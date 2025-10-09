«Зачем ему мать-одиночка с плохой репутацией?»: история любви бывшей жены Гуфа и блогерши Айзы и (не)простого нефтяника Степы

Рассказываем, что сейчас происходит в отношениях звездной пары Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Вот уже полтора года известная блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай светится от счастья в отношениях с новым возлюбленным Степаном Кузьменко, который младше ее на 10 лет. За плечами красотки коллекция обсуждаемых романов со знаменитостями, под ее чары попадали Гуф и Олег Майами. Но новый спутник Айзы был далек от светской жизни: Степан работал на нефтегазодобывающем предприятии в Нижневартовске. Недавно пара оказалась в центре внимания, приняв участие в популярном реалити-шоу. Наши коллеги из 86.RU рассказывают, как звездная блогерша и сибирский нефтяник смогли построить любовь.

Череда любовных неудач

Широкой публике Айза известна в том числе благодаря громким, страстным и публичным романам. Но назвать счастливой личную жизнь Айзы сложно.

Айза и Гуф (Алексей Долматов) Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Айзу и Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, до сих пор считают самой красивой парой русской рэп-индустрии. Молодые люди познакомились в далеком 2005 году в ночном клубе. Позже случайно пересекались то на светских мероприятиях, то на горнолыжном курорте. А через год стали встречаться. Именно Айзе рэпер посвятил один из своих главных хитов — Ice Baby, где клялся, что будет любить ее даже на небе. В 2008 году Айза и Гуф поженились, а в 2010-м стали родителями мальчика Сэми.

Но хорошего мужа из Гуфа не получилось. Спустя 5 лет брак распался из-за измен артиста и его зависимости от запрещенных веществ. В последующие годы поклонники наблюдали, как бывшие супруги то сходились, то снова расходились, то выясняли отношения друг с другом в соцсетях. Сейчас ради общего ребенка Айза и Гуф стараются поддерживать мир (но удается это не всегда).

Айза и Дмитрий Анохин Источник: AIZA-LILUNA / T.me

После развода с Гуфом в поисках умиротворения Айза уехала на Бали, где и познакомилась со своим будущим вторым мужем — бизнесменом и серфингистом Дмитрием Анохиным. В 2015 году они сыграли шикарную свадьбу в Лас-Вегасе, а через год у пары появился сын, которого назвали Элвисом. Спустя пять лет брак звезды снова начал трещать по швам, и, по слухам, снова из-за неверности мужчины. Разводились тяжело: бывшим возлюбленным пришлось делить совместный бизнес — салон красоты.

Следующим избранником Айзы снова стал артист — Олег Майами, который младше ее на шесть лет. О романе заговорили еще в 2019 году.

Айза и Олег Майами Источник: AIZA-LILUNA / T.me

«Я уже жила одна, без мужчины. И готовилась к разводу. 31 августа я встаю с утра и вслух произношу: „Всё! Я заканчиваю с мужчинами! Одной быть круто!“ И тут же приходит сообщение от него: „Пойдем завтра в кино?“, и я соглашаюсь», — делилась блогерша.

Во время романа на поклонников то и дело сыпались откровения. Айза рассказывала о занятии любовью в машине на первом свидании (до кино они так и не дошли), о внушительных размерах мужского достоинства Майами, о ссорах и примирениях. По доброй традиции, которая завязалась еще во времена Гуфа, свои отношения с Олегом Айза часто выясняла на публике в соцсетях — истерики сменялись нежными признаниями в любви, и обратно. В марте 2021-го звездная пара распалась окончательно.

Кто такой Степан Кузьменко?

Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Летом 2024 года стало очевидно, что у Айзы появился новый возлюбленный. Блогерша не спешила раскрывать его личность, а только выкладывала снимки, где любовника видно издалека или частично. Поклонники даже предположили, что звезда начала встречаться с бывшим парнем Виктории Бони, но Айза быстро опровергла слухи. Посмеялась она и над разговорами о том, что ее избранник якобы блогер по нейросетям.

Вскоре, в сентябре, она рассказала о новом молодом человеке — нефтянике Степе, который моложе ее на 10 лет.

«А вообще у меня был план: приехав на Бали, замутить с иностранцем, который знать меня не знает. Но нет… влюбилась в Степана из Челябинска, который живет в Нижневартовске <…> Я такая патриотка», — рассказывает Айза.

Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Как выяснили журналисты, Степан Кузьменко действительно родился и вырос в Челябинске, окончил Уральский социально-экономический институт и переехал в Нижневартовск, работал в компании «Славнефть-Мегионгаз», где его последней должностью указывается заместитель начальника нефтяного центра. Но назвать простым работягой Степана нельзя. Его отец — главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко, а сестра Мария замужем за мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.

Судя по соцсетям, молодой человек часто отдыхает за границей, любит дорогие автомобили, а также увлекается пилатесом, медитациями и иными дыхательными практиками.

Дружба, любовь, бизнес

Источник: AIZA-LILUNA / T.me

В интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Айза рассказала, что до встречи со Степаном она 4 года была одна. На свидания блогерша ходила, но никто из кавалеров не мог ее зацепить.

«В какой-то момент я думаю: „Да зачем мне вообще это надо? Мне итак хорошо со своими кошками“. Я начала кайфовать от того, что я одна», — делилась красотка.

По словам Айзы, она, как истинная женщина, всё равно хотела любви. Но искать ее было как-то лень.

«Меня девчонки постоянно звали куда-то, говорили: „Пойдем, познакомишься хоть с кем-нибудь!“ А я всегда отвечала: „Нет. Мой мужчина придет ко мне домой сам“. Они смеялись, мол, я вообще ку-ку», — вспоминала блогерша.

Вскоре Айза приехала в Москву. Она вместе с подругой остались на ночь у родителей блогерши. К ним в гости пришел приятель той самой подруги, чтобы помочь с чемоданом. Его звали Степан.

«Он поднялся ко мне домой, мы вместе попили чай, поболтали и подружились. А потом у него был отпуск, и он прилетел на Бали (Айза живет на Бали. — Прим. ред.). Это так совпало просто, мы до этого увиделись всего раз, тогда в доме моей мамы».

Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Первая встреча со Степаном была лишь приятельская, никакой романтической искры тогда между ними не проскочило, ведь голова Айзы была забита другими делами.

Когда Степан прилетел отдыхать на Бали, он оказался с Айзой в общей дружеской компании. Так они и подружились сами: ходили вместе на пляж, гуляли с детьми, играли в мафию.

«Я начала к нему присматриваться. Он хороший человек, заботливый по отношению ко всем, помогает. Ему 30 лет, он молодой, но всегда всё берет в свои руки. Так у нас всё началось с дружбы, а потом постепенно развивалась симпатия. А сейчас Сэм (сын Айзы от рэпера Гуфа. — Прим. ред.) говорит мне: „Мама, если ты упустишь этого хорошего человека, я с тобой вообще разговаривать не буду“. Это Сэм, который вообще не переваривает никого, кто со мной рядом».

Степан с сыновьями Айзы, Сэмом и Элвисом Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Отношения пары развиваются романтично. Айза регулярно показывает в соцсетях подарки от возлюбленного и завтраки, которые он приносит в постель. «Магазины цветов любят моего мужчину», — подписала она снимок с очередным шикарным букетом.

А спустя 4 месяца отношений парочка набила парные татуировки. На их руках теперь красуется число 222, о значении которого поклонникам остается только догадываться. Кроме того, чуть выше локтя у Айзы появилась надпись «good girl», что в переводе с английского означает «хорошая девочка», а Степан набил аналогичную «good boy» — «хороший мальчик».

Источник: aizalovesam / Inst* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной)

Источник: aizalovesam / Inst* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной)

Источник: aizalovesam / Inst* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной)

Несмотря на горький опыт с Дмитрием Анохиным, Айза решила снова попробовать вести совместный бизнес с возлюбленным. Степан помог ей открыть агентство по покупке жилья на Бали Liluna Group, организовал весь рабочий процесс. Блогер рассказала, что совместное дело только укрепило их отношения.

«У него всё в голове так структурировано. Он очень дисциплинирован: в 6 утра — подъем, пробежка, спорт, правильное питание, куча работы. Я другая, поэтому он курирует весь бизнес-процесс. Он умный, имеет два высших образования», — говорит Айза.

Как складывается жизнь пары сейчас?

Источник: телеканал «Пятница»

В августе этого года Айза и Степан впервые появились вместе на ТВ — в реалити-шоу для пар «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница». Возлюбленным предстояло вместе пройти экстремальные испытания и проверить свои отношения.

«Я терпеть не могу экстрим. И если бы я знала, что там будет, то в жизни не согласилась бы. Плюс совершенно не хотела показывать наши отношения со Степой. Но! Как же я рада, что мы приняли приглашение», — рассказала Айза.

Пара стойко проходила любые испытания. По условиям одного из них Степан даже сделал татуировку с именем Айзы на руке. Однако, поссорившись с другими участниками, пара покинула проект

На одном из испытаний парень сделал тату с именем звездной возлюбленной Источник: телеканал «Пятница»

По словам Айзы, ее скандальное прошлое Степана не беспокоит. Их объединяют планы на жизнь, взгляд на семью и бизнес.

«Что такой умный, перспективный, красивый и внешне, и внутренне человек нашел во мне, матери-одиночке с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и не очень хорошей репутацией? — шутит Айза, отвечая на вопрос ведущей Алены. — У нас с ним одни цели, мы хотим семью и много детей».

Источник: AIZA-LILUNA / T.me

Недавно Айза рассказала, что, несмотря на 1,5 года отношений, они со Степаном всё еще не живут вместе. Каждый — в своем доме, но дома находятся по соседству.