«Чувство растворилось»: как сложилась личная жизнь Харламова и Асмус после скандального развода

Харламов и Асмус были одной из самых ярких пар российского шоу‑бизнеса Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Прошло уже практически шесть лет с расставания одной из самых ярких пар российского шоу‑бизнеса — комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. В 2020 году их развод стал одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу‑бизнесе. Тогда пара, чей брак длился восемь лет, заверила поклонников: несмотря на расставание, они останутся друзьями ради общей дочери. Что на самом деле произошло за эти годы? Разбираемся.

Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году Источник: asmuskristina/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Актеры часто радовали фанатов совместными фото Источник: asmuskristina/Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за чего расстались Харламов и Асмус

Расставание известных людей почти всегда сопровождается слухами — не стал исключением и развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Харламову приписывали роман с актрисой Яной Кошкиной. Поговаривали и о том, что на распад семьи повлияла скандальная роль Кристины Асмус в сериале «Текст» (18+), где она с Иваном Янковским сыграли постельную сцену. Однако конкретной причины для расставания, как говорили актеры, не было — отношения постепенно угасали.

Кристина Асмус с партнером по фильму «Текст» Иваном Янковским Источник: «Вечерний Ургант», 2019, режиссер: Михаил Миронов

«Многие думают, что есть основная причина, но ее не было как таковой. Просто уже растворилось чувство, такое бывает. У нас невероятная и прекрасная жизнь. Так что всё, что произошло, — к лучшему», — рассказывал Харламов на интервью о прошлых отношениях.

Однако так комик считал не всегда. После развода Харламов признавался, что избегает отношений и хочет отдохнуть после двух браков (первый брак с Юлией Лещенко длился три года, второй — с актрисой Кристиной Асмус — около восьми лет).

«У меня брак закончился три года назад. Хочу ли я снова в брак? Ну, хорошее дело браком не назовут», — отшучивался холостяк в 2022 году.

За время отношений у Асмус и Харламова родилась дочь. После развода девочка осталась жить с мамой, но отец регулярно занимается ее воспитанием. В 2020 году Харламов рассказывал, что любит дочь и всё делает для неё.

У Гарика и Кристины в 2014 году родилась дочь Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Влюбился с первого взгляда

Гарик Харламов с женой Катериной Ковальчук Источник: katerinakovalchuk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Видимо, некоторые шутки имеют свойство сбываться наоборот. В 2024 году Гарик Харламов сыграл свадьбу с Катериной Ковальчук. Пара познакомилась еще в 2020 году на съемках сериала «Гусар» (16+). По словам Харламова, Катерина понравилась ему мгновенно. Он вспоминал, что при первой встрече у него непроизвольно вырвалось что-то вроде «ой» или «ого».

Ковальчук в свою очередь отметила, что сразу почувствовала: это «ее человек». Несмотря на взаимное притяжение, знаменитости какое-то время общались как коллеги и друзья.

В итоге мы приняли правильное решение. У меня прекрасная и замечательная жена Катя, которую я сильно люблю. Гарик Харламов комик

Осенью 2021 года пара впервые появилась вместе на публичном мероприятии, подтвердив слухи о своем романе. Отношения не всегда были идеальными, влюбленные несколько раз расставалась перед тем, как пожениться. Актеры признавались, что долго «притирались характерами».

Несмотря на сложности в начале, в 2025 году супруги победили в номинации «Пара года» по версии журнала «Hello!». На этой же премии они признались, что хотят завести ребенка.

Годы карьерного взлета

Богатой на события была не только личная жизнь Харламова после развода, но и творческая. С 2020 года в карьере комика произошло много изменений. В 2024 году он был назначен креативным продюсером Comedy Club, сохранив при этом статус резидента шоу. Артист начал вести юмористическое шоу «Кстати» (18+), где ведущие и их гости обсуждают события, происходящие в стране и мире, и вошел в состав жюри шоу «Звезды» на НТВ (16+).

Гарик Харламов стал ведущим шоу «Кстати» (18+) Источник: «Кстати», 2023, режиссер: Станислав Ильченко

Харламов также получил главную роль в фильме «Теща» (16+), где сыграл вместе с Ларисой Гузеевой. Проект вошел в четверку самых кассовых релизов 2023 года. Фильм заработал 572 млн рублей в прокате. Почти за месяц проката картину посмотрели более 1,6 млн человек.

Харламов снялся в продолжении сериала «Гусар» (16+), а также сыграл в фильмах «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (18+), «Небриллиантовая рука» (18+) и озвучил Волка в перезапуске мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» (6+), Голиафа в «Великолепной пятерке» (6+), попугая Кешу в «Возвращении попугая Кеши» (6+), Нафаню в «Домовенке Кузе» (6+). В октябре 2025 комик даже запустил агентство маркетинговых и ивент-услуг полного цикла «Зона комфорта».

Гарик Харламов в фильме «Теща» (16+) Источник: «Теща», 2023, режиссер: Аскар Узабаев

С кем встречалась Кристина Асмус

Кристине Асмус после разрыва с Харламовым в любви повезло не так. У нее было несколько отношений, которые завершились расставанием.

Первым известным партнером Асмус после развода стал актер Роман Евдокимов. Они познакомились во время работы в спектакле «Вернувшиеся» (18+) в Театре им. Ермоловой. Отношения пары были публичными. Они вместе посещали светские мероприятия, а Евдокимов даже публично признался Асмус в любви на театральной сцене.

В феврале 2024 года пара рассталась. Асмус в соцсетях сообщила, что в этих отношениях она подвергалась абьюзу.

«Меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия», — признавалась актриса.

Кристина и Роман были вместе около двух лет Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) В феврале 2024 года пара рассталась Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для фанатов актрисы это признание было шоком, ведь Асмус не раз делилась трогательными событиями их личной жизни. В 2023 году она поделилась, как растрогала Евдокимова подарком на день рождения — она организовала ему квест с главными воспоминаниями его жизни. В том же году актриса поздравила Евдокимова со сцены и вручила ему гитару с автографом басиста и сооснователя группы Nirvana Криса Новоселича.

Вторым избранником Асмус после развода с Харламовым стал продюсер Илья Бурцев. Они познакомились во время съемок сериала «Райцентр» (18+), где актриса играла главную роль. В ноябре пара съехалась, но уже в марте 2025 года стало известно о расставании.

С 2025 года Асмус состоит в отношениях с кинооператором Валерием Махмудовым. Он выпускник ВГИКа, работает в киноиндустрии. У него есть двое детей от предыдущего брака с коллегой Ольгой Бобковой. В мае того года пара впервые появилась вместе на премьере сериала «Высокий сезон» (18+). Позже актриса неоднократно публиковала фото с совместного отдыха.

Кристина Асмус на отдыхе с Валерием Махмудовым. Пара не афиширует активно свои отношения. Их совместные фото — редкость Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сложно переживали развод

К слову, бывшие супруги Гарик Харламов и Кристина Асмус друг друга отпустили не сразу. Сначала их отношения после разрыва складывались очень напряженно. Асмус заявляла, что Харламов «очень обижен на нее». В 2022 году Харламов в одном из шоу отпустил шутку про «облеванный дом», который он якобы оставил Асмус.

«Уважаемый Игорь Юрьевич (настоящее имя Гарика Харламова), у вас прекрасное чувство юмора, это бесспорно. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честностью. Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обоссанный. А также ни копейки денег», — резко отреагировала актриса на язвительную шутку в соцсетях.

Однако потепление между бывшими супругами все-таки наступило. На некоторое перемирие они пошли ради общей дочери. Актеры даже начали поддерживать друг друга в соцсетях.

Кристина и Гарик сохранили теплые отношения ради дочери Источник: asmuskristina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Гарик Харламов — ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас всё так!» — делилась Кристина в своих соцсетях.

Новые амплуа, карьерный рост и скандалы

После развода с Гариком Харламовым в 2020 году карьера Кристины Асмус пошла на взлет. Она снялась в ряде заметных проектов разных жанров — от военной драмы «Своя война. Шторм в пустыне» (18+) до фантастического сериала «Сансара» (16+), триллера «Кинопленка № 8» (18+) и роуд‑муви «Обе две» (12+).

Кристина Асмус в фильме «Своя война. Шторм в пустыне» Источник: «Своя война. Шторм в пустыне» (18+), 2022, режиссер: Алексей Чадов

Параллельно Асмус продолжала служить в Театре им. Ермоловой, участвуя в ведущих постановках, включая «Леди Макбет Мценского уезда» (18+). Кроме того, актриса проявила себя в новых форматах: например, в сериале «Люся» (18+) она воплотила сложный образ виртуального помощника с чертами обольстительницы и жертвы домашнего насилия.

Кристина Асмус в сериале «Склиф» (18+) Источник: «Склиф» (18+), 2025, режиссер: Мария Агранович