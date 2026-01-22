НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

0 м/c,

 762мм 79%
Подробнее
7 Пробки
USD 76,04
EUR 88,79
ПСБ: главные события года
Зарезали прохожего на улице
Иномарка влетела в автобус
Бесплатный вход в музеи
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Он и она Истории «Удар кулаком в лицо я не прощу»: откровенный разговор с женой бойца ММА, которой супруг сломал нос

«Удар кулаком в лицо я не прощу»: откровенный разговор с женой бойца ММА, которой супруг сломал нос

Полная история домашнего насилия в видео

182

Парень покорил Эльвиру решительностью

Источник:

NGS55.RU

25-летнюю Эльвиру и 25-летнего Андрея познакомили общие знакомые в мае. Парень сразу покорил девушку своей решительностью и вниманием, поэтому уже через три месяца пара сыграла свадьбу.

Но уже на отдыхе в Египте, куда молодые люди отправились в медовый месяц, всё изменилось. Тогда Андрей впервые повел себя агрессивно. Ему не понравилось, что жена осталась смотреть шоу-программу. За это он пинал Эльвиру по ногам и таскал за волосы. Вскоре тиран начал ограничивать девушку в общении с подругами и родителями, контролировать ее звонки и переписки, а также указывать ей, что лучше надеть.

В конце ноября, по словам Эльвиры, муж накинулся на нее из-за плохо помытой раковины, а после сломал ей нос.

Как только пострадавшую выписали из больницы, она подала заявление в полицию. Сейчас по факту случившегося идут разбирательства. При этом супруг вину не признаёт.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Семья Муж Жена Домашнее насилие Избиение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем