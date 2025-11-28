НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Это побег»: туристы видели пропавшую семью Усольцевых в Таиланде — что об этом говорит их сын

SMM-специалист Ирины считает, что она сбежала

145
Семью якобы видели в Таиланде | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»Семью якобы видели в Таиланде | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Семью якобы видели в Таиланде

Источник:

Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Пропавшую семью Усольцевых могли видеть в Таиланде. Такую версию озвучил Андрей Малахов на своей телепередаче «Малахов» на телеканале «Россия-1».

В шоу «Малахов» сначала показали SMM-специалиста Ирины Усольцевой. Красноярка Дарья Фурштейн рассказала, что тоже не верит в пропажу и считает, что семья намеренно сбежала.

«Моя версия, что их точно на Кутурчине нет, я все-таки думаю, что это побег. Но я считаю, что Ирина тут, она все равно мужу доверяла очень. И, может, внезапно случилось, что она узнала про то, что они должны бежать уже в момент», — предполагает Дарья.

Как оказалось, и Даниил считает, что родители сбежали. Анонимный источник предоставил программе «Малахов» видеозапись его версии произошедшего. Как оказалось, Даниил не верит в версию с тем, что семью могли съесть дикие животные, и в какую-то криминальную составляющую.

«У меня вот не так давно „пазлик“ сложился про то, что они могли реально сбежать. Потому что, ну это единственная версия без трещин. Ну а с паспортами [их] сделать… Что ты думаешь сложно сильно? „Загранники“ тем более. А вот настоящих паспортов я, например, не нашел и при обыске тоже не нашли паспорта», — говорит Даниил.

Источник:

smotrim.ru

Также анонимный собеседник узнал у Даниила, почему он, как сын, не в курсе куда сбежали его родители.

«Батя знает, что я трепло, вот и все. Я бы тоже себе не сказал, честно говоря, в таком случае. Мало того, я думаю, что он даже матери моей не сказал об этом <…> То есть мать об этом не знала, а вот отец, он мог знать, мог скрывать», — говорит парень.

Тем не менее он надеется, что родители скоро объявятся и позвонят ему со словами: «Данечка, привет, все хорошо с нами, мы вот тут-то, все у нас прекрасно, все шумиха улеглась, приезжай, вот тебе билеты».

Кроме того, журналисты телеканала «Россия-1» прилетели в Бангкок, чтобы проверить информацию об Усольцевых. Сначала они ходили по городу, но никто не узнавал семью. После — корреспонденты отправились на пляж «Банг Тао», на котором часто бывают русские. Уже в такси водитель им сказал, что «этих людей, кажется, видел на пляже».

На пляже, куда добрались журналисты, был турист, который сказал, что точно видел Усольцевых на пляже, но «уже два-три дня их нету». Еще, по словам журналиста «Россия-1», они якобы жили в бунгало, в отделенном месте и вели скрытный образ жизни, часто закрывали лица. А съехали и вовсе, без предупреждения.

К тому же, из всех городов и стран, в которых якобы видели Усольцевых, Даниил выбирает Таиланд, ведь по его словам, он нравился Ирине.

«Я бы очень хотел, чтобы они, правда, в Таиланде сейчас были и что все это не фейк», — говорит Даниил.

Ранее NGS24.RU рассказывал, что Усольцевых снова начали искать в Кутурчине. В течение трех дней спасатели обследовали две пещеры, тем не менее поиск не дал результатов.

Что о возобновлении поисков думает сын Усольцевых — Даниил Баталов, читайте в нашем материале.

Татьяна ЗарваТатьяна Зарва
Татьяна Зарва
корреспондент NGS24.RU
Красноярский край Шоу Малахова Андрей Малахов Усольцевы
