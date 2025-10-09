«Зачем ему мать-одиночка с плохой репутацией?»: история любви бывшей жены Гуфа и блогерши Айзы и (не)простого нефтяника Степы

Вот уже полтора года известная блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай светится от счастья в отношениях с новым возлюбленным Степаном Кузьменко, который младше ее на 10 лет. За плечами красотки коллекция обсуждаемых романов со знаменитостями, под ее чары попадали Гуф и Олег Майами. Но новый спутник Айзы был далек от светской жизни: Степан работал на нефтегазодобывающем предприятии в Нижневартовске. Недавно пара оказалась в центре внимания, приняв участие в популярном реалити-шоу. Наши коллеги из 86.RU рассказывают, как звездная блогерша и сибирский нефтяник смогли построить любовь.
Череда любовных неудач
Широкой публике Айза известна в том числе благодаря громким, страстным и публичным романам. Но назвать счастливой личную жизнь Айзы сложно.
Айзу и Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, до сих пор считают самой красивой парой русской рэп-индустрии. Молодые люди познакомились в далеком 2005 году в ночном клубе. Позже случайно пересекались то на светских мероприятиях, то на горнолыжном курорте. А через год стали встречаться. Именно Айзе рэпер посвятил один из своих главных хитов — Ice Baby, где клялся, что будет любить ее даже на небе. В 2008 году Айза и Гуф поженились, а в 2010-м стали родителями мальчика Сэми.
Но хорошего мужа из Гуфа не получилось. Спустя 5 лет брак распался из-за измен артиста и его зависимости от запрещенных веществ. В последующие годы поклонники наблюдали, как бывшие супруги то сходились, то снова расходились, то выясняли отношения друг с другом в соцсетях. Сейчас ради общего ребенка Айза и Гуф стараются поддерживать мир (но удается это не всегда).
После развода с Гуфом в поисках умиротворения Айза уехала на Бали, где и познакомилась со своим будущим вторым мужем — бизнесменом и серфингистом Дмитрием Анохиным. В 2015 году они сыграли шикарную свадьбу в Лас-Вегасе, а через год у пары появился сын, которого назвали Элвисом. Спустя пять лет брак звезды снова начал трещать по швам, и, по слухам, снова из-за неверности мужчины. Разводились тяжело: бывшим возлюбленным пришлось делить совместный бизнес — салон красоты.
Следующим избранником Айзы снова стал артист — Олег Майами, который младше ее на шесть лет. О романе заговорили еще в 2019 году.
«Я уже жила одна, без мужчины. И готовилась к разводу. 31 августа я встаю с утра и вслух произношу: „Всё! Я заканчиваю с мужчинами! Одной быть круто!“ И тут же приходит сообщение от него: „Пойдем завтра в кино?“, и я соглашаюсь», — делилась блогерша.
Во время романа на поклонников то и дело сыпались откровения. Айза рассказывала о занятии любовью в машине на первом свидании (до кино они так и не дошли), о внушительных размерах мужского достоинства Майами, о ссорах и примирениях. По доброй традиции, которая завязалась еще во времена Гуфа, свои отношения с Олегом Айза часто выясняла на публике в соцсетях — истерики сменялись нежными признаниями в любви, и обратно. В марте 2021-го звездная пара распалась окончательно.
Кто такой Степан Кузьменко?
Летом 2024 года стало очевидно, что у Айзы появился новый возлюбленный. Блогерша не спешила раскрывать его личность, а только выкладывала снимки, где любовника видно издалека или частично. Поклонники даже предположили, что звезда начала встречаться с бывшим парнем Виктории Бони, но Айза быстро опровергла слухи. Посмеялась она и над разговорами о том, что ее избранник якобы блогер по нейросетям.
Вскоре, в сентябре, она рассказала о новом молодом человеке — нефтянике Степе, который моложе ее на 10 лет.
«А вообще у меня был план: приехав на Бали, замутить с иностранцем, который знать меня не знает. Но нет… влюбилась в Степана из Челябинска, который живет в Нижневартовске <…> Я такая патриотка», — рассказывает Айза.
Как выяснили журналисты, Степан Кузьменко действительно родился и вырос в Челябинске, окончил Уральский социально-экономический институт и переехал в Нижневартовск, работал в компании «Славнефть-Мегионгаз», где его последней должностью указывается заместитель начальника нефтяного центра. Но назвать простым работягой Степана нельзя. Его отец — главный федеральный инспектор Тюменской области Дмитрий Кузьменко, а сестра Мария замужем за мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.
Судя по соцсетям, молодой человек часто отдыхает за границей, любит дорогие автомобили, а также увлекается пилатесом, медитациями и иными дыхательными практиками.
Дружба, любовь, бизнес
В интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» Айза рассказала, что до встречи со Степаном она 4 года была одна. На свидания блогерша ходила, но никто из кавалеров не мог ее зацепить.
«В какой-то момент я думаю: „Да зачем мне вообще это надо? Мне итак хорошо со своими кошками“. Я начала кайфовать от того, что я одна», — делилась красотка.
По словам Айзы, она, как истинная женщина, всё равно хотела любви. Но искать ее было как-то лень.
«Меня девчонки постоянно звали куда-то, говорили: „Пойдем, познакомишься хоть с кем-нибудь!“ А я всегда отвечала: „Нет. Мой мужчина придет ко мне домой сам“. Они смеялись, мол, я вообще ку-ку», — вспоминала блогерша.
Вскоре Айза приехала в Москву. Она вместе с подругой остались на ночь у родителей блогерши. К ним в гости пришел приятель той самой подруги, чтобы помочь с чемоданом. Его звали Степан.
«Он поднялся ко мне домой, мы вместе попили чай, поболтали и подружились. А потом у него был отпуск, и он прилетел на Бали (Айза живет на Бали. — Прим. ред.). Это так совпало просто, мы до этого увиделись всего раз, тогда в доме моей мамы».
Первая встреча со Степаном была лишь приятельская, никакой романтической искры тогда между ними не проскочило, ведь голова Айзы была забита другими делами.
Когда Степан прилетел отдыхать на Бали, он оказался с Айзой в общей дружеской компании. Так они и подружились сами: ходили вместе на пляж, гуляли с детьми, играли в мафию.
«Я начала к нему присматриваться. Он хороший человек, заботливый по отношению ко всем, помогает. Ему 30 лет, он молодой, но всегда всё берет в свои руки. Так у нас всё началось с дружбы, а потом постепенно развивалась симпатия. А сейчас Сэм (сын Айзы от рэпера Гуфа. — Прим. ред.) говорит мне: „Мама, если ты упустишь этого хорошего человека, я с тобой вообще разговаривать не буду“. Это Сэм, который вообще не переваривает никого, кто со мной рядом».
Отношения пары развиваются романтично. Айза регулярно показывает в соцсетях подарки от возлюбленного и завтраки, которые он приносит в постель. «Магазины цветов любят моего мужчину», — подписала она снимок с очередным шикарным букетом.
А спустя 4 месяца отношений парочка набила парные татуировки. На их руках теперь красуется число 222, о значении которого поклонникам остается только догадываться. Кроме того, чуть выше локтя у Айзы появилась надпись «good girl», что в переводе с английского означает «хорошая девочка», а Степан набил аналогичную «good boy» — «хороший мальчик».
Несмотря на горький опыт с Дмитрием Анохиным, Айза решила снова попробовать вести совместный бизнес с возлюбленным. Степан помог ей открыть агентство по покупке жилья на Бали Liluna Group, организовал весь рабочий процесс. Блогер рассказала, что совместное дело только укрепило их отношения.
«У него всё в голове так структурировано. Он очень дисциплинирован: в 6 утра — подъем, пробежка, спорт, правильное питание, куча работы. Я другая, поэтому он курирует весь бизнес-процесс. Он умный, имеет два высших образования», — говорит Айза.
Как складывается жизнь пары сейчас?
В августе этого года Айза и Степан впервые появились вместе на ТВ — в реалити-шоу для пар «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница». Возлюбленным предстояло вместе пройти экстремальные испытания и проверить свои отношения.
«Я терпеть не могу экстрим. И если бы я знала, что там будет, то в жизни не согласилась бы. Плюс совершенно не хотела показывать наши отношения со Степой. Но! Как же я рада, что мы приняли приглашение», — рассказала Айза.
Пара стойко проходила любые испытания. По условиям одного из них Степан даже сделал татуировку с именем Айзы на руке. Однако, поссорившись с другими участниками, пара покинула проект
По словам Айзы, ее скандальное прошлое Степана не беспокоит. Их объединяют планы на жизнь, взгляд на семью и бизнес.
«Что такой умный, перспективный, красивый и внешне, и внутренне человек нашел во мне, матери-одиночке с двумя детьми, двумя бывшими мужьями и не очень хорошей репутацией? — шутит Айза, отвечая на вопрос ведущей Алены. — У нас с ним одни цели, мы хотим семью и много детей».
Недавно Айза рассказала, что, несмотря на 1,5 года отношений, они со Степаном всё еще не живут вместе. Каждый — в своем доме, но дома находятся по соседству.
«Я извлекла урок из прошлых ошибок, поэтому больше не тороплюсь. Но совсем скоро мы переезжаем в общий дом, который построили недавно. И будем жить вместе. Волнуюсь! Не привыкла жить с кем-то. Но мы со Степой похожи вайбом. Он так же любит бывать один, поэтому будем уважать границы друг друга», — поделилась планами звезда.