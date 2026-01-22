«Удар кулаком в лицо я не прощу»: откровенный разговор с женой бойца ММА, которой супруг сломал нос

25-летнюю Эльвиру и 25-летнего Андрея познакомили общие знакомые в мае. Парень сразу покорил девушку своей решительностью и вниманием, поэтому уже через три месяца пара сыграла свадьбу.
Но уже на отдыхе в Египте, куда молодые люди отправились в медовый месяц, всё изменилось. Тогда Андрей впервые повел себя агрессивно. Ему не понравилось, что жена осталась смотреть шоу-программу. За это он пинал Эльвиру по ногам и таскал за волосы. Вскоре тиран начал ограничивать девушку в общении с подругами и родителями, контролировать ее звонки и переписки, а также указывать ей, что лучше надеть.
В конце ноября, по словам Эльвиры, муж накинулся на нее из-за плохо помытой раковины, а после сломал ей нос.
Как только пострадавшую выписали из больницы, она подала заявление в полицию. Сейчас по факту случившегося идут разбирательства. При этом супруг вину не признаёт.