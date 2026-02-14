«Ожидал, что она профурсетка». Что известно о единственном мужчине, который сумел окольцевать горячую Анфису Чехову

48-летняя Анфиса Чехова впервые вышла замуж, ее избранником стал 44-летний продюсер Александр Златопольский из Екатеринбурга. Пара охотно делится в социальных сетях подробностями своей личной жизни, при этом артистка призналась, что всю свою жизнь была бракофобом.

Романы Анфисы Чеховой всегда были темой, за которой публика охотно следит. Так, в 2004 году, спустя три года отношений, она разошлась с коллегой Владимиром Тишко. Потом в ее жизни появился грузинский актер Гурам Баблишвили, в 2012-м у пары родился сын, а в 2017-м возлюбленные расстались.

В 2023 году Анфиса рассказала, что у нее есть загадочный избранник. Позже выяснилось, что им оказался мужчина из США, — правда, через год и эти отношения завершились.

Наконец в мае 2025-го Чехова представила публике своего нового возлюбленного, который и стал ее первым мужем, — Александра Златопольского.﻿ Что известно про уральского продюсера и как ему удалось окольцевать одну из самых желанных актрис России — читайте в тексте E1.RU.

Из юриста — в продюсеры

Александр родился в Свердловске в 1981 году. Его семья не была связана с искусством: мама Марина работает нотариусом, а папа Игорь руководит канцелярской фирмой. У Златопольского также есть младшая сестра Ольга.

После школы Александр по наставлению родителей поступил в Уральскую юридическую академию. Там он играл в составе команды КВН «Смешной приговор» и понял, чем на самом деле хотел бы заниматься в жизни. Получив диплом юриста, Златопольский исполнил свою мечту — стал студентом актерского факультета екатеринбургского филиала Высшей школы кино и телевидения, а в 24 года переехал в Москву и перевелся на факультет театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Златопольский мечтал стать актером

Александр играл в московском детском музыкально-драматическом театре «А-Я», а также был актером дополнительного состава труппы театра «Фэст». Сценическая карьера Златопольского оказалась недолгой: он начал заниматься созданием авторских телепроектов.

В кино как актер Златопольский впервые засветился в 2005 году. Он начинал с эпизодических ролей в сериалах «Счастливы вместе», «Глухарь», «Адвокат» и других. Известность к нему пришла после того, как Александр воплотил на экране образ бизнес-тренера Роберта в кинодраме Сергея Дворцевого «Айка», ставшей лауреатом Каннского фестиваля.

Продюсер работает с актерами. Вот, например, один из них, тоже с Урала. Узнали?

Александр Златопольский был женат на своей однокурснице, актрисе Наталье Донской. У них есть две дочери: Анастасия и София. Пара не раскрывала подробности своих отношений. Что именно стало причиной развода, неизвестно.

«Всю жизнь я была бракофобом»

Анфиса и Александр познакомились в сентябре 2024 года. Тогда артистка даже не планировала строить новых отношений, потому что устала от постоянных расставаний. Александр же думал, что уже не сможет встретить свою любовь, но судьба распорядилась иначе.

Они встретились на одной из премий, на которой Анфиса была ведущей, а Александр был в числе номинантов. Актриса призналась, что до этого мероприятия никогда не слышала его имени и не знала о его ролях в кино.

После заигрываний на сцене Златопольский прорвался к Анфисе за кулисы во время перерыва и пригласил на премьеру своего фильма. После этого пара начала ходить на свидания.

«Я ожидал одно…» — рассказывал Александр.

«Говори честно: что профурсетка придет, пафосная сучка?» — уточнила Анфиса.

«А пришла волшебная женщина. Я не ожидал, что ты такая мудрая, интересная, философски настроенная. Про астрологию поговорили», — ответил Златопольский.

Анфиса Чехова призналась, что перед вторым свиданием составила его астрологический портрет. Если бы ее что-то не устроило, потому что «гороскоп никогда не врет», очередной встречи бы не произошло. Их первый поцелуй случился возле подъезда, когда Александр провожал красотку домой.

Всё бы ничего, но потом Александр в переписке назвал свою возлюбленную «Алисой». Она перестала выходить с ним на связь, отказываться от встреч из-за работы. Тогда уралец взял всё в свои руки и вызвался проводить Анфису на самолет до Майами, однако в последний момент поездка Чеховой отменилась из-за предложения поучаствовать в шоу «Танцы со звездами». В итоге вместо аэропорта пара отправилась на свидание. Так всё и закрутилось.

В августе 2025 года влюбленные отправились в Париж, и на фоне Эйфелевой башни Александр сделал своей избраннице предложение. Чехова сказала: «Да!»

Пара расписалась в загсе 5 февраля без лишнего шума и посторонних. Пышное торжество молодожены решили отложить до более теплого времени года.

«Мы стали мужем и женой! И это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!» — поделилась Анфиса.

Пока артистка привыкает к «званию» жены и к тому, что у нее теперь есть свой собственный муж. По ее признанию, она надеется, что этот брак станет для нее первым и последним.

«Наблюдаю, как меняются наша жизнь, настроение и отношения с приобретением нового статуса. Это так непривычно для меня! Я так долго боялась выходить замуж. Так много работала над тем, чтобы перестать бояться… И вот это случилось. А быть может, просто встретила того, с кем нестрашно и действительно хочется „вместе и навсегда“», — написала Анфиса у себя в соцсети.

