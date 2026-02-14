Как я была любовницей женатого мужчины и чем это закончилось — честный рассказ разведенки

Отношения бывают непростыми, особенно если вмешивается кто-то третий

«Я всегда думала, как девчонки становятся любовницами? Насколько нужно себя не уважать? А потом сама попала в такую ситуацию и поняла, что не всё так однозначно», — признаётся наша колумнист.

В День всех влюбленных, 14 февраля, говорим о разных видах, подвидах и типах любви — не только о той, открытой и честной, которая одобряется обществом, но и о той, которую принято скрывать. Наша собеседница согласилась рассказать 63.RU, как ее угораздило стать любовницей женатого мужчины. Далее — от первого лица.

Пару лет назад, весной, я рассталась с мужчиной, которого очень любила. Мы оба были неправы тогда: он странно себя повел, я рубанула сплеча: «Расстаемся».

Обычно я легко расстаюсь с партнерами — сама всех бросаю, они бегают за мной и просят второй шанс, а у меня легко на сердце — ни переживаний, ни угрызений совести. Но только не в этот раз! В этот раз всё было иначе.

Во-первых, мужчина за мной не побежал. Он только сказал: «Благодарю тебя за всё». Я удивилась, подождала немного. Потом еще немного. Через 2 недели написала, что готова извиниться и хочу помириться. Он вежливо отказался.

Во-вторых, мне было так плохо, как никогда в жизни. Я плакала несколько раз в день. Немного отвлекалась на работу, потом приезжала домой и снова рыдала. Могла расплакаться в ТЦ или на маникюре. Впервые в жизни купила успокоительное.

Даже во время и после развода я так не переживала, как той весной! А я вообще-то немолода, была замужем, ращу сына. В моем возрасте даже как-то неприлично испытывать такие бурные эмоции.

Ну что слезы лить, клин клином вышибают. Наступило лето, я сидела на работе в красивом платье, босоножках, с укладкой и вдруг как-то подумала: такая девчонка пропадает! Взяла и написала в соцсети знакомому парню, который давно подкатывал.

Наверное, у каждой девушки есть такой знакомый или несколько — вроде и друг, а вроде и хочет большего, пишет раз в несколько месяцев, куда-нибудь зовет. Его можно держать долго-долго как запасной вариант. Но нужно понимать, что и он тебя держит в запасе, например может быть в отношениях или написывать пяти девчонкам одновременно. Мне кажется, ничего обидного в этом нет — ни для М., ни для Ж. Возможно, будете добрыми друзьями, а может, когда-нибудь и совпадете.

Вот такому другу я и написала. Мол, будет что-то интересное — зови. Он не растерялся и мгновенно позвал меня на природу. «Я с ребенком», — предупредила я. «Я тогда своего возьму», — не смутился кавалер.

«Наверное, в разводе, воскресный папа», — почему-то решила я.

Мы были знакомы не очень близко (несколько лет назад общались в одной компании), от подружек я слышала, что у него куча детей и бывших жен.

«Этот Казанова сделает всё правильно, и с ним будет легко. Пускай склеит мое разбитое сердце хотя бы пластырем или разобьет снова, мне пофиг, только бы не было так больно», — думала я.

В первый же вечер на природе его ребенок (младшеклассник) сел рядом со мной. До этого мы гуляли, общались и подружились. Я вообще нравлюсь детям. Пока Казанова возился с лодкой, его сын сел рядышком и стал рассказывать: «Моему папе 49 лет, у него было две жены, а моя мама третья. Отношения, конечно, у них сейчас не очень…».

«А с кем ты живешь?» — осторожно спросила я.

«С мамой и папой», — удивился ребенок.

Такого поворота я не предвидела! Мужчина вел себя как совершенно свободный человек. Например, когда мы обсуждали, что нужно мне купить билет на электричку из его города (небольшой город в часе езды от моего), он написал: «Зачем уезжать, оставайся».

Новая информация слегка выбила меня из колеи. Я долго не понимала, что с ней делать, и даже не решилась спросить. Мы говорили о погоде, о природе, о путешествиях. Ничего не было в ту ночь. Мне понравилось.

Вернувшись домой, я размышляла еще несколько дней. Потом подумала: ну женат, ну и ладно. Мне же не замуж, мне просто немного отвлечься. Что касается угрызений совести, пусть его совесть мучит. Я свободная женщина, официально в разводе, никому не изменяю.

Через пару недель мы встретились снова, так начался наш роман. Всё-таки я решилась спросить про семью. «Уже больше года у меня нет никаких отношений, ни физических, ни эмоциональных» — так ответил мужчина. И объяснил, что не разводится из-за ребенка, всех своих жен очень любил и каждый раз думал, что это навсегда.

Еще через неделю он признался мне в любви. Но про будущее ничего не говорил. Даже не заикался. «Ну ты хитренький!» — думала я.

Но одновременно боялась, что он скажет что-то вроде: «Давай я разведусь, и мы будем вместе». Потому что чем дальше, тем больше я видела, что этот человек мне не пара. Зарабатывает копейки, характер тяжелый. «Все плохие, всё дорого, на работе задолбали, машина сломалась, ребенок не слушается» — примерно такие у него были рассказы.

Он не дослушал ни одной моей истории: перебивал и начинал говорить о себе. Я постепенно начала понимать его жену :)

Но были и классные моменты, когда он что-то делал руками такое мужское — жарил мясо, открывал вино, готовил уху или ставил палатку.

Я никогда не звонила ему сама, понимая, что могу поставить человека в неудобное положение. В основном переписывались эсэмэсками. И, конечно, я не выкладывала совместные фото в соцсетях, хотя вообще-то люблю делать сторис. И даже не выкладывала видео, где я снимаю красивый пейзаж, а на фоне его голос.

Думаю, что жена всё знала, потому что Казанова часто брал с собой ребенка, а ребенок всё рассказывает маме. Иногда она звонила сыну, когда я была рядом. Я из деликатности уходила в другую комнату.

Осенью мне написал тот самый человек, по которому я плакала всё лето. Мы встретились, поговорили, погуляли и как-то постепенно легко и просто вернулись друг к другу.

Я с легким сердцем бросила женатика. (К тому времени мы стали видеться реже, 1–2 раза в месяц; ничего серьезного он так и не предложил). Он обиделся и попросил объяснить, чем новый парень лучше. «Ну начнем с того, что он не женат», — пошутила я. «Физиологически я тоже, дальше?» — потребовал ответа Казанова.

Было абсолютно удивительно, насколько мужчина считает этот факт (своей женатости) неважным: подумаешь, штамп в паспорте! Делов-то!

Тем летом мне было так плохо и грустно, что я могу себя понять и простить себе этот короткий роман. Я не чувствовала какого-то унижения, не ощущала себя в некрасивой роли: я видела, что человек и правда влюбился и я ему дорога.

Я также не считаю, что использовала живого человека как игрушку или смеялась над его чувствами. Нет, я вела себя как обычная любящая девушка: звала в гости, пекла оладушки, слушала его, делала массажи.

Что касается жены героя, я почему-то почти не думала о ней. Иногда я думала: она всё знает, не может не знать, почему она не уходит от него? Наверное, некуда.

Я верила, что мужчина не любит жену и не спит с ней. Одновременно я понимала, что я как будто в плохом анекдоте, это было смешно, насколько его речи совпадали с тем, что обычно говорят в таких случаях. «Мы спим в разных комнатах», «не развожусь из-за ребенка» и так далее.

А еще мне хотелось сказать ему: «Если четвертый муж бьет по морде, может, дело не в муже, а в морде? Если с третьей подряд женой всё плохо, может, пора изменить что-то в себе?»

Но я так не сказала, ведь советов у меня никто не просил.