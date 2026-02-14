«Я понесу тебя на руках»: история о любви Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Лавстори Павла Воли и Ляйсан Утяшевой Источник: Ляйсан Утяшева / vk.com

К 14 Февраля наши коллеги из UFA1.RU рассказали историю Ляйсан Утяшевой, чей муж, ставший знаменитым благодаря колким шуткам комик Павел Воля, так часто признается ей в своих чувствах, что над ним подтрунивают даже коллеги. И его это, судя по всему, нисколько не смущает.

Ляйсан родом из башкирского села Раевского. Отец — историк, мама — библиотекарь, а дедушка — глава районного исполкома Совета депутатов, бабушка — бухгалтер. Когда двум последним сообщили, что у них в 1985 году родится внучка, те опешили.

«Просто мы тогда хотели, чтобы дочь доучилась, — объясняла UFA1.RU бабушка Утяшевой. — Она была студенткой 3-го курса исторического факультета БашГУ. Когда летом она приехала и сказала о том, что хочет выйти замуж, мы стали ее отговаривать с мужем, мы хотели, чтобы она хотя бы окончила институт. Но она сказала: „Мама, я справлюсь, всё будет хорошо“, и так оно и было».

Родители Ляйсан обосновались в Уфе, но Раевка для них оставалась, как выражается спортсменка, местом силы, куда она регулярно приезжала, уже став именитой спортсменкой. Гимнастикой она увлеклась с детства, тренировалась, подгоняя себя мечтой стать лучшей из лучших.

Она побеждала и на национальных чемпионатах, и на мировых первенствах. Заветное золото Олимпиады ей всё никак не давалось, но вопреки этому Утяшева стала звездой не только спорта, но и шоу-бизнеса. Когда гимнастику пришлось оставить из-за травм, спортсменка стала искать себя в медиа.

В конце 2000-х на российском ТВ колоссальную популярность набирал Comedy Club, славившейся острыми шутками и эпатажным поведением ведущих — особенно Павла Воли, который выступал в образе «гламурного подонка» и стебал гостей так, что даже самые стойкие не выдерживали и уходили из зала.

Ляйсан удивила тем, что на столь скандальное шоу пришла с мамой. Еще удивительнее то, что именно Утяшева-старшая посоветовала дочери присмотреться к Воле: парень-то, не смотри, что всё хиханьки да хаханьки, видно, что серьезный. Ляйсан и Павел действительно подружились.

Павел старше Ляйсан на шесть лет Источник: Ляйсан Утяшева / vk.com

Прежде Утяшева жила с бизнесменом, но их отношения закончились ничем и даже стали предметом судебного спора из-за имущества. На этом фоне скончалась ее мама, а отношения Ляйсан и Павла переросли дружеские. По ее словам, своим отношением влюбленный шоумен показал, что с ним можно чувствовать себя в безопасности при любых невзгодах. «Я понесу тебя на руках, девочка», — вспоминает слова Воли Утяшева.

Пара не стремилась афишировать свои отношения, поэтому в СМИ далеко не сразу просочилась история об их романе. В ноябре 2012 года они поженились — без пышных торжеств, лишь расписались в ЗАГСе и отметили это событие в кругу исключительно самых близких людей.

Спустя семь месяцев Ляйсан родила от Павла сына. Когда их союз стал достоянием общественности, новоиспеченный отец не то что не пытался скрывать этого, но и начал признаваться в любви Утяшевой даже со сцены Comedy. Амплуа жесткого, порой даже едкого «прожарщика» как будто само собой сменилось на образ саркастичного, но дружелюбного собеседника. После рождения дочери он и вовсе поплыл.

«В прошлом году (2014-м, до появления дочери) рассказывал о сыне и о том, как это круто — быть отцом. Тогда я был отец, а теперь — папуля, папочка, — говорил Павел. — Когда у тебя дочь, ты как бы в одном теле совмещаешь двух людей: одновременно и отец, и бабушка. Ты поступаешь как отец, а переживаешь как бабушка. Вверх ее подкидываешь и думаешь: „Ну-ка, дочка, давай!“ — а потом: „О боже, только не упади“. Девочка — это что-то такое нежное, маленькое, хрупкое».

Он и супругу осыпает комплиментами. Поклонники пары диву даются: как мужчина ведет себя дома, если даже на публике столь откровенно говорит о любви к жене. Тот же уверен, что подобные признания ничуть не делают человека слабее.

Пара кажется неразлучной, хотя у каждого целый ряд собственных проектов Источник: Ляйсан Утяшева / vk.com

«Я тебя люблю. Я тебе благодарен. Я не хочу даже представлять, какой бы была жизнь без тебя. Не хочу ни одной минуты, когда тебя нет рядом», — писал Воля в своих соцсетях, поздравляя жену с днем рождения.

«Ты такая добрая, мягкая и радостная. Твоя улыбка обезоруживает, твой смех — лучшая музыка, — так он поздравил Утяшеву в другой раз. — Я живу, чтобы ты улыбалась. И я вижу твою улыбку каждый день. И я буду делать всё, чтобы так продолжалось всегда».

Впрочем, и Ляйсан не отстает, щедро одаривая мужа теплыми словами. Они партнеры не только дома, но и на работе: ведут совместные шоу.

«Самый романтичный, такой трогательный и честный, — говорила она. — Твои стихи исцеляют, твой юмор помогает. Поклон твоим родителям за такого тебя».

Пара вместе уже более 13 лет Источник: Павел Воля / vk.com