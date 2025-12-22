Первый раз избил в медовый месяц, а потом сломал нос из-за плохо помытой духовки. Как боец ММА воспитывал молодую жену

Эльвира верила в счастливую семейную жизнь Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Эта история разлетелась по местным и федеральным СМИ неделю назад. 25-летний спортсмен Андрей сломал нос своей 25-летней жене Эльвире. Поводом стали остатки моющего средства в раковине на кухне.

Несколько месяцев назад ничто не предвещало беды. Красивые ухаживания, цветы без повода, конные прогулки и предложение руки и сердца на самом большом за Уралом колесе обозрения. Жертву даже не смутило, что мужа она знает всего три месяца. Казалось бы, вся жизнь впереди.

Всё изменилось после штампа в паспорте. Боец ММА начал проявлять агрессию и поднимать руку. Корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова встретилась с Эльвирой и поговорила с обидчиком, чтобы узнать все подробности их семейной жизни. Полная история любви, первые признаки агрессии, почему Эльвира терпела такое отношение и что планирует делать дальше — читайте в материале.

А начиналось так красиво…

Эльвира из многодетной семьи: у нее два младших брата и старшая сестра. Работает у родителей продавцом в продуктовом магазине. Любимая папина дочка — отец знает все секреты и переживания.

«Папа знает больше секретов, чем мама. С ним могу быть откровенна. Даже те моменты, которые, казалось бы, дочка должна рассказать матери».

Одним из инициаторов знакомства молодых людей стала мама героини. Ее приятель предложил свести дочь со своим другом. Им и оказался Андрей Шлак, они работают вместе в автомобильном цехе. Коллеги говорили: это работящий, хороший и воспитанный парень, занимается спортом. Когда не изготавливает детали для машин, любит помахать кулаками — ходит на индивидуальные тренировки по ММА. Было решено: идеальный будущий муж для дочери, надо звать в гости.

«Я тогда и не знала, кто это. Зашел дядя Сережа вместе с другом, каким-то Андреем. Мама говорит: „Налей чаю“. Я, значит, наливаю. Потом понимаю, что какая-то атмосфера не такая. Он уходит. Мама говорит: „Тебе понравился молодой человек?“ Говорю: „Симпатичный“. А я даже не садилась за стол, максимум чай налила и ушла».

Эльвире 25 лет Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Работяга долго тянуть не стал и на следующий день приехал к будущей жене на работу с букетом цветов и попросил номер телефона. Это и подкупило — решительность и нетерпеливость. В этот же вечер поехали в кофейню, а больше и не расставались.

«Меня растрогало. Он мог попросить номер у дяди Сережи или мамы, мог бы написать мне в соцсетях. Но вот это действие, решительность такая. Так неожиданно стало. В этот же вечер мы поехали пить кофе, и вот с того момента мы не расставались».

Они виделись каждый вечер. Постоянно куда-то ходили, гуляли, часто ездили на конные прогулки и в гости друг к другу. Спустя недолгое время познакомились и родители. Тогда показалось, что семья у избранника дружная и вежливая.

«Его семья преподнесла себя вежливо, грамотно, воспитанно. Они приезжали ко мне домой, мы приезжали к ним всей семьей. Я видела отношение его папы к маме, очень дружная семья».

Молодые люди сразу же начали встречаться Источник: Эльвира Штер

Через месяц пара обручилась. Предложение выйти замуж было необычное: жених привез в парк на Зеленом острове и сказал, что они идут кататься на колесе обозрения. В одной из кабинок ждал сюрприз. Всё сопровождалось музыкой, которая ассоциировалась с началом их отношений.

«Подъезжает тонированная кабинка, заходим туда — музыка, накрытый стол. Мы поднимаемся на самую вершину. Колесо обозрения останавливается, и он произносит речь. Я говорю: „Да“. Когда мы вышли, большой букет цветов подарил. Играла музыка на весь парк. Песни, которые ассоциировались с началом наших отношений. Было всё очень красиво», — с теплом и трепетом рассказывает недавно избитая Эльвира, а на лице появляется улыбка.

Предложение руки и сердца Эльвира получила на колесе обозрения Источник: _s.k.d.97_ / Instagram*

На вопрос, почему согласилась так быстро выйти замуж, отвечает коротко: «Почувствовала, что мое». То же самое говорил и боец ММА.

«Он всегда говорил, что „это мое“. Моя сестра у него спрашивала: „Ты уверен вообще, что так быстро?“ А он: „Нет, это мое, я уверен. Зачем тянуть, я чувствую: мое“».

Свадьбу сыграли в конце августа. У невесты была мечта — венчание. Для совершения таинства поехали в Ачаирский монастырь.

«Мне не нужна была свадьба, мне нужно было именно венчание, для меня это всё. То есть, если я замуж выхожу, это действительно раз и навсегда. И когда я ему это сказала, он отнесся серьезно. Там же нужно, прежде чем процедура начнется, за несколько дней сходить в церковь, почиститься, замолить грехи. То есть он очень ответственно к этому подошел».

Девушка всегда хотела обвенчаться Источник: Эльвира Штер

Через две недели после торжества улетели в Египет в свадебное путешествие. И именно уже в медовый месяц заботливый боец ММА из трепетного ухажера превратился в домашнего тирана.

Первые «звоночки»

На территории отеля показывали большую шоу-программу, которая должна была закончиться в полночь. Эльвира захотела остаться и досмотреть, но муж был против.

«Там выступали афроамериканцы, девушки полуголые и мужчины, то есть просто торс был. Он начал резко реагировать: „Что ты, на мужиков хочешь посмотреть?“ Я не поняла, потому что там девушки тоже танцевали. Подумала, что просто устал, жара. Он психует, уходит в номер».

Настроение испортилось, шоу досматривать не захотелось, решила уйти в одиночестве на лежак. Спустя время за ней вернулся Шлак: не было ключа от номера. Между супругами разразился скандал. Муж требовал, чтобы девушка вернулась в отель и собирала чемоданы, но супруга не слушалась, начала перечить.

Впервые Андрей напал на Эльвиру в Египте на отдыхе Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

«Ему не понравилось, что я начала перечить, что я не захотела идти с ним в номер. Он меня хватает за волосы. И как раз это было 12 часов ночи, когда шоу-программа закончилась, люди возвращались. И вот он меня с этого лежака за волосы, за руки тащит. Я говорю: „Андрей, отпусти, сама пойду“. Только захожу в номер, он меня толкает прямо из коридора в ванную, падаю. Подходит и начинает пинать».

После случившегося собрала чемоданы и ушла спать на террасу, так как не хотела находиться рядом с извергом. Через некоторое время, осознав свой поступок, вернулся уже любящий муж, попросил прощения и заверил, что подобное никогда больше не повторится. Сам не понимает, почему так вышло. Всё списали на усталость. Говорит, слишком много времени проводили друг с другом. Похожее утверждала и свекровь.

«Его мама сказала, что он устал от меня. Мы столько времени находились вместе. Хотя это был еще цветочно-букетный период».

Девушка простила мужа Источник: Эльвира Штер

Но лучше не становилось. Он начал контролировать каждый шаг молодой жены: проверять ее телефон, удалять контакты друзей мужского пола, просить не надевать наряды, которые ему не понравились, ограничивать общение с подругами и близкими. Думала, ревность. По ее словам, она всегда уважительно с ним разговаривала, никогда не задевала мужское эго и не повышала голос. Но в один из дней узнала, что муж общается с бывшей.

«Я думала, что это ревность. Значит, человек меня боится потерять, значит, он меня любит. Конечно, я всё делала, потому что он был для меня дороже, чем кто-либо. Но получился такой момент, что я узнаю, что он общается с бывшей девушкой. Я многое простила, но на вранье не могу не обращать внимания. Меня это так оскорбило. Я никогда на него тон не повышала. Без матов разговаривала. Его мужское эго не задевала».

Пара часто начала ссориться Источник: Эльвира Штер

На фоне этого у семейной пары вновь произошла ссора. Андрей собрал все вещи жены и выставил за порог. Возвращаться к родителям было стыдно. Они ничего не знали о конфликтах, так как любимая папина дочка скрывала всё происходящее. Приняла решение ехать к подруге. Шлак отвез жену, оставил одну с чемоданами возле подъезда и дал по газам. Брошенная Эльвира позвонила сестре, но та приехать не смогла. Пришлось обращаться за помощью к отцу. Тогда-то всё и вскрылось.

«Приехала домой, и, естественно, мне пришлось рассказать историю, которая произошла в Египте, и последние события. После этого его родители приехали к нам. На следующий день я позвонила его маме и попросила поговорить с ним, привести в чувство».

Они так и поступили, а после разговора Андрей позвонил жене и в очередной раз попросил прощения, при этом повторяя ту же байку, что и в Египте: «Я не знаю, как так получилось».

«Он начинает плакать. Сказал: „Я перепишу на тебя эту квартиру, мне ничего не надо, только, пожалуйста, вернись“. Говорит: „Не знаю, как так получилось“. Я поняла, что действительно человек раскаивается. Всякое бывает. Может, как его мама утверждала, просто устал от меня. Бывает такое. Мы много времени находились вместе. Конечно же, миримся».

Девушка часто винила себя Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Во всех ссорах винила себя. Пожимает плечами: сама не понимает почему. Ей казалось, что не так что-то сказала, сделала или случайно надавила на мужа.

«Ты плохо помыла духовку»

Критической точкой стал случай, произошедший в середине ноября. Боец ММА настолько перестал контролировать эмоции, что начал махать кулаками не только на тренировках, но и дома. Итог — сломанный нос жены.

«Он приходит с работы и говорит: „Ты плохо помыла духовку“. Я понимала, что он какой-то на взводе. Начинает на меня ругаться матом. Потом уходит на тренировку со словами: „Чтобы я пришел, ты ее отмыла“. Потом он названивает, зовет прогуляться. Я говорю: „Я не могу, еще мою духовку“. Он возвращается с тренировки, видит, что я отмыла духовку, и дарит мне большой букет хризантем за те грубые слова».

Таким образом извинялся. Цветы стали не приятным сюрпризом, а знаком ссоры.

«Каждые цветы — это какой-то конфликт. Я принимаю, выхожу из кухни в комнату и не успеваю даже дойти до кровати. Как он падает на колени и кричит, что раковина 90 тысяч стоит. Я не заметила, когда вода высохла, белые пятна остались. И из-за этого он начал кричать».

Всё случилось из-за духовки Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

А потом он схватил молодую жену за ногу, стащил с кровати и поволок на кухню. Она пыталась остановить его, плакала и твердила, что не знает, что делать с раковиной. В ответ тот кричал, требовал развода, бил по ногам. Когда-то счастливая жена хотела лишь одного — покинуть квартиру.

«Он меня бил по ногам. Оставил синяки. Я быстрее хотела уехать из этой квартиры, пишу сестре. В этот момент он подходит ко мне и начинает футболкой бить по лицу».

После этого она собрала вещи и уехала к родителям. Эльвира не понимала, почему он начал так себя вести и чем она заслужила подобное поведение. На следующий день впервые за долгое время пошла на день рождения подруги, где выпила и сама позвонила мужу.

«Я говорю: „Приезжай, забери, нужно встретиться, поговорить“. Мы сразу поехали домой. Там, где проживали. Не поднимали тему произошедшего. Провели ночь вместе. Утром он говорит: „Поехали, мне на работу, я тебя к родителям увезу“. Я понимаю, что мы не помирились. Ехали около телевизионного завода, я его хочу обнять, а он такой: „Не надо“. Я ему решила всё высказать. И в этот момент он ударил два раза по голове, третий удар с кулака — в нос. Он сам понял, что переборщил. Я смотрю на него и говорю: „Ты, кажется, мне нос сломал. Он такой: „Если сломал, я оплачу тебе пластическую операцию“».

Парень сломал жене нос Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Вспоминая это, она еле сдерживает слезы. Эльвира до сих пор задается вопросом, почему тот, за кого она вышла замуж, так начал относиться к ней. Всё это время Эльвира жила у родителей и с мужем не общалась, да и он не пытался помириться. Наконец-то пришло осознание: нельзя терпеть садиста. Подала на развод. Спустя несколько дней на лице начал проявляться синяк. До этого она игнорировала всяческую боль.

Девушка показала все документы Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

«Боль дошла до такого состояния, что голова болела, очень сильно болел нос. Я к нему прикоснуться не могла, не могла умыться».

Эльвира поехала в больницу, там диагностировали закрытый перелом костей носа (документы есть в распоряжении редакции). Врачи назначили операцию, а в медучреждении она провела 10 дней.

Омичке делали операцию Источник: Эльвира Штер

«Хочет как-то отомстить»

Как только пострадавшую выписали из больницы, она подала заявление в полицию. Сейчас по факту случившегося идут разбирательства. При этом Шлак вину не признает.

Мы связались с Андреем и узнали его позицию. Слова Штер подтвердились: он всё отрицает и говорит, что жене не понравилось, что он сам захотел с ней развестись. А все действия — ради хайпа. На вопрос, почему принял решение о разводе, ответил: «Это личное и семейное».

«Ей, возможно, не понравилось, что я захотел с ней развестись. И она хочет как-то отомстить. Но это лишь мои домыслы, я не могу утверждать это на 100%. Если она раздувает со своей стороны, пусть раздувает».

Андрей всё отрицает Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Шлак утверждает, доказательств, что именно он сломал нос Эльвире, нет.

«Где эти доказательства, что это сделал я? То есть она обратилась в больницу 25-го числа, 22-го числа мы с ней разошлись в разные стороны и друг друга не видели. Где она, извините меня, была три дня? Кто-то этот вопрос задавал? Мы были в загсе 22-го числа. Человек, который принимал заявление, сказал, что никаких повреждений на ней не было», — твердит Андрей.

Но он не обижается и не злится на Эльвиру. Считает ее действия глупыми.

«Я на нее не обижаюсь, не злюсь, у меня нет к ней ненависти, но просто это глупо. Когда человек венчается, клятву перед Богом дает, и потом, когда такое происходит».

Какое наказание ждет Андрея?

Корреспондент NGS55.RU проконсультировался с юристом Викторией Усовой и узнал, какое наказание может получить Андрей (если экспертиза покажет его вину). Как заверил эксперт, с высокой долей вероятности действия квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести здоровью, так как под эту категорию попадает сломанный нос.

«Если по статье „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“, то в качестве наказания может быть ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если следствие усмотрит квалифицирующие признаки, например умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, санкция ужесточается до лишения свободы на срок до пяти лет», — отметила юрист.

Усова добавила, что вероятность реального срока наказания зависит от множества факторов, которые будет оценивать суд с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Иногда родственники просят жертву простить агрессора Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ситуация относительно существующих правовых норм защиты жертв семейного насилия и трудностей привлечения виновников к ответственности сложная, говорит наш эксперт.

Так, легкие телесные повреждения в семье (побои) переведены в административные правонарушения, если совершены впервые. Это привело к тому, что полиция часто не реагирует серьезно, рассматривая избиение как «семейную ссору». Только повторные побои или причинение более серьезного вреда становятся уголовным делом.

«Отсутствует эффективный правовой механизм, который давал бы сотрудникам правоохранительных органов или суду оперативные инструменты для предотвращения эскалации домашнего насилия. Например, в ряде европейских стран существуют охранные ордера (защитные предписания), когда суд может немедленно обязать агрессора покинуть общее жилье, даже если он собственник, и запретить приближаться к жертве на определенное расстояние. В России выселить владельца квартиры практически невозможно, даже если он угрожает жизни», — рассказывает Усова.

Иногда полиция рассматривает семейное насилие как обычную ссору Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Бывает так, что жертва сталкивается с давлением со стороны родственников. Ей твердят: «Помирись», «Он же хороший, просто сорвался», «Сама виновата», «Не выноси сор из избы», «Разрушишь семью». Женщину уговаривают забрать заявление, после чего она остается один на один с обидчиком, который часто мстит.

«Отдельно стоит отметить частую неэффективность назначенного наказания. Так, штрафы (которые часто платятся из общего бюджета семьи) или условные сроки не останавливают насильника и не защищают жертву. После суда они возвращаются в одну квартиру. Можно сказать, что правовая система в России скорее констатирует и наказывает факт свершившегося серьезного насилия, но крайне плохо предотвращает его и защищает жертву на этапе эскалации конфликта», — добавила юрист.

«Ненависть к мужчинам страшная»

Сейчас Эльвира работает с психологом. Прийти в себя помогли в больнице соседки по палате. Она до сих пор поддерживает с ними связь.

«Сильно переживала. И те люди, которые были со мной в палате, я до сих пор с ними поддерживаю связь. Они мне хорошо промыли мозги. Все взрослые женщины, очень хорошие люди. Благодаря вот этой терапии, которую там прошла, я пришла в себя. Сняла розовые очки».

Девушка работает с психологом Источник: Тамара Башаева / NGS55.RU

Прощать Андрея Эльвира не намерена. Она честно признается, мужчины стали противны, появилась ненависть.

«Ненависть к мужчинам страшная. Мне они стали противны. Из этой истории я не могу понять, что я должна была выявить. Никогда не верить людям? Я до сих пор не понимаю. Когда я познакомлюсь с каким-нибудь мужчиной, даже представить не могу».

Что говорят психологи?

Часто женщинам, подвергающимся домашнему насилию, неловко или стыдно сказать кому-то, что происходит в семье. Именно этим и пользуется тиран, всё больше чувствуя свою безнаказанность, говорит психолог Юлия Протасова.

«Домашнее насилие, как правило, развивается постепенно. Начинаясь с упреков, обвинений, угроз, злых шуток и оскорблений, оно перерастает в толчки, шлепки, „безобидные щипки“, оставляющие синяки на теле жертвы. Подвергаясь постепенному и планомерному подавлению, женщина начинает искренне верить: я сама виновата, со мной что-то не так. Я недостаточно умна, красива, не так хорошо готовлю, не содержу дом в идеальном порядке, не умею оказать поддержку мужу. Она всё еще верит в иллюзию, что своим безупречным поведением может остановить агрессию партнера», — говорит эксперт.

Тиран никогда не признает свои действия Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Протасова выделила три основные фазы насилия в отношениях:

в которой нарастает напряженность. Агрессор всё больше недоволен партнером, его раздражение усиливается, бесконечная череда претензий буквально затапливает жертву, заставляет ее сомневаться в себе, своих мыслях и чувствах;

в которой скопившаяся у агрессора напряженность ярко проявляется в форме физического или психологического насилия в семье. На любые попытки жертвы противостоять агрессору он буквально вживляет в нее мысль «ты сама виновата»;

в которой агрессор, разрядив весь свой арсенал злости, создает иллюзию «у нас всё хорошо». Может вести себя какое-то время как самый внимательный, любящий и раскаивающийся в содеянном мужчина.

Именно такие резкие перепады в поведении заставляют женщину думать, что она всё неправильно поняла, действительно в чем-то провинилась, он всё понял, осознал и больше так никогда не поступит.

По мнению психолога, домашние садисты часто находят оправдания своему поведению: «у меня проблемы на работе» или «я огорчен из-за финансового кризиса». Давая тем самым жертве надежду, что, как только трудности закончатся, он будет спокойным и доброжелательным. Но никакие улучшения на работе не остановят человека. Он готов делать вид, что меняется только до следующего взрыва.

«Агрессор хочет полностью контролировать жертву. Что ей носить, куда ходить, с кем общаться и даже как ей думать — всё это он считает возможным подвергать своему контролю. Ему не важны ценности партнера, его мечты, желания. У агрессора есть свои мечты, ценности и желания. Эмоциональные качели между „проявляю агрессию“ и „у нас всё хорошо“ заставляют женщину длительное время оставаться в болезненных отношениях, даже если агрессия учащается, а само насилие усиливается», — отмечает Протасова.

У женщины могут остаться душевные раны Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Тиран, как правило, не воспринимает свое поведение как проблему, требующую вмешательства. Он уверен в виновности женщины и своей полной правоте. У него найдется оправдание любой жестокости. А женщина рядом с таким человеком всё больше начинает сомневаться в себе, а со временем всё сильнее запутывается.

По словам психолога, домашнее насилие оставляет глубокие раны в душе женщины. Она может перестать доверять мужчинам и миру, поселив внутри постоянную тревогу и испытывая ощущение отсутствия безопасности.

Совет девушкам от жертвы домашнего насилия

Никогда не прощать. Так заявляет Эльвира Штер.

«Эти люди психически неуравновешенные, и ничего там не изменится. Ни в коем случае нельзя прощать. Вот такие наивные дуры, как я была, они прощают. И корону надевают таким недомужикам. Из-за этого потом очень сильно страдают девушки. В первую очередь нужно любить себя. Первое рукоприкладство, даже пощечина — всё. Бежать, бежать, бежать и не оглядываться. Ни в коем случае не прощать. Ни за какие подарки. Нельзя».

Как показывают примеры, домашние садисты не останавливаются никогда и чаще всего истории заканчиваются трагически. Каждый год от рук извергов гибнет очень много женщин.