«Я не хочу быть вождем»: нигерийский принц отказался от денег и титула ради любви в России

Афама Езеуго женат 15 лет и не готов расстаться с любимой ни за какие блага мира Источник: Лариса Езеуго / vk.com

Мужчины, готовые ради любимой отказаться от всего, встречаются не только в сказках и легендах, но и в реальной жизни. Один из них — наследный вождь Афам Езеуго. Ему 55 лет, и практически всю свою жизнь он провел в России. Он променял жизнь в дорогом доме, почет и славу на родине на работу барменом в Московской области. Смены длятся по 12 часов, зарплата скромная, карьерного роста не предвидится, но Афам готов на все лишения ради своей второй половинки. Однако даже этого оказалось недостаточно: семья его любимой не принимает его, но если нигерийский принц вернется домой, дети поедут вместе с ним, а его избранница останется у разбитого корыта.

«Мой отец — мудрый вождь»

Афам Езеуго родился в племени игбо в Нигерии. Его отец, могущественный вождь Эдмунд Огбуагу Езеуго, надеялся, что когда старший сын вырастет, он заберет бразды правления себе. Однако Афаму не хотелось просидеть всю жизнь на одном месте и погрязнуть в проблемах своего племени, он захотел посмотреть мир.

У Афама есть шесть младших братьев и сестер и забота о них должна была лечь на его плечи после смерти отца Источник: кадр из программы «Пусть говорят!» (16+), Первый канал, 2025 год

В 19 лет Афам подал документы в Могилевский строительный колледж и засобирался в Советский Союз. Отец не противился этому. Он надеялся, что сын получит образование и вернется домой, чтобы улучшить жизнь своего племени, но Афам задержался намного дольше, чем планировал.

Закончив колледж, он поступил в транспортный университет, а после остался работать инженером-строителем. Жил скромно. Он не рассказывал ни одногруппникам, ни коллегам, что на родине у него огромный дом, земля, миллионное состояние. С детства Афам видел, что отец никогда не кичится своим богатством, и перенял эту привычку.

— Мой отец совсем не такой, как обычные короли во дворцах. Он мудрый вождь, — с гордостью говорит Афам в программе «Пусть говорят».

Долго работать по профессии Афам не смог. Приходилось трудиться на морозе, под дождем и ветром — всё это подрывало организм, не привыкший к подобному. Мужчина перебивался подработками, пока в 2013 году не устроился барменом в отель. Работа, хоть и не приносила большой достаток, оказалась по душе Афаму, и он не захотел ее менять ни на что другое. Задержало Езеуго в России и еще кое-что — любовь.

«Когда мы познакомились, я не знала о его титулах»

Афам узнал о Ларисе Быстрых от общего знакомого. В одном из разговоров тот упомянул, что у него есть подруга в африканском посольстве, которая занимается страхованием. Езуго заинтересовался и попросил ее номер, чтобы познакомиться поближе.

— На первом свидании мы встретились около торгового центра, и потом Афам меня пригласил к себе домой. Я, не долго думая, согласилась, потому что он сказал, что у него есть соус. Соус — это нигерийская еда, ее едят с манкой. Так как я очень люблю эти блюда, я согласилась, — рассказала о первом свидании Лариса.

На свою свадьбу Афам не пригласил никого из членов своей семьи Источник: кадр из программы «Пусть говорят!» (16+), Первый канал, 2025 год

После первой встречи последовала вторая и третья, возлюбленные всё больше узнавали друг друга, но Афам не изменял своим принципам. Он сказал Ларисе, что его отец — вождь, но о миллионном наследстве промолчал. Женщина не придала значения словам возлюбленного, ведь здесь он был обычным парнем, не баловал ее дорогими подарками и походами в ресторан, а просто любил ее.

— Меня он устраивает таким, какой он есть. Когда мы познакомились, я не знала, какие у него есть титулы, — признается женщина.

Афам мечтал о том, чтобы сделать Ларисе предложение и построить собственную семью, но та долго отказывалась. За ее плечами уже был неудачный брак, и она боялась, что и эти отношения будут не навсегда. Только спустя четыре года, проведенных вместе, она согласилась стать его женой.

Молодожены поселились вместе с отцом Ларисы в четырехкомнатной квартире, которую тесть когда-то получил за работу на птицефабрике. Первые четыре года семья спокойно уживалась под одной крышей — Афам получил гражданство и ради семьи работал по 12 часов в сутки.

Проблемы вскрылись после того, как у пары родились дети — сначала два мальчика Элока и Эмека, а потом девочка Принцесса-Наоми. Ртов стало больше, но зарплата, которая, по словам отца Ларисы, еле дотягивает до прожиточного минимума, всё не увеличивалась.

— В моем понимании мужчина не только тот, кто делает детей, а тот, кто обеспечивает свою семью. Впечатление такое складывается, что ни рыба ни мясо, — негодует тесть.

Источник: кадр из программы «Пусть говорят!» (16+), Первый канал, 2025 год

Жить под одной крышей становилось всё сложнее. Отец не понимал, почему Афам не устраивается на другую работу, не ищет вторую и не берет ипотеку, чтобы съехать и жить своей семьей. Афам же не может этого сделать, пока у него нет прописки. Одна из ссор закончилась тем, что супругам с детьми пришлось уйти из квартиры и снять двухкомнатную, где они теперь и живут, но переезд лишь еще больше разобщил семью.

«Должен вернуться на родину»

Сейчас Афам с женой и детьми ютится в двухкомнатной квартире. Лариса требует у отца прописать мужа или разделить жилье, чтобы у них появился первый взнос на ипотеку, но тот не соглашается. Он считает, что зять не пара его дочери и не достаточно заботится о детях.

— Человек приходит домой и ложится спать. У вас два парня, кто может воспитать мужика? — задается вопросом отец Ларисы.

На родине Афама ему тоже не спешат помогать с деньгами. В 2018 году после смерти вождя семья ждала, что Езеуго вернется и возьмет ответственность за свою семью и племя, но тот был категоричен.

— Когда папа умер, я сказал, что не хочу быть вождем, — заявил Афам.

Источник: кадр из программы «Пусть говорят!» (16+), Первый канал, 2025 год

Теперь сестры не готовы отправлять миллионное состояние брату. Они предлагают только одно решение проблемы.

— Мы любим Ларису, она приезжала к нам, но ее семья не принимает нашего старшего брата. В таком случае она должна отпустить его и дать возможность вернуться на родину. Здесь он может жениться на ком пожелает и может иметь сколько угодно жен, — предлагают сестры Афама.

Лариса признается, что еще перед замужеством знала, что по правилам страны мужа дети принадлежат ему, но не думала, что всё может когда-то зайти настолько серьезно.