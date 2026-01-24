Не любовь, а маркетплейс людей: сексолог — о темной стороне приложений для знакомств

Приложения для знакомств давно стали частью повседневной жизни, но вместо долгожданной любви часто приносят лишь разочарование Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Свайпаем часами, чатимся, разочаровываемся, удаляем приложение, повторяем. Знаком этот замкнутый круг? Приложения для знакомств давно стали частью повседневной жизни, но вместо долгожданной любви приносят тревогу, выгорание и ощущение бесконечной витрины с потенциальными партнерами.

72.RU поговорили с системным семейным психотерапевтом и сексологом Эльвирой Соколовой о том, почему в эпоху бесконечных анкет всё труднее встретить того самого, почему дейтинг превращается в зависимость, а от свободных форматов отношений травмируется психика.

Маркетплейс партнеров, или парадокс выбора

— Почему, казалось бы, при огромном выборе людей в приложениях для знакомств многим всё равно трудно найти подходящего партнера? Что здесь не так психологически?

— В ситуации огромного выбора в приложениях для знакомств возникает психологический парадокс выбора. Суть его в том, что чем больше вариантов, тем труднее остановиться. Мозг начинает искать идеал, а любой человек кажется «не тем».

Свайпинг создает иллюзию бесконечного рынка, снижает терпимость и усиливает страх близости. В итоге вместо возможности формировать реальную эмоциональную привязанность возникает бесконечный поиск кого-то еще лучше, и отношения так и не начинаются.

— Правда ли, что в приложениях люди начинают относиться друг к другу как к вещи: свайпнул, передумал, удалил? Откуда это отчуждение берется?

— К сожалению, да, в приложениях люди начинают воспринимать друг друга как товар на витрине, вещь, предмет. Формат свайпов превращает живых людей в набор картинок и коротких описаний. Это ведет к тому, что мозг быстро привыкает к идее заменяемости: не понравилась эта/этот — перелистнул дальше и смотришь следующих.

Такой формат создает дистанцию, снижает эмпатию, ведет к отчуждению. Отчуждение возникает как реакция на отсутствие живого контакта, эмоциональной обратной связи и ощущения, что выбор бесконечен, а значит, вкладываться в контакт необязательно.

— Почему у многих появляется страх упустить кого-то получше и чем это грозит реальным отношениям?

— Мы говорили про иллюзию бесконечного выбора в приложениях для знакомств. Так вот, из-за этой иллюзии возникает страх упустить кого-то лучше. Ведь мозг привыкает, что всегда есть следующий вариант, и начинает воспринимать отношения как сделку, которую можно оптимизировать. Это усиливает тревогу, увеличивает сравнение и ведет к недоверию собственным чувствам.

Реальным отношениям это грозит тем, что психика фиксируется на поиске идеала, а не на формировании реальной эмоциональной связи. В итоге в отношениях это приводит к нестабильности: человек избегает вкладываться, быстрее разочаровывается, держит дистанцию, остается эмоционально недоступным, так как, эмоционально вовлекаясь в одного, боится закрыть дверь перед гипотетически лучшим партнером.

Одноразовые встречи и друзья с привилегиями

— В приложениях люди сразу указывают, какой формат отношений ищут. Сегодня FWB и ONS стали почти нормой. Действительно ли это отражает изменения в культуре отношений или это скорее попытка уйти от обязательств?

Что такое FWB и ONS? Узнать ONS — это связь на одну ночь без продолжения. FWB — дружба с сексом, но без обязательств. В приложениях для знакомств эти два формата наиболее популярны. Кроме них есть casual-свидания (приятные встречи без планов), situationship (что-то между дружбой и отношениями), открытые отношения, полиамория и классическая моногамия. Все эти форматы отличаются степенью близости, свободой и уровнем договоренностей.

— Указание формата отношений FWB и ONS отражает и культурные изменения, и психологические механизмы избегания. С одной стороны, современная культура допускает разные формы связи, о сексуальности говорят более открыто.

— Видела, что некоторые психологи говорят, что такие связи вызывают нездоровые привязанности. Что имеется в виду?

— О нездоровой привязанности в этих форматах отношений можно говорить, когда один человек вовлекается эмоционально, а другой остается на дистанции. И вот тут случается неприятное: ожидания и реальность не совпадают. То есть один эмоционально сильнее включается и ждет того же от другого. А этого не происходит. И тут появляется чувство тревоги, ревности, обиды. В итоге связь приносит не радость, а эмоциональное напряжение и психологический дискомфорт.

— Почему в отношениях FWB один человек почти всегда влюбляется, а второй — нет? Это неизбежно?

— Потому что эмоциональный и физический контакт запускают гормоны привязанности. При этом второй участник остается на дистанции, не привязываясь, защищая себя от эмоциональной включенности.

Так происходит не всегда, но вероятность высока. Всё дело в том, что мозг реагирует на интимность сильнее, чем мы осознаем, и если один ищет больше, чем просто связь для секса, то появляются дисбаланс и риск эмоциональной боли.

Многие не ищут серьезных отношений, а ограничиваются лишь более свободными форматами, где основа — секс. Таким образом люди избегают привязанности и возможного разочарования Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Чем именно такие форматы могут быть опасны эмоционально?

— FWB и ONS опасны тем, что создают дисбаланс между эмоциональной вовлеченностью и ожиданиями. То есть изначально форматы не про эмоциональную вовлеченность, а про удовлетворение потребности в сексе. А в итоге получается, что один человек начинает испытывать привязанность, а другой следует формату и держит дистанцию. Это приводит к тревоге, ревности, чувству брошенности и снижению самооценки.

Происходит эмоциональная фиксация на партнере, который не собирается давать стабильной связи. Это, в свою очередь, формирует зависимость и эмоциональное истощение. Здесь чаще нет места для поддержки и удовлетворения потребности в эмоциональной близости, которые приносят классические романтические отношения с взаимной эмоциональной включенностью.

— Кому FWB и ONS могут подходить? Какие условия должны быть, чтобы это не разрушало психику?

— FWB и ONS могут подходить людям, которые четко знают свои границы и умеют отделять секс от чувств. Важно на берегу честно обсуждать ожидания, не надеяться на большее и уважать друг друга. Без этих условий легко возникнут ревность, обида и тревога. Если оба понимают правила и эмоционально готовы к свободной связи, такой формат может быть безопасным и не разрушать психику.

Осознание и границы

— Есть ли разница в том, как мужчины и женщины переживают такие отношения? Или гендер вообще не играет роли?

— Гендер отчасти влияет, но не решает всё. Часто женщины эмоционально вовлекаются, сильнее привязываются, а мужчины могут легче отделять секс от чувств. Но ключевой фактор всё же личность, а не пол, опыт и готовность к свободной связи. Некоторые мужчины тоже сильно привязываются, а женщины спокойно воспринимают FWB. Главное — осознавать свои эмоции, быть честным с собой и честно обсуждать ожидания, чтобы избежать боли и недопонимания.

— Как выходить из таких отношений, если эмоционально подсел?

— В первую очередь важно признать свои чувства. Это может звучать так: «Да, я привязался к человеку, хоть это и не планировалось. Мне больно, грустно, я злюсь». Весь спектр чувств важно назвать и прожить (поплакать, погрустить, покричать и т. д.).

Во-вторых, стоит выстроить границы. Уменьшить или свести на нет встречи и переписку. И в третьих, сфокусируйтесь на себе. Займитесь хобби, общением с друзьями, поработайте над самооценкой и ощущением собственной ценности.

Мэтч как микротравма

— Как ежедневное использование приложений влияет на самооценку и восприятие себя?

— Ох, тут всё сложно. Ежедневные посиделки в приложениях для знакомств формируют зависимость от внешней оценки: лайки повышают самооценку, их отсутствие ее, наоборот, снижает. Происходит постоянное сравнение себя с другими. Это вызывает чувство недостаточности у пользователя.

И тут происходит самое пагубное: он начинает определять свою ценность по реакции незнакомцев, что ведет к росту тревоги. А это, в свою очередь, ведет к тому, что со временем образ себя искажается, уверенности становится всё меньше.

FWB и ONS могут подходить людям, которые четко знают свои границы и умеют отделять секс от чувств Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— К чему может привести большое количество отказов?

— Постоянные отказы, игнорирование, критика в переписке приводят к эмоциональному выгоранию. Мозг воспринимает это как частые микротравмы. Это приводит к падению мотивации, появляются усталость, апатия, цинизм. Человек становится менее вовлеченным, теряет интерес к знакомствам, начинает ожидать отказ заранее. Появляется ощущение «со мной что-то не так», снижается энергия и желание общаться. И уже любые новые мэтчи вызывают скорее напряжение, чем радость.

— Есть ли здоровая стратегия поведения в приложениях для знакомств, чтобы это не превратилось в бесконечный маркетплейс людей?

— Да, она есть. Я выделяю четыре основных шага в такой стратегии. Шаг 1: ограничивать время в приложении. Меньше свайпов — меньше перегрузки мозга сравнениями. Шаг 2: фокус на качестве, а не количестве. Рекомендую внимательно читать анкеты и выбирать осознанно, в соответствии с вашими ценностями. Шаг 3: быстрее переходить к живому контакту. Это важно, потому что реальная встреча снижает иллюзию заменяемости. Шаг 4: отслеживать свое состояние. Если появляется усталость или выгорание, то обязательно делать паузу от посиделок в приложениях.

— Как понять, что пора удалить приложение, потому что это стало токсичным опытом? И почему часто происходит так, что люди удаляют, а через время снова возвращаются, чтобы полистать анкеты? Будто зависимость какая-то.

— Пора удалить приложение, когда оно вызывает больше тревоги и усталости, чем удовольствия. Если вы ловите себя на механическом свайпинге, сниженной самооценке, ощущении, что все одинаковые, эмоциональном истощении после общения, то стоит попрощаться с приложением.

Страх и ненависть в дейтинге

— Есть мнение, что люди стали бояться серьезных отношений. Это правда или миф? Почему так происходит?

— Это правда. Многие боятся серьезных отношений из-за страха потери свободы, увеличения ответственности и контроля над жизнью со стороны партнера. Также страх серьезных отношений провоцируют прошлый опыт разочарования, предательства, эмоциональных травм. Опыт прошлого усиливает тревогу и недоверие к другим в настоящем.

Дело в том, что близкие отношения требуют эмоциональной уязвимости, а люди боятся открыться полностью, им страшно переживать сильные чувства и зависеть от реакции партнера. Когда начинаешь думать об отношениях, неопределенность будущего и возможные конфликты кажутся пугающими. Поэтому некоторые люди избегают отношений и выбирают либо поверхностные связи, либо просто отстраняются, чтобы не столкнуться с болью, изменениями и необходимостью зрелого эмоционального контакта и вклада в отношения.

— Почему эмоциональная близость для многих стала напряженной темой и как на это влияют соцсети, постоянная оценка, сравнение себя с другими?

— Дело в том, что сегодня люди живут в постоянном сравнении своей жизни с тем, что показывают в соцсетях. Мы видим чужие идеальные отношения и начинаем сомневаться в своей ценности. Это делает сердечную близость рискованной. Ведь она предполагает открытость, честность, уязвимость в контакте. А это значит, что придется показать слабости. А правда в том, что многим страшно быть недостаточно хорошими.

Это приводит к тому, что в итоге вместо доверия и тепла в отношениях появляется тревога, попытка контролировать свои эмоции и — в завершение — избегание близких отношений.

— Рецепты семейного счастья из прошлого больше не работают, опыт наших родителей сильно отличается. Почему так происходит?

— Сегодня действительно есть некоторые новшества в теме построения здоровых отношений. Раньше при построении отношений внимание уделялось их долговечности и формальной реализации ролей, когда мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага, воспитательница детей. Тут не было фокуса на эмоциях и личных границах.

Новые правила здоровых отношений отражают изменения в культуре и психологии. Это честность и открытая коммуникация, когда партнеры обсуждают чувства, желания и границы прямо, без скрытых ожиданий. Также эмоциональная автономия, то есть каждый сохраняет личное пространство и интересы, не теряя себя в партнере. Еще равноправие и согласие — решения принимаются вместе, с учетом интересов каждого.

Помимо этого, гибкость и адаптация. Партнеры признают, что потребности меняются, и умеют обсуждать изменения. Ценен фокус на качестве отношений, а не на их формальном наличии. Важна глубина связи и уважение, а не только статус отношений или следование социальным нормам.

В приложениях для знакомств мы боимся упустить тот самый идеальный вариант и сосредотачиваемся на постоянном поиске вместо близкого общения Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

— Как человеку разобраться, что ему на самом деле нужно: легкие связи, свободные отношения или классический моногамный формат?

— Важно сначала честно прислушаться к себе. Спросите: чего вы хотите в эмоциональном ключе — близости, безопасности, страсти или свободы?