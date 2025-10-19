«Это мой очень близкий человек». Клаву Коку заподозрили в романе с популярным блогером: что о нем известно

Клаву Коку и Диму Масленникова уже несколько лет подозревают в романе Источник: dima_maslen / Instagram.com*

Певица Клава Кока и популярный блогер Дима Масленников подогрели слухи о своем романе. На юбилейном концерте артистки они вместе появились на сцене, а до этого их застукали вместе в одном из московских заведений.

Парочка отрицает, что между ними есть что-то большее чем дружба. Однако фанаты не теряют надежду, что когда-нибудь звезды сойдутся вместе. Кто такой Дима Масленников и что известно о его отношениях с Клавой Кокой — читайте в материале наших коллег из E1.RU.

Вместе они ездили в отпуск и отдыхали на концерте Тимберлейка Источник: klavacoca / Instagram.com*

Диме Масленникову 30 лет, он родом из Челябинской области. Заниматься блогерством начал еще в 2014 году и стал популярен благодаря своим мистическим и экспериментальным видео. Сейчас на его YouTube-канал подписано более 19 миллионов человек.

Клава Кока и Дима Масленников дружат около десяти лет. Разговоры об их романе не утихают с 2023 года. Каждый раз фанаты оставляют десятки комментариев в поддержку их отношений (поклонницы блогера, правда, не в восторге).

Звезды часто летают в другие страны вместе Источник: dima_maslen / Instagram.com*

В интервью Надежда Стрелец отметила, что у певицы с блогером «очень странные отношения, вроде бы дружба и не дружба». Клава Кока же настояла на том, что между ними нет ничего большего.

«Диму очень люблю. Очень сильно, но отношения у нас, думаю, не сложились бы», — призналась артистка.

Клава рассказала, что особо они с Димой не пытались встречаться, а Масленников уверял, что с певицей у них не зажглась искра, и они сошлись на дружбе.

«Ну, я не могу сказать, что мы пытались. Хотя, может быть. Смотря, что называть „пытались“, но такого, чтобы мы встречались, не было. Были предпосылки к этому, вот так», — признавалась Клава Кока.

Дима всегда поддерживает Клаву в ее начинаниях Источник: dima_maslen / Instagram.com*

Многие фанаты считают, что Масленников неравнодушен к артистке, а она просто не отвечает взаимностью. В социальных сетях у блогера полно совместных и неоднозначных фотографий, которые только подогревают интерес поклонников.

«Это мой очень близкий человек, которому я безумно доверяю, который был рядом со мной в очень сложные моменты. Человек, который приедет, если я сейчас позвоню, даже несмотря на то что он находится в Египте. И я приеду, если он позвонит», — рассказывала звезда в YouTube-шоу «Есть вопросики».

Клава и Дима уверяют, что они просто хорошие друзья Источник: dima_maslen / Instagram.com*

В конце сентября их застали вдвоем в московском ресторане. Как пишет издание Super, Дима пытался приобнять спутницу, но Клава держала оборону — возможно, ради конспирации.

Пара была замечена вместе в московском ресторане Источник: super.ru / Instagram.com*

Недавно певица отметила десять лет на сцене. На сольный концерт она пригласила десятки звезд — среди них был и Дима Масленников. Вместе они станцевали страстный номер. На вопросы об их романе после шоу она лишь отреагировала с улыбкой.

«Дима замечательный человек, шипперьте нас еще больше!» — заявила Клава (шипперить — представлять романтические отношения кого-либо. — Прим. ред.).

Источник: dima_maslen / Instagram.com*

Остается только догадываться, есть ли между ними что-то большее или это хороший пиар-ход.

