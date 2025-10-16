«Слава всегда мне мешала»: секреты личной жизни Алексея Чадова — звезды сериала «Камбэк»

На все расспросы о личной жизни актер лишь показывает обручальное кольцо Источник: кадр из сериала «Камбэк» (18+), реж. Динар Гарипов, студия Legio Felix, 2025 год

Успеху Алексея Чадова у женщин остается только завидовать. После первой крупной роли в 2000-х он быстро стал секс-символом. Каждое его появление в компании девушки обсуждали, а фильмы с ним сразу порождали слухи о якобы романах с партнершами. Раньше он не отказывался подогреть эти разговоры, но, встретив настоящую любовь, стал скрытен. Даже близкие узнали о свадьбе уже после ее завершения. Кто же та женщина, с которой он нашел покой, пройдя огонь, воду и медные трубы?

«Моя настоящая мечта — создать крепкую семью»

С самого детства для Алексея на первом месте были родные. Он родился в любящей семье, где все заботились друг о друге. Когда мальчику было 5 лет, его отец погиб на стройке. Алексей видел, как мама тяжело переживает утрату. Она так никогда и не вышла повторно замуж и осталась верна супругу. Алексея впечатляла такая преданность и истинная любовь, он мечтал, что, когда вырастет, обретет такую же.

— Моя настоящая мечта — создать хорошую, крепкую семью и воспитать замечательных детей, — делился Чадов.

После смерти отца Алексею пришлось рано повзрослеть. Чтобы помочь маме, они вместе со старшим братом Андреем начали работать мойщиками машин в московском районе Солнцево, где жили. Работа была несложная, но среди их клиентов нередко были криминальные авторитеты.

— Тогда у братков как раз появились крутые иномарки. Один раз отработали, вышли довольные: денег много заработали, подъезжает Lincoln. Оттуда музыка орет, дым коромыслом. Открывается окно, солидный мужчина с пассажирского сиденья подзывает нас к себе: «Где значок с капота?» Отвечаю честно: «Не брали». И тогда он произнес фразу, после которой я понял, что надо валить из Солнцево: «Еще раз такое случится, будем бить как взрослых», — вспоминает Алексей.

Чтобы отвлечься от трудных реалий 90-х, братья Чадовы обратились к творчеству. Андрей с детства посещал театральную школу, а Алексей начал с танцев. Несмотря на успехи и награды, Чадов-младший понял, что его истинное призвание — актерство.

После школы Алексей с первого раза поступил в Щепкинское театральное училище. Денег было всё так же мало, и ему приходилось подрабатывать по ночам барменом в клубе. Времени на сон почти не оставалось.

— Отстояв ночь за стойкой, приезжал в семь часов утра в институт, оставалось два часа перед лекциями, чтобы поспать. Помню, в субботу как раз по расписанию было изобразительное искусство, я очень любил этот предмет, потому что показывали диафильмы и выключали свет, и можно было отлично подремать. А вечером, после мастерства актера, снова в клуб и до утра, — поделился Алексей.

На втором курсе Чадову улыбнулась удача. Он столкнулся с Алексеем Балабановым, который как раз искал главного героя в свой новый фильм «Война» (18+). Для Алексея это стало невероятной удачей, ведь режиссер уже в тот момент был знаменит, но и работать приходилось немало. Балабанов добивался не игры, а жизни в кадре, и это стало проблемой с первого же дубля.

— Он говорит: «Эй, стоп. Забудь всё, что тебе кто-то когда-то говорил. Обнуляйся, всё забудь. Всё». Он так местами даже где-то грубовато сказал, как мне показалось. Я так испугался, и он говорит: «Во-во, вот так, смотри», — передает один из их первых диалогов Чадов.

Чтобы вжиться в роль, актер целыми днями ходил в кандалах, даже вне съемочной площадки, и выходил в своем образе к местным жителям. Старания были не напрасными, фильм оказался успешным, и на свой первый гонорар Алексей купил машину. Подрабатывать все равно приходилось, но теперь он уже не стоял за барной стойкой, а таксовал по очереди с братом, который учился вместе с ним в Щепке.

«Очень романтично — встретить свою любовь на съемочной площадке»

Настоящая слава пришла к Алексею в 24 года. Он снялся в фильме «Игра мотыльков» (12+) с 14-летней Оксаной Акиньшиной. Особенно интерес к фильму подогревала новость, что между актерами вспыхнули реальные чувства. Однако продлились они недолго, и Акиньшина начала встречаться с другим партнером по съемочной площадке — Сергеем Шнуровым. Чадов принял выбор возлюбленной.

— От Акиньшиной у всех мужчин мурашки по коже! — с пониманием отзывался актер.

Следом на экраны вышла экранизация романов о вампирах «Ночной дозор» (18+). Но после премьеры всех больше интересовала не глубина героя Алексея, а насколько его отношения с Жанной Фриске были настоящими.

— Я помню, что после этого фильма, куда бы я ни приехал, мужчины постоянно меня спрашивали: «Ну как, как Жанна? Как с ней целоваться?!» И я гордо, чуть-чуть с выпендрежем, говорил: «Она прекрасна»! Жанну любили все, ею восхищались, и она этого заслуживала, — признался актер в интервью газете Metro.

После кокетства Чадов всё же признавал, что с Фриске его связывают только рабочие и дружеские отношения, а все разговоры об их предполагаемом романе — лишь чьи-то мечты.

В 2006 году, на съемках фильма «Жара» (12+), Алексей познакомился с начинающей актрисой Агнией Дитковските. В этот раз все догадки поклонников оказались верными: между экранными возлюбленными действительно закрутился бурный роман.

— Мне кажется, это очень романтично — встретить свою любовь на съемочной площадке. И очень помогает в работе, если по сюжету надо играть большое чувство, — отмечал Чадов.

Они поженились в 2012 году, а позже у них родился сын Федор. Пара всё время была под пристальным вниманием фотокамер. Они вместе выходили на премьеры, давали интервью, посещали громкие события. Однако Алексей чувствовал, что возрастающая популярность и внимание скорее гнетет его, чем радует.

— Слава всегда мне мешала. Я выхожу на улицу в кепке и темных очках — не хочу, чтобы спалили. Хочу как все: ковырять в носу, ходить по магазинам, выбирать продукты и подарки. Наверное, я интроверт, — всё больше задумывался актер.

Спустя три года после свадьбы, в 2015 году, брак распался, но супругам удалось остаться друзьями.

— Нет конкретной причины, чтобы в какой-то момент мы поняли, что всё, стоп. Нет. Это комета летит, хвост горит, и вот он начинает угасать. Всему есть начало и конец. К этому нужно спокойно относиться, — считает Алексей.

«В шесть вечера сто граммов, иначе нервная система не справлялась»

После развода и пика ранней славы наступил период творческого застоя и личного кризиса. Алексей, привыкший к постоянным невероятным экспедициям, где каждая съемка была отдельным приключением, вдруг оказался заперт в рутине.

— Я сижу в очередном московском вагончике, очень нарядном и уютном, курю и думаю, что хочу куда-то ехать. Хочется в другую страну, снимать кино, искать приключения. Их очень не хватает, — попал в череду бесконечных размышлений Алексей.

В это же время актер перестал общаться с братом, с которым они были очень близки. Причина разлада — девушка, которая понравилась сразу двум. Только через два года Алексей смог первым пойти на мировую, и братья воссоединились.

Застой и обыденность на работе, разрушенный брак, проблемы в семье — всё свалилось на Алексея как снежный ком, и он попытался глушить все переживания алкоголем.

— В шесть вечера сто граммов обязательно, иначе нервная система не справлялась. Режиссеры делали вид, что не замечают. И мне казалось, я хорошо шифруюсь — жвачку в рот, и никто не почувствует. Я не падал, не буянил, но от меня всегда пахло. И контакт с людьми был нарушен. Ужаснулся, когда понял, что все знают, — рассказал в одном из интервью актер.

На два года Алексей пропал из жизни и практически не снимался. Как оказалось, он начал писать свои сценарии.

— Меня все спрашивают: «Леш, куда ты пропал? 2 года тебя там не видно». Я говорю: «Ну я писал сценарий, я снимал тизер, чтобы утвердили мою кандидатуру как режиссера-постановщика. Потом я готовил фильм, собирал группу, снимал, потом год был постпродакшена, я полгода монтировал», — перечислял Алексей.

Несмотря на то что Чадов вернулся на экраны в качестве актера, он продолжает работать над созданием своих фильмов и получает от этого огромное удовольствие.

В личной жизни Алексей также нашел свой уголок спокойствия. В 2018 году в компании друзей он познакомился с моделью, преподавателем по йоге и медитации Лейсан Галимовой. Наученный первым браком, он стал бережнее относиться к личному пространству и долгое время не раскрывал имя своей возлюбленной. По словам Чадова, в лице Лейсан он нашел великую истинную любовь.

— Для меня важен путь к великой любви. Я женщину хочу любить не только за красивые глаза, ноги, за ее таланты. Я хочу любить ее мысли. Важны ее принципы, — описывал свои чувства актер в интервью «Алена, блин!».

В 2023 году пара тайно поженилась. Актер ни с кем не делился своим счастьем, и даже многие друзья и родственники узнали о событии лишь после того, как оно произошло. В июне 2024 года пара объявила о том, что ждет ребенка, а в сентябре у них родилась дочь Айя.