма. Он был женат, но, увидя Акиньшину и изрядно выпив, забыл обо всём на свете.

— После 30, а мне столько и было, можно влюбиться лишь пьяным в говно. Когда трезвый, это на фиг не надо! — заявлял Сергей.

По воспоминаниям актрисы, в их первой встрече не было ничего романтичного, но всё же она поддалась на шнуровское обаяние.

— Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой… А потом я уже осталась в его номере. «Ну чего? Раздевайся давай!» И дело пошло, — описывала Оксана изданию «Комсомольская правда».

Вскоре после начала отношений Акиньшина ушла из дома и переехала к своему рок-н-рольному возлюбленному. Шнур ответственно подошел к тому, что теперь на его плечах забота о несовершеннолетней девочке, и взялся за ее воспитание, правда, не всегда успешно.

— Вытаскивал меня из кровати и тащил в школу. А я хотела спать, упиралась, — вспоминает Акиньшина. — По вечерам, бывало, напивались, могли влить в себя три бутылки водки.

Источник: Сысоев Григорий / ТАСС

Музыкант следил, чтобы Оксана делала уроки, заставлял ее читать книги, но ничего из этого не помогло. Учеба не шла, отношения с одноклассниками были плохими, и вместо аттестата актриса окончила школу со справкой.

— Ее родителей много раз вызывали на ковер к директору, но всё было без толку. Оксана и Шнуров не скрывали отношений — каждое утро на пороге школы мы видели их страстные поцелуи и объятия, — описывала Оксану ее одноклассница Марина Полякова.

Оксана и Сергей встречались пять лет, но, по мнению актрисы, их роман никогда бы не перерос в семью. Каждый был увлечен своим делом, пропадал на концертах и съемках, а дома вместо поддержки получал лишь бесконечные укоры и ревность. Шнур о своих отношениях с Акиньшиной вспоминать не любит, лишь говорит:

— Я сделал ей бесценный подарок, подарил пять лет своей жизни. И многому научил. В основном плохому.

«В какой-то момент сделал домохозяйкой»

Расставание с Сергеем Акиньшина переживала непросто. Она сильно поправилась и впала в депрессию. Однако не прошло и года, как Акиньшина словно стала другим человеком, более женственной и осознанной. Она окончила школу и поступила в университет на искусствоведа. Как она признавалась, направление выбрала специально такое же, как у Сергея Бодрова — младшего.

В 2008 году она познакомилась с пиарщиком и продюсером Дмитрием Литвиновым, который был на 11 лет ее старше. Долго проверять свои отношения пара не стала и через два месяца после встречи поженилась.

— Он терпеливо сносил мои взрывы и никуда не девался, и я поддалась естественной женской слабости. Благодаря Литвинову я смогла-таки научиться получать помощь и поддержку, — говорила о Дмитрии актриса.

Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

Литвинов надеялся, что сможет приручить Акиньшину. В его представлении он должен был быть добытчиком, а она — хранительницей домашнего очага, но не тут-то было.

— Дима продолжал отучать меня от стремления быть самой по себе и так в этом преуспел, что в какой-то момент сделал домохозяйкой, домработницей — всем, кем угодно, но с приставкой «дом-». Это убило весь мой жизненный кислород, без которого я жить не могу, — негодовала Оксана.

В 2010-м Оксана развелась с Дмитрием. Ее даже беременность не остановила.

— Я со всем справляюсь одна. Мужчина мне не нужен, — категорично заявляла она.

«Оксана уходила от меня несколько раз»

Совсем одна Оксана всё же не смогла и в 2011 году начала встречаться с певцом Алексеем Воробьевым.

— Мы познакомились на съемках фильма «Самоубийцы» (18+), — рассказывал певец. — Она мне сразу понравилась, но я не мог понять, как же она ко мне относится. Я вообще не сторонник стремительных отношений, обожаю романтику конфетно-букетного периода, за одной девушкой полтора года ухаживал. А тут, накупив разных пирожных, отправился к ней домой. Они всё и решили — на утренние съемки мы приехали вместе.

Источник: Матыцин Валерий / ТАСС

Очередная любовная история в жизни актрисы закончилась так же быстро, как и началась. Снова ревность, скандалы и скорое расставание по телефону.

— Оксана уходила от меня несколько раз, — рассказывал Воробьев. — Я понимал, что ей нужен другой мужчина, который посвятит себя ей без остатка. Но я любил ее! Бежал за ней и возвращал. Расстались после «Евровидения». Она звонила из Москвы, и каждый день мы жутко ругались. В конце концов оба, измученные, решили, что больше так продолжаться не может.

«С уходом мужа в моей жизни ничего не поменяется»

Долго Акиньшина от одиночества не мучилась. В том же 2011 году она познакомилась с продюсером Арчилом Геловани. Год пара скрывала свои отношения, за это время они съехались и поженились. Но шила в мешке не утаишь. Когда у пары родился сын, скрываться стало бессмысленно.

Следом в семье появилась еще дочка. Оксана души не чаяла в детях и в интервью рассказывала, что они для нее вся вселенная, без которой она не сможет существовать.

— С уходом мужа из моей жизни, в принципе, ничего не поменяется. А с уходом детей, не дай бог, моя жизнь разрушится, — признавалась Оксана.

Оксана переехала с мужем и детьми в Швейцарию. За границей пара почувствовала, что у них слишком разные представления об идеальном браке.

— Арчил надеялся, что Оксана родит детей и забудет про карьеру. Но Акиньшина не наседка, дети для нее не на первом месте. Хотя и Арчил мог погулять, но по грузинским понятиям он мужчина, ему можно, — рассказывал друг продюсера изданию «Комсомольская правда».

Источник: Тараканов Вадим / ТАСС

Акиньшина отказываться от привычного образа жизни не планировала. Она снималась в кино, общалась с мужчинами, в том числе со своим бывшим — Сергеем Шнуровым. Хоть тот и был женат, Оксане всё равно приходилось оправдываться за сообщения певцу.

В 2018 году пара объявила о разводе. Близкое окружение супругов рассказывало, что во время расставания камнем преткновения стали дети. Муж не позволил Акиньшиной их забрать и увез в Грузию к своим родителям. Теперь Акиньшина лишь иногда может их видеть.

— Она бы и хотела, чтобы дети остались с ней, но экс-муж, по сути, не оставил выбора: вроде как ей некогда детьми заниматься, а в его семье есть все условия. У него несколько адвокатов, и с ними спорить сложно, — признавалась знакомая Оксаны.

В 2020 году заговорили о том, что Акиньшина встречается с актером Данилой Козловским. После выхода фильма «Чернобыль» (18+), где артисты исполнили главные роли, их стали часто видеть вместе. Кроме этого, в профилях актеров появлялись снимки из одних и тех же локаций: из США, где живет дочка Козловского, или Тбилиси, где находятся дети Акиньшиной.

Источник: akinshok2013 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2026 году в Сети заподозрили, что актриса снова беременна. Ее увидели вместе с Козловским на одной из премьер. Внимательные зрители разглядели на безымянном пальце Оксаны обручальное кольцо, а под свободным платьем — выпирающий живот.

Актриса свою беременность и очередной брак никак не комментирует, а Козловский после новостей в Сети только опубликовал видео с аистом — символом пополнения в семье.

Источник: danilakozlovsky / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Окружение артистов молчать о радостном событии не стало и поделилось, что у Акиньшиной уже немаленький срок и мамой в четвертый раз она станет уже весной.