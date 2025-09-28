Марс атакует Венеру. Почему мужчины на сайтах знакомств такие убогие

Опыт показал, что это очень непросто — найти своего человека в интернете Источник: Yuliia Kaveshnikova / iStock

На минувшей неделе секс-символ и председатель родительского комитета «Фонтанки» Венера Галеева рассказала о журналистском погружении в мир виртуальных знакомств. Вот эта статья. Весьма уничижительные выводы о качестве мужского материала на дейтинговых сервисах потребовали ответной реплики от униженных и оскорбленных Венерой. Руководитель отдела «Бизнес» — старший редактор Денис Лебедев попробовал устрицы на вкус и теперь готов ответить на упреки женской части.

Сразу для протокола: я делал это в научных целях и не получал от этого удовольствия. Более того, наш главный редактор даже не возместил мне расходы. В целом мой опыт следует признать полезным и для науки, и для меня самого. И спойлер: Венера была права.

Необходимо отметить, что мир дейтинга я видел принципиально другим взглядом, нежели Венера. Дело не в какой-то там биохимии и разных лженаучных гендерных отличиях. Алгоритмы дейтинговых сервисов для мужчин и для женщин, похоже, сильно отличаются. Остается только общий принцип «свайп-лайк-мэтч». А вот демонстрируемый контент — просто небо и земля.

Первое. Для женщин куда более важна внешность. Звучит банально, но выливается это в катастрофическую разницу между картинками в анкетах. Если в мужских — лысины, волосы из носа, мятые футболки и недельная щетина в порядке вещей, то у девушек 90% фотографий — «парадно-выходные». Даже если это не подправлено фотошопом, они там в красивых платьях, красивых позах, с прическами, макияжем и с продуманным фоном.

Я показал Венере первую пятерку, которую мне показало приложение, в котором я зарегистрировался, и она взгрустнула: конкуренция слишком высока. Глядя на ее мэтчи, я не мог сдержаться от улыбки умиления.

Да, мы, мужики, — такие как есть, любите нас именно такими, специально прихорашиваться и пускать пыль в глаза — это не наше. Да и очевидно же, что, как только дойдет до первого свидания, весь обман будет раскрыт. К чему лукавить? Да, я лысенький и толстенький. Зато у меня харизма. И еще я когда-то пробежал полумарафон — вот посмотри, это я такой весь потный, а еще у меня на даче можно жарить шашлыки — вот мы с друзьями, я третий слева.

Каре фотографий у девушек принципиально другое. Вот она на природе в изящной позе, вот в офисе в строгом костюме, вот в кафе изящно держит чашку — вся такая волшебная. Мужик бы на такой же фотке обязательно жевал круассан.

Отдельная, очень важная, категория фотографий — на пляже. Сколько лет назад они сделаны, как долго пришлось втягивать живот и выбирать удачную позу и рабочую строну лица, остается за кадром. В кадре — девушка в купальнике. Ну и не открою Америку, подавляющее большинство мужчин на этих сервисах с этой фотографии начинают знакомиться с анкетой девушки, а многие и заканчивают. Не судите нас строго. А впрочем, вы же и так знали, что так будет. Судите.

Как человек честный, я искал чего-то сообразно моему собственному образу: немолодой, невысокого роста, полноватый. Надеяться на мэтч с грациозной 18-летней ланью мне не приходилось. Да у меня такая лань уже и у самого есть дома, как говорится — уже пришло время репетиторов ей нанимать перед ЕГЭ.

Будучи настроен на серьезные отношения, я ограничил в фильтре девушек по возрасту от 40 до 45 лет. Венера меня поправила: ставь хотя бы от 35, мало кто пишет свой настоящий возраст. Десять лет разницы мне показалось многовато, но практика показала общую правоту Венеры.

Начал я плохо. Накидав фоток из фотоленты телефона (последние пять), я быстренько набросал описание себя. Что там было, сейчас не вспомню, но Венера, взглянув, закатила глаза: всё не так! Неудивительно, что несколько часов лайков симпатичных девушек не принесли мне не то что мэтчей, вообще никакого внимания на меня никто не обращал.

Быстро написав мне, что надо написать в анкете, Венера просмотрела весь мой фотоальбом и выбрала уже совершенно конкретные мои портреты. Молодость на щеках, бросавшаяся там в глаза, и где-то минус 30 еще не набранных килограммов показались ей более уместными.

И о чудо! За полчаса я набрал шесть лайков и даже пару мэтчей. Мужчины, у кого серьезные планы, обращайтесь к Венере за консультациями — это совершенно недорого!

На моем недлинном пути в дейтингах мне попадалось разное. Наверное, в силу моего строгого фильтра совсем уж профурсеток мне не встретилось. Они, конечно, более юными девицами представляются. Но было и внезапное.

Например, лайкнула меня очень немолодая и не самая стройная дама. Публикует фото в купальнике и пишет: «Я замужем. Ищу адекватного и не жадного любовника». Так и хочется написать: «Клянусь! Я не подойду!» Уточняю у нее: правильно ли я понял, что речь о сексе в обмен на деньги?

А она очень интеллигентно и с достоинством отвечает: «Нет, я не проститутка, возраст уже не такой, чтобы менять профессию. Речь о подарках на маникюр-педикюр при взаимной симпатии». Лично я разницу не понял, но очевидно, что для себя эта дама черту проводит очень конкретную. Уважение!

Или вот еще, допустим, Светуля, 30 лет. В описании анкеты: «Обладательница лучшей попки в твоей жизни». Венера сразу такая: «А напиши ей, мол, чем докажешь?» Но я-то не такой. Я запаниковал. А вдруг правда? И ничего не написал Светуле.

Но всё это — крайне редкие исключения. Собственно, больше мне нечем вас удивить. Подавляющее большинство остальных — очень чистые, простые, хорошие девушки с красивыми фотографиями и хорошими словами в анкетах.

Давайте так. Главное мое ощущение от всего этого процесса: бедные они бедные! Я понимаю, что это звучит, типа, маскулинно, покровительственно и свысока. Но всё же сколько же симпатичных, милых, умных и явно успешных в профессиональном плане девушек по какой-то нелепой случайности оказались в этом месте! Им приходится выставлять себя напоказ перед стаей озабоченных самцов, даже без особой надежды ожидая какого-то чуда. Тогда как они чудесны и прекрасны сами по себе.

Мне жаль… даже не так. Мне стыдно это говорить, но все эти девушки заслуживают гораздо большего внимания, уважения и заботы, чем им в течение одной секунды дают мужчины, перед тем, как смахнуть влево. И да, преимущество у тех, кто ставит главной фотографией именно «парадно-выходную» фотку и желательно в купальнике. Так эти мужики хотя бы заглянут внутрь анкеты. Хотя, может, и не надо оно этим девушкам, чтобы заглядывали. Честное слово.

Я завел несколько смол-токов с очень приятными дамами. Кстати, если вы не в курсе, начинать разговор нормальному дядьке капец как трудно. Если ты профессиональный ходок, заветные фразы у тебя «на быстром наборе». А если нет, то что-то оригинальное, не банальное и так, чтобы заинтересовать, придумывать очень трудно. Подозреваю, что большинство мужчин ограничиваются чем-то вроде: «Классные фотки, одна здесь отдыхаешь? Давай встретимся». А дальше ей уже самой приходится выкручиваться как-то.

Беседы я вел светские. Начав обсуждать путешествия с очень приличной и явно знающей себе цену девушкой, я попал впросак, чисто на автомате вставив политику. И главное, свое неуместное тут очень умное мнение. Ошибка.

Куда лучше шли разговоры о еде и о питомцах. Но и тут оказывалось, что мое мужское стремление распушить хвост оборачивалось каким-то дурацким бахвальством. Господи, что я несу! — ловил я себя на мысли. Разговор тихо затухал. Про меня «всё понимали». Надо отдать девушкам должное, носом в мои ошибки меня никто не тыкал. А следовало бы.

Внезапной молнией на этом унылом небосклоне явилась юная по моим меркам девушка, которая точно знала, чего хотела. Фотографии в ее анкете были подобраны именно так, чтобы заинтересовать. Забегая вперед: писала она про себя правду и на фотках на себя похожа.

Мы договорились встретиться. Уже на следующий день. В кафе в центре. Мы сидели в метре от двух других столиков с посетителями, а музыка в колонках мешала слышать тихий голос — приходилось говорить громче, развлекая соседей.

Я изо всех сил старался не выпендриваться и не включать мачо — это бы обязательно выглядело смешно. Но инстинкты и зов природы тащили меня за штанину вниз, в пучину позорища. Я умничал. Напускал таинственный вид. Совсем не врать не получалось, но по большей части говорил чистую правду.

Я знаю, звучит это оскорбительно. Но мне честно было очень жаль эту очень милую и приятную девушку. Ее недолюбили, не дали ей внимания и заботы. Она жаловалась: я только зарегистрировалась, и на меня сразу посыпались бог знает какие предложения! Я понимал, какие. Она хочет тепла, любви, детей. Она хочет поменять жизнь. Все ее подруги уже там (или побывали там), а она одна. С родителями. А возраст уже. В отпуск приходится ездить без мужчины — в женской компании. А там домогаются и норовят обмануть.

Она показалась мне очень искренней. Не сомневаюсь, что какие-то профессиональные обитатели дейтинговых сервисов назвали бы ее не очень приятными словами. За ту самую простоту и наивное желание урвать хоть каплю мужского внимания и ресурса, которого ей в жизни страшно недостает. Могу себе представить, какую звериную злость вызывают у несостоявшихся мужчин, которые мизинца ее недостойны, эта простота и жадное желание «нормальной жизни». Но ее не защитить и не спасти. Она сама знает про всё и про них всех. И ходит в зал. И даже показала мне свои бицепсы, которые успела накачать. Это было так трогательно! Но ведь они ее не спасут.

Сказать ей в глаза: мол, прости, я тебе наврал, у меня не хватило духа. Она предлагала встретиться еще, а я идиотски сказал: мол, давай посмотрим, как пойдет. А потом уже в сообщении: прости, ты классная, но не возникло химии. Она, конечно, поняла, что это значит, — там все так говорят.

Больше такие эксперименты я делать не буду. Потому что в отличие от мужиков большинство девушек на сайтах знакомств — искренни. И даже если врут про возраст, вес или чего там еще. То тоже искренне. Мол, ну на этой вот фотке мне и правда 35, и вешу я там 60. Что не так-то?

Ну и про тарелочниц. Наверное, они есть. Сколько-то. Однако со всей ответственностью заявляю, что основная их популяция обитает в мозгах у жалких и ничтожных личностей без менструации. Которые путают простоту с коварством и искренне думают, что их, таких маминых пирожочков, обязательно хочет кто-то охомутать и разорить. И на свидания они идут с единственной целью — доказать самим себе, что одиноки они не потому, что жалкие идиоты, а потому что все женщины — плохие. Так им проще живется.

Ну и количество мужчин, которые на сайтах ищут не секундных сладостей — непременно бесплатно! — а серьезных и честных отношений, на порядок меньше, чем таких же девушек. Подавляющее большинство всё же ищут сладенького, а на самих девушек им наплевать.

Дальше. Девушки сперва слушают и смотрят. А мужчина с ходу начинает объяснять, кто он такой и какие у него правила. Типа: зато честно.

Ну и наконец… предложение в первом же сообщении сесть ему на лицо — тоже обязательно бесплатно — только мужчине кажется безобидным и «что такого». А если иметь в виду, что девушки пришли сюда совершенно не за этим и больше всего боятся и не хотят именно таких сообщений, то уже как бы не так уж и остроумно выглядит, да?