«Я верю в ее проект»: откуда Лерчек взяла деньги на свой новый бизнес

Рядом с Лерчек постоянно находится ее жених Луис Источник: im_lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В конце апреля Валерия Чекалина, страдающая от рака желудка, представила новый проект — косметический бренд. Она снялась в рекламной кампании, записала видео о своей идее и подготовила интервью. Вместе с женихом, учителем танцев Луисом Сквиччиарини, она рассказала, откуда взялись деньги на новый бизнес, ведь недавно все ее счета были заблокированы, а сама она находилась под следствием за неуплату налогов.

По словам Лерчек, бренд появился два года назад. В то время против нее возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Запустить новый проект блогер не могла одна, и ей на помощь пришло ее окружение.

— Меня поддерживали самые близкие: семья и мой мужчина. Не зря бренд другой (у Лерчек также был бренд косметики Letique, который она запускала вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным. — Прим. ред.), я для себя как женщина раскрылась с другой стороны. Когда есть мужчина, который показывает свою любовь и уважение, ты находишься в другой энергии, — поделилась Лерчек.

Источник: im_lu / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бренд принадлежит юридической компании ООО «ЕЙЙЯ». По данным Федеральной налоговой службы, у нее три учредителя: мама Лерчек — Эльвира Феопентова, Никита Брагин, он стал генеральным директором, и Ольга Василенко, которой принадлежит 10% акций.

— По нашей договоренности часть денег должна была идти от меня. На помощь пришел Луис, — признается блогер.

У учителя танцев были отложенные деньги, которые он тщательно копил на свою давнюю мечту. Однако, увидев, как его любимая грезит новым проектом, пожертвовал своими желаниями ради нее.

— Я хотел открывать свою танцевальную студию, у меня всегда была эта мечта. Но для меня это была возможность развивать дело вместе с Лерой, я верю в ее проект. Это был хороший выбор, — считает Луис.

После запуска проекта Луис занимается продажами, но Чекалина хвастается, что ее любимый мужчина помогает ей на всех стадиях: поддерживает во время съемок, упаковывает, подсказывает, какие ароматы для продуктов подойдут лучше.

На стадии запуска у бренда косметики вышло лишь три блеска для губ с разными отдушками, три продукта по уходу за кожей и махровая повязка на голову. В рекламе косметики Лерчек снялась сама после того, как прошла два курса химиотерапии и побрилась налысо. Блогер не стала прятать голову под парик и сделала акцент, что хочет, чтобы ее продукты помогли девушкам пересмотреть свою жизнь и найти время для себя и своего здоровья раньше, чем это сделала она сама.

— Посыл простой — думать о себе. О своем здоровье, о своей красоте, — объяснила Лерчек.

Предыдущий бренд Letique Лерчек открыла в 2018 году. Его продукты покупатели часто ругали за недостаточно хорошее качество и завышенные цены, а также признавались, что берут только с одной целью — поучаствовать в розыгрыше ценных призов, которые обещала Чекалина. После того как акции заканчивались, продукты благополучно старались перепродать, так и не открыв.