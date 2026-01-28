«Предлагали большие суммы»: цена любви Ники Здорик — актрисы сериала «Ландыши»

Ника не раз говорила, что роль Кати писалась будто под нее, но при этом их судьбы совсем не похожи Источник: nika_zdorik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В самом разгаре выход второго сезона сериала «Ландыши» (18+). Главные герои — мажорка Катя и простой парень Леха — продолжают строить свою любовь, несмотря на трудности и преграды. Но внимание поклонников привлекает личная жизнь не только Кати, но и исполнительницы главной роли Ники Здорик. За пять лет на экранах она успела завести роман с известным певцом, попасть в конфликт на съемках и столкнуться с подозрениями в эскорте.

«Я боюсь одиночества»

Здорик родилась в небогатой многодетной семье в Обнинске. Кроме нее родители воспитывали еще четырех детей и старались, чтобы каждый был одет и обут, но излишества позволить себе не могли.

— Моя семья никогда не была богатой, мы очень скромно жили, но при всём этом я всегда была дерзкая, активная, организовывала мероприятия, танцы ставила, — рассказывала о своем детстве Ника.

Когда девочке было десять лет, ее родители развелись. Одна сестра осталась жить с отцом, а она вместе с еще тремя детьми — с мамой. Кроме того, что со средствами стало еще тяжелее, Ника считает, что уход папы напрямую повлиял на ее взрослую личную жизнь.

— В детстве у меня не было базового чувства безопасности из-за отсутствия отца. Родители рано развелись, и мужской фигуры в моей жизни — правильной, идеальной — никогда не было. И сейчас мне в этом плане сложновато, — признавалась Ника. — Мне всё время кажется, что мне могут изменить, от меня могут уйти. Страшно испытать предательство, я боюсь одиночества. Мне кажется, что я недостаточно хороша, притом что у меня довольно яркая внешность.

Ника рано поняла, что, если она хочет чего-то добиться, должна делать всё сама, а не ждать подарков судьбы. Когда на одном из школьных праздников в зрительном зале она заприметила фигуру режиссера местного театра Олега Демидова — сразу пошла знакомиться, ведь второго шанса могло не представиться. В разговоре Ника напрямую сказала, что хочет с ним работать, и режиссер пригласил ее в свою студию.

Кроме игры в театре Ника пошла на кастинги в кино и в 16 лет получила свою первую роль. Правда, пока только в короткометражке, которую снимали в ее родном городе, но это было только начало.

«Я жила на чемоданах два месяца»

После школы Ника с сестрой собрали вещи, сняли квартиру и переехали в Москву. Перед собой Здорик ставила две цели: поступить в театральный институт и как можно быстрее найти работу. Ника пошла по кастингам, но получала отказы. На это наложилась еще одна проблема — она лишилась жилья.

— Когда переехала в столицу, был момент, когда нас с сестрой хозяйка выгнала из дома, и я жила на чемоданах два месяца. Были голодные времена, и я проходила этот путь самостоятельно… — говорит о начале своей жизни в столице Ника.

Девушки искали временное пристанище у знакомых и родственников. Но все трудности исчезли, когда Нике предложили одну из ведущих ролей дочери Ягужинской в продолжении «Гардемаринов» (12+).

Ника оказалась на одной площадке с Боярским и Харатьяном, а главное, у нее наконец появились первые гонорары. Упускать такую возможность было нельзя. Но, как на грех, начало съемок совпало со вступительными испытаниями в Щукинский институт, куда планировала поступать Ника.

Со съемок ее не отпустили, лишаться первой крупной роли Здорик не хотела, пришлось готовиться к вступительным экзаменам по ночам и бежать их проходить во время обеденного перерыва.

— Я села, меня спросили, что бы я хотела сыграть, даже не стали мучить вопросами. И потом я вернулась на съемку. А через два часа мне позвонили, зачитали списки поступивших — мне дали бюджетное женское место. Я рыдала и плясала, — навсегда запомнила эти эмоции Ника.

После «Гардемаринов» Нику всё чаще стали приглашать на кастинги, но главная ее роль пришла к ней в 2024 году в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь». Проект оказался настолько известным, что всего за месяц после премьеры у Ники увеличилось количество подписчиков на 200 тысяч и значительно возросли гонорары.

Здорик признаётся, что на заработанные деньги она купила квартиру в столице, которая стоила порядка 20 миллионов рублей.

— Я сама в 24 года купила свою квартиру в Москве! Это не просто покупка! Это покупка после семи лет скитаний по съемным квартирам, страхов и переездов, — не могла нарадоваться Ника.

Со съемок во втором сезоне «Ландышей» она надеется помочь маме и купить ей дом, о котором та мечтает.

«Предлагали большие суммы»

В начале карьеры Ника прославилась не только как актриса из «Гардемаринов», но и как девушка Стаса Пьехи. Здорик случайно познакомилась с музыкантом в 2022 году. Подруга пригласила ее на выступление артиста, а после предложила попасть в его гримерку. Стас не стал прогонять фанаток.

— Мы просто поржали и разошлись. А потом начали общаться. Гуляли каждый день до утра. Смеялись, общались и больше не расставались, но никаких отношений я не хотела. Это был тот самый период, когда я сказала: «Всё, больше никаких отношений». И он тоже, — позже рассказывала в одном из интервью Ника.

Пара встречалась год. Они вместе путешествовали, появлялись на публике и публиковали фотографии. Поклонники были уверены: у них всё серьезно и не за горами свадьба. Однако в 2023 году влюбленные разошлись. В интервью Ника намекает на две причины разрыва. Первая — Пьеха, привыкший быть один, не захотел переводить отношения на новый уровень.

— Не было никаких интриг, но он вот прямо совсем меня не пускает. Понимаю, почему это происходит — просто ему так спокойнее. Он очень крутой, я ему очень благодарна. Он правда мне много чего дал, показал мир слегка под другим углом, — говорит о Пьехе Ника.

Вторая причина, о которой говорит Здорик: Пьеха встретил другую девушку.

— Знаете, для меня полный треш то, что всплывает сейчас. Я специально не слежу, не смотрю, но, конечно, присылают. Это уже страница моей биографии, никуда не деться. Ну разве не мило? Строчка из песни: «Как тебе сказать, что я вчера был счастлив с другой…» Слава богу, всё позади. И закроем эту тему, — в одном из интервью высказалась Здорик.

Ника тяжело переживала расставание с Пьехой, и дело было не только в эмоциональной привязанности. После разрыва актрису обвинили в эскорте. На нее повалились десятки предложений о том, чтобы приятно провести время. Ника начала подозревать, что ее контакты специально где-то слили, но, кто именно мог это сделать, она не знала.

— Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Я-то, понятно, этим не занимаюсь, мне это неинтересно. Но тем не менее сразу такое ощущение… Это вообще что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?! — была в панике Ника.

Когда в жизни Ники появился сериал «Ландыши», вместе с ним пришел еще один скандал. Ее партнер по кадру Сергей Городничий влюбился в ассистентку Валерию. Их отношения развивались стремительно, и всё казалось прекрасно, пока однажды Ника не пожаловалась, что помощница плохо работает. Как уверяет Здорик, она имела в виду другую девушку, но уволили сразу двух, в том числе и Валерию. Сергей так и не смог понять поступок своей партнерши.

— Я не такой конфликтный человек. Я бы не стал своему агенту говорить, что мне не принесли таблетки от аллергии или яблоки, — говорил Сергей в интервью Алене Жигаловой.

Поклонники предполагали, что нет дыма без огня и, возможно, между актерами просто вспыхнула любовь не только на экране, но и в жизни. Однако Ника полностью отрицает, что между ней и Сергеем что-то есть. С 2025 года он женат на той самой Валерии, которую уволили из-за Здорик.

— Об этом не могло быть и речи: у Сережи есть супруга, а недавно родился замечательный сын Лев, — отрицает любой намек на романтику Здорик.