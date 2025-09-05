НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Честный любовный тест: в ваших отношениях еще есть искра или страсть давно погасла?

Ваша задача только не лукавить, отвечая на вопросы

400
Написать комментарий
Со временем страсть в отношениях угасает&nbsp;— значит ли это, что пришел конец? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСо временем страсть в отношениях угасает&nbsp;— значит ли это, что пришел конец? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Со временем страсть в отношениях угасает — значит ли это, что пришел конец?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Знакомо ли вам чувство, что в отношениях будто стало всё не так? Когда кажется, что уже нет страсти, но при этом человек всё еще дорог. По мнению американского социального психолога Элен Хэтфилд, любовь бывает двух типов: любовь-страсть и любовь-дружба. При этом они не исключают друг друга, а скорее показывают переход от одной стадии к другой.

— Страстная любовь характеризуется сильной привязанностью, большим объемом сексуального влечения и эмоциональными переживаниями. Такие отношения — как яркая звезда, но могут быть непродолжительными. На этом гормональном коктейле они могут продолжаться от полугода до трех лет, как в известной книге, а потом или заканчиваются, или перерастают в другой тип, — объясняет психолог Татьяна Швецова.

Переход ко второму типу — это уже признак зрелых отношений. То есть, если страсти уже нет в прежнем количестве, это совсем не значит, что и любви не осталось.

— Второй тип — это сострадательная любовь, она более зрелая, вдумчивая и глубокая. В ней есть взаимное уважение, доверие, общие планы. Люди могут конфликтовать без потери контакта, могут строить свою жизнь совместными усилиями. Многие люди хотели бы найти комбинацию из этих типов: вместе с яркими эмоциями жить в доверии и комфорте. Но, как отмечает сама исследовательница любви, гораздо чаще в благополучных отношениях страстная любовь постепенно переходит в сострадательную, — добавляет психолог.

Чтобы проверить, на каком этапе ваши отношения сейчас, пройдите два простых теста.

Под каждым утверждением есть шкала от 1 до 9 — где единица говорит о том, что к вашим отношениям это вообще никак не относится, а девять — стопроцентное попадание. Ваша задача честно поставить оценку, а в конце расскажем, сколько в ваших отношениях страсти и сколько дружбы!

ТЕСТПройден 47 раз
Оценка отношений по шкале любовь-страсть
1 / 15

С тех пор, как мы в отношениях, моя жизнь похожа на американские горки.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

Также по шкале психолога можно оценить уровень доверия и дружбы в отношениях. Механика здесь та же, но вопросов меньше.

ТЕСТПройден 22 раза
Оценка отношений по шкале любовь-дружба
1 / 8

Я надеюсь, что моя любовь к нему (к ней) будет длиться до конца моей жизни.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

ПО ТЕМЕ
Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
Отношения Страсть Любовь Тест
