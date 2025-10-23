«В графе „любовь“ у меня стоял пробел»: разрушенные браки и тайный муж Марии Порошиной

Как бы Марии ни было больно раньше, о прошлом она старается вспоминать с улыбкой Источник: кадр из сериала «Анна медиум» (12+), реж. Елена Николаева, «Россия 1», 2025 год

У героинь Марии Порошиной всегда непростая судьба: измены, предательства, семейные кризисы. Играть такое всегда сложно, но для актрисы это зачастую отражение ее собственной жизни. Какие испытания пришлось пережить исполнительнице главной роли сериала «Анна медиум» (12+), чтобы в конце концов найти личное счастье?

«Это был счастливый период в жизни»

В детстве Мария Порошина была совсем не похожа на своих родителей. Ее отец был харизматичным солистом ансамбля «Березка», мама — актрисой и режиссером, чувствовавшей себя на сцене как рыба в воде. А вот Мария была жутко застенчивая. Даже обычный разговор с продавцом в магазине ей давался тяжело, а о выступлениях на публике и говорить не приходилось.

— Помню, как класс умирал от хохота, когда я читала стихи, путая слова и запинаясь, потому что была очень застенчивой, — вспоминает Порошина.

Источник: poroshinamariyamikhaylovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Все изменилось после того, как родители Марии развелись. Вторым мужем ее мамы стал актер Дмитрий Назаров. По воспоминаниями Порошиной, отчим постоянно разговаривал с ней, играл и постепенно помог выйти из своей скорлупы.

— Дядя Дима воспитывал меня 11 лет, и я могу ему сказать только спасибо за этот период. Он был прекрасен, и это была дружная и веселая семья с большим количеством гостей, друзей, песен и стихов. Это был счастливый период в жизни, и мама с дядей Димой любили друг друга, — с нежностью рассказывает о детстве Мария.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+). «Россия 1», 2023 год

Благодаря Назарову в 16 лет девушка пошла поступать в Школу-студию МХАТ. Ее взяли с первого раза, но учеба давалась с трудом, а на втором курсе по настоянию руководителя Олега Табакова она и вовсе ушла.

— Так бывает, что худрук со временем решает, кого он хочет видеть на курсе, а кого нет. Просто не видит этого артиста в дальнейших работах. Ситуация для меня сложилась ужасная, — признается Порошина.

«Мы были немного эгоистами»

Еще до своего отчисления Мария познакомилась с Гошей Куценко, который также учился в школе-студии МХАТ. Это не была любовь с первого взгляда, но постепенно Куценко покорил Порошину своим обаянием.

— Казалось, что он со всем женским полом общается так… Очень жизнерадостный, активный, любит делать комплименты. Я всерьез не относилась поначалу, а потом поняла, что между нами что-то серьезное происходит, — признается Порошина.

После отчисления Мария перевелась в Щукинское училище, но общение между ней и Куценко не закончилось. Со временем пара съехалась и совместно переживала и нехватку денег, и отсутствие работы. Трудности их совсем не пугали, и, когда приходилось экономить на всем, они сыграли «свадьбу мечты», правда, не совсем в классическом понимании слова: без загса и застолий.

Источник: poroshinamariyamikhaylovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У нас были деньги на свадьбу, которые нам подарили друзья в те тяжелые времена. Но мы поехали в Голландию, в Германию, путешествовали… Мы решили: лучше нам быть вдвоем в замечательных местах, чем вдвоем сидеть, выпивать и есть, ну и, конечно, радовать близких и родных. Но, к сожалению, мы были немного эгоистами и потратили все деньги на себя, — объясняет Порошина.

В 1996 году у пары родилась дочь Полина, а через три месяца после этого их любовная лодка разбилась об измену: Куценко признался Порошиной, что был ей неверен, а она не смогла простить предательства.

— Жить, честно говоря, не хотелось. Я не знала, как с этим справляться и что дальше будет. Но и быть вместе мы не могли. Я приняла решение, что лучше быть одной, чем в какой-то другой ситуации с другими условиями… Мы разошлись, любя друг друга, — рассказала в одном из интервью Мария.

Несмотря на разрыв, актеры сохранили хорошие отношения, и Куценко всегда оказывался рядом, когда Марии нужна была помощь.

«В разрыве виноваты оба»

Одна с ребенком на руках Мария закончила училище в 1997 году и устроилась в труппу театра на Покровке. Актриса полностью ушла в работу и материнство и не думала о любви и поиске нового мужчины. Он сам ее нашел. Однажды в театральном буфете «Ленкома» Мария познакомилась с актером Ильей Древновым.

— К моменту встречи с Ильей я совершенно отчаялась. Не верила в возможность счастливой личной жизни. В графе «любовь» у меня стоял пробел. Вернее, так: на этом чувстве я поставила крест. Жирный крест, — поделилась актриса.

Отношения первое время были лишь дружеские. Мария долго не могла поверить, что может снова быть счастливой, но все же открыла свое сердце. Спустя полгода после знакомства пара съехалась.

Источник: кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (18+), реж Станислав Говорухин, студия «НТВ-Профит», 1999 год

Актеры вместе строили карьеру и семью. В 2005 году у них родилась дочка Серафима, еще через пять лет — Аграфена. Только после этого влюбленные решили, что настало время узаконить отношения. Но из-за занятости поход в загс они то и дело откладывали.

— У нас не было единственного совместного дня, потому что у Илюши в театре было много работы, у меня тоже были съемки. Мы выбрали один день, потом перенесли на 18 декабря. И поняли, что если будет еще один перенос, то не судьба, значит, — рассказывала Порошина в программе «Наедине со всеми» (16+).

В браке у Древнова и Порошиной родилась третья дочь — Глафира. Казалось, что отношения между актерами крепнут с каждым днем, а их любви можно только завидовать, но в 2018 году пара развелась. Мария объясняла, что, несмотря на красивую картинку, к такому концу их отношения шли давно.

Источник: poroshinamariyamikhaylovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Пришел такой период, видимо, он приближался медленно, и последнее время были некие вопросы, споры. Наверное, они возникают во всех парах. Но мы не выдержали это испытание и приняли решение разойтись. В никуда, ни к кому. Просто решили не быть друг с другом, — объявила актриса.

«Поздравлять не надо. Это не мой ребенок»

Вскоре после развода Мария родила пятого ребенка — сына Андрея. Окружение актрисы подумало, что у них с Древновым наладились отношения, и кинулось поздравлять актера, но тот отрезал: «Нет, поздравлять не надо. Это не мой ребенок».

Источник: poroshinamariyamikhaylovna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы подтвердить свою непричастность, Древнов сделал анализ ДНК. Да и Порошина признала, что отец мальчика — другой мужчина. В список претендентов на отцовство поклонники актрисы заносили Гошу Куценко, Константина Хабенского (он тогда был партнером Порошиной по «Дозорам»), Ярослава Бойко, с которым актриса снималась в сериале «Всегда говори всегда» (12+).

Источник: кадр из фильма «Дневной дозор» (18+), реж. Тимур Бекмамбетов, студия «Первый канал», «Таббак» и «Базелевс-продакшн», 2005 год

Мария в ответ на подобные разговоры лишь отмахивалась и говорила, что никакие догадки не имеют ничего общего с реальным отцом ребенка, имя которого и сейчас никто не знает. Из-за этого актрису записали в матери-одиночки, но в 2024 году Гоша Куценко проговорился: Мария Порошина вышла замуж за иностранца и наконец-то счастлива. Свадьба была, но на нее пригласили только самых близких. Поэтому о торжестве никто не узнал.

Сейчас Мария очень гордится тем, что ее старшая дочь Полина пошла по стопам родителей и стала актрисой, средние еще выбирают свой путь, но тоже мечтают заниматься творчеством. Андрей же отличается от сестер и, как предполагает его мама, скорее будет инженером.