«Я много пила и рыдала». Красотка-жена известного рэпера простила ему измены и внебрачного ребенка — вот почему

Ксения Ткачева — красавица-жена Леши Свика Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Чем рэпер Леша Свик действительно может похвастаться, так это своей эффектной женой Ксенией Ткачевой. Возлюбленные знают друг друга без малого 10 лет. Создали семью, родили малыша — вроде всё хорошо. Но внезапно брак начал трещать по швам.

В 2023 году, спустя несколько месяцев после рождения ребенка, супруга рэпера впервые уличила его в измене. Но брак не распался: Леша Свик нагулялся, вернулся к жене — и она его приняла.

Что известно о 27-летней Ксении Ткачевой, которая закрывала глаза на многочисленных любовниц и даже внебрачную дочь Свика, читайте в материале E1.RU.

Добилась всего сама

Ксения родилась в 1998 году в Пятигорске — городе-курорте Ставропольского края. О семье девушка рассказывала мало: известно, что ее маму зовут Лариса, какое-то время она занималась кондитеркой. Папа Евгений — не последний человек в городе и хорошо зарабатывает.

У Ксении есть старший брат Константин и младшая сестра Лиза. Семья жила в Буденновске (тоже Ставропольский край).

Девушка родилась и жила в Ставропольском крае, а потом уехала в Москву Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Она всегда была активной девочкой, с самого детства проявляла интерес к спорту. Пару лет Ксения занималась гимнастикой, участвовала в школьных соревнованиях по легкой атлетике, волейболу и баскетболу.

«Я вспоминаю, что в период проживания с родителями в Буденновске папа нас периодически брал с собой в спортзал, где мы тренировались всей семьей», — делилась Ксения в соцсетях.

Ксения с детства занимается спортом Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

После школы Ксения поступила в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. В 2019-м она окончила вуз с красным дипломом.

«Еще в классе 10-м я знала, какую профессию хочу выбрать. Я поступила на специальность " реклама и связи с общественностью " , но тогда еще не понимала, что это и останется моей основной деятельностью. Я мечтала работать на музыкальном канале, поступив на 1-й курс, я поставила себе эту цель. Я находила в соцсетях ведущих, редакторов, руководителей разных музыкальных каналов ( " Муз ТВ " , RU.TV, " ТНТ Мьюзик " , " Музыка Первого " ), писала им, что хочу пройти стажировку», — рассказывала девушка.

Ксения получила красный диплом Российского университета спорта Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Благодаря своему трудолюбию Ксения попала на канал «Музыка Первого». В итоге она проработала там около 7 лет и ушла, когда поняла, что ей нужно двигаться дальше.

«Я пришла на стажировку, а вместе со мной еще человек 10. Моя стажировка длилась чуть меньше года, а после меня взяли на работу с зарплатой 20 тысяч. Я как могла совмещала учебу и работу: утром — пары, днем — офис, ночью — съемки, планерки, а вернувшись домой, нужно готовиться к парам и писать тексты для сайта канала, и так каждый день. Я горела этим делом, я обожала всё, что происходило в моей жизни», — говорит она.

Она проработала 7 лет на канале «Музыка Первого» Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

С августа 2021 года Ксения работает PR-менеджером на студии музыкального производства Soyuz Music.

«Параллельно работаю специалистом по радио и ТВ в агентстве, а также отдельно с артистом NЮ (музыкант Юрий Николаенко. — Прим. ред.). Я обожаю свою работу, я знаю, что я на своем месте, ведь даже в самый загруженный день я приеду домой заряженная на все 100 процентов. Как-то, кстати, Юра (NЮ) спросил у меня: " Почему ты всегда такая бодрая и счастливая на съемках и даже в самой стрессовой ситуации так спокойна? " , на что я ответила: " Потому что я люблю свою работу! " », — делилась Ткачева.

«Дофлиртовались!»

С будущим мужем Ксения познакомилась в 2017 году, когда работала на «Музыке Первого». Тогда на одно из шоу пришли Лена Темникова, Миша Марвин и Леша Свик. Девушка так понравилась рэперу, что он сам нашел ее в социальных сетях: «Я на тот момент писала статьи для сайта и социальных сетей, поэтому после съемки пошла брать у него интервью. Мы поболтали, а в конце он говорит, что очень хочет сфоткаться с Леной Темниковой. Я договорилась с ней, сфоткала их, и мы разошлись. Потом моя коллега говорит, что менеджер Свика пишет и спрашивает мой номер, на что я говорю ей: " Не давай! " Возвращаюсь в свою общагу (я, кстати, там тогда жила), а Алексей сам нашел меня в соцсетях, после чего мы периодически переписывались как друзья, немного флиртовали. Дофлиртовались!»

Ксения познакомилась с будущим мужем на работе Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Вскоре роман перерос в серьезные отношения — в 2022 году они поженились. Предложение своей избраннице певец сделал в ее день рождения у разводного моста в Санкт-Петербурге. Пара скромно расписалась в одном из московских загсов, а потом вместе с друзьями молодожены отправились за город, где прошла торжественная церемония.

Свадьба состоялась в 2022 году Источник: alex_svik / Instagram.com*

В том же году у пары родилась дочь Эмилия. Тогда и начались первые проблемы: Ксения переживала постродовую депрессию. Молодая мама не уходила в декрет и продолжала много работать.

«Помню день родов. Я находилась в клинике, а NЮ участвовал в проекте " Песня года " , где я, к сожалению, не присутствовала, так уж вышло. Но именно в этот день были какие-то проблемы со всем, чем только можно. Помню, как Юра мне пишет и ругается, что они взяли не тот минус (фонограмму. — Прим. ред.), звук плохой и всё не так. А я ему пишу: " Я немного рожаю, всё решу сейчас и скоро вернусь с ответом! " », — вспоминала Ткачева.

Ксения родила дочку в конце 2022 года Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Спустя месяц после родов Ксения уже начала ходить в спортзал: ей постоянно казалось, что она толстая и некрасивая. В тот момент она решилась на пластику — сделала грудь.

«По вечерам я много пила алкоголь (по 1–2 бутылки вина), смотрела в потолок и рыдала. Так проходили мои дни. Я даже не поняла, что такое послеродовая депрессия, может быть, это она и есть, не знаю. Спорт мне помогал, я хотела стать лучшей версией себя, везде и во всём. Не хочу сильно углубляться в тот период, но скажу одно, что это всё помогло мне быть там, где я сейчас, и той, какая я сейчас. Подтолкнуло углубиться в себя и заняться наконец-то собой не только физически, но и духовно», — объясняла жена Свика.

«Ни одна девушка не виновата в нашем разводе»

Буквально через несколько месяцев после рождения дочери Ксения объявила о разводе, намекая на измену Свика с блогершей из Екатеринбурга Мариной Филатовой.

«Дабы у вас не было больше вопросов касаемо моего кольца: мы разводимся, всем спасибо. Я никак не буду это комментировать, но если мой бывший муж захочет, то он и его женщина в Екатеринбурге, которая была у нас на свадьбе, всё вам расскажут», — писала у себя в социальных сетях Ксения Ткачева.

Супруга Леши Свика уличила его в измене с блогером из Екатеринбурга (на фото Марина Филатова — крайняя слева) Источник: Марина Филатова

Несмотря на то что артист не рассказывал о реальных причинах развода, он уверял, что измены с его стороны не было. Марина Филатова также раскрыла подробности их отношений: по ее словам, на момент развода они просто дружили.

«Что касается другой девушки, которую вы, мои юные шпионы, якобы обнаружили, то угомоните ваши шпионские таланты: ни одна девушка не виновата в нашем разводе», — добавил Леша Свик в социальных сетях.

После артист не скрывал своих отношений с другой блогершей — Марией Горячевой. Правда, роман продлился всего несколько месяцев, после чего Леша Свик вернулся к жене.

«Я в целом тоже всегда был за семью, просто были определенные ситуации, которые нас разводили и сводили. В любом случае я благодарю свою жену за то, что она меня за всё простила. Да, я тот еще сомнительный парень, но я ее безумно люблю и люблю нашу дочь», — рассказывал Леша Свик журналу «Жара».

В итоге семья воссоединилась Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

В 2025 году Ксения Ткачева впервые прокомментировала, как простила мужа после его многочисленных измен.

«В определенный период мы друг друга даже не знали толком. Жили каждый своей жизнью, не разговаривали. Плюс момент взросления. Мы познакомились, когда мне было 20 лет, я мелкая, ничего не знающая девчонка. Случилось как случилось. Но при этом была тяга друг к другу всегда! Начали общаться гораздо ближе, познали друг друга иначе. Сравнивать невозможно, всё меняется, но главное — начинайте с себя», — написала Ксения.

Ксения простила мужа Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Однако вскоре Ксению ждал новый удар: ее мужа признали отцом внебрачного ребенка. Модель Екатерина Лукьянова несколько лет добивалась в суде признания отцовства своей дочери Стефании. Артист, по ее словам, не участвовал в воспитании малышки и даже не признавал ее. Сама Ксения никак не высказывалась на этот счет.

Пара активно путешествует, несмотря на разногласия в прошлом Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Сейчас Ксения работает не только пиарщицей, но и развивает свой блог. Она делится с подписчиками модными находками в платном телеграм-канале. Красотка путешествует вместе со своей семьей и регулярно занимается спортом.

А вам нравится эта пара — Ксения и Алексей? Да Нет Напишу свое мнение в комментариях