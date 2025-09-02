«Хочется варить борщи и рожать детей»: зумеры рано вступают в брак — 5 молодых семей рассказали, почему

Полина и Никита — одна из пар, с которыми мы поговорили Источник: предоставлено Полиной

Сложно не заметить, что современная молодежь часто создает семьи в довольно раннем возрасте, особенно, те самые зумеры, которых все любят критиковать. То и дело в соцсетях появляются посты со счастливыми молодоженами, которые, по сути, совсем недавно окончили школу. Наши пермские коллеги из 59.RU поговорили с молодежью из поколения Z о том, как они создали свои семьи и не жалеют ли о чем-то сейчас.

Анастасия, вышла замуж в 19 лет

Анастасия замужем почти семь лет — сейчас ей 26, но вышла замуж пермячка в 19 лет. Девушка делится, что еще в подростковом возрасте знала о том, что станет домохозяйкой. Перед ее глазами уже в 15 лет стояла картина: она занимается домом, муж зарабатывает деньги, у них трое детей. Анастасия была уверена, что хочет быть молодой мамой. И ее желания сбылись.

После девятого класса Анастасия поступила в Педагогический колледж. В 2017 году в интернете девушка познакомилась со своим будущим мужем — тогда ей было 18 лет, а молодому человеку 21 год. В сентябре 2017-го начались отношения, а в октябре они уже стали жить вместе. Пермячка вспоминает, что родители к ее переезду отнеслись неоднозначно и дали парню понять, что он берет ответственность за их дочь во всех смыслах.

Желание Анастасии о своей семье сбылось Источник: предоставлено Анастасией

— Я не работала на тот момент, он был готов меня содержать, — вспоминает пермячка. — Он был именно таким, для которого, как говорится, хочется варить борщи и рожать детей. Он семейный, надежный, заботливый и умный. Мы все важные вопросы обсудили сразу же: дети, брак, быт, финансы. Мы сошлись во всех аспектах. В мае 2018 года молодой человек сделал мне предложение и я сказала «да!» Мы решили отложить свадьбу, нужно было на нее накопить.

Пара решила съездить в совместный отпуск летом 2018 года, а потом уже планировать свадьбу. Однако во время отдыха на море Анастасия и ее муж узнали, что станут родителями, чему, как говорит девушка, были невероятно рады. Расписались они в сентябре, а праздник решили устроить на какую-нибудь из годовщин.

Сейчас у пары двое сыновей: один родился в 2019 году, а второй — в 2021. Анастасия делится, в их семье есть четкие разграничения обязанностей: на муже финансы, ремонт, бюрократия, счета, а на жене — быт, дети, здоровье, комфорт и досуг семьи. На вопрос о том, поменяла бы она что-то в жизни, Анастасия отвечает твердое «нет».

Сейчас у пары растут два мальчика Источник: предоставлено Анастасией

— Хотела бы я выйти замуж позже? Нет! — делится пермячка. — Мое мнение: намного легче расти вместе со своим партнером со студенчества, а, возможно, и со школы . Вместе преодолевать трудности, вместе добиваться чего-то. Когда человек становится самодостаточным, ему намного сложнее найти себе человека, который будет комфортен, так как жизнь до него была уже комфортна. В нашем случае: мы были молоды и нужны друг другу, мы меняли друг друга и стараемся до сих пор меняться, развиваться.

Алина, вышла замуж в 21 год

Алина говорит, что у них с мужем «чисто обыденная история без каких-либо сериальных подтекстов». Со своим избранником пермячка познакомилась в интернете, когда училась в школе — ей было 14 лет, а молодому человеку 15. Свадьбу пара сыграла в 2024 году, когда Алине был уже 21 год, а ее мужу — 22. На тот момент они были вместе уже восемь лет.

— Замуж вышла в том году, почти сразу как съехались, — делится Алина. — После брака, как по мне, отношения становятся только крепче. Вы становитесь друг другу семьей, появляется больше осмысленности и ответственности с двух сторон , а любовь перерастает во что-то большее.

Девушка добавляет, что ничего в своей жизни не поменяла бы — она считает, что у брака нет возраста, делая сноску о том, что всё должно быть в пределах разумного и после 18 лет.

— Если вы чувствуете, что готовы, почему бы и нет, — говорит Алина. — В целом считаю, что это нормальная практика, и это совсем не рано. Мы вместе почти 9 лет, знаем друг друга вдоль и поперек. Бабушка про наш брак сказала: «Спустя столько лет люди разводятся, а вы жениться собрались».

Алине кажется, что суждение о том, что зумеры рано женятся, неверное — она думает, что многие стараются сначала встать на ноги, построить карьеру, а брак откладывают до лучших времен.

Полина, вышла замуж в 21 год

Полина начинает свой рассказ с того, что в 10–11-х классах занималась волонтерством, а затем работала в студенческом издании «Юнпресс-Пермь». Поступив в университет, стала приходить туда только на неформальные встречи, где и познакомилась со своим будущим мужем Никитой — он приехал в Пермь из Березников и устроился в «Юнпресс» видеографом.

— Он мне сразу понравился, но у него была девушка, и мы общались только на мероприятиях, — вспоминает Полина. — Ближе познакомились только через год, когда я работала в университетской редакции «Ё-медиа». На момент знакомства нам было по 18 лет, сейчас мы уже 4 года вместе. Один год мы встречались, один год я была в статусе невесты и уже два года в браке. Предложение мне сделали в 20 лет, мы хотели красивую свадьбу, поэтому копили и сыграли ее через год.

Полина показала, какое красивое свадебное платье выбрала Источник: предоставлено Полиной На церемонии пара расчувствовалась Источник: предоставлено Полиной

После брака жизнь не особо поменялась, со смехом говорит наша собеседница, добавляя, что, наверняка, это хороший знак. Девушка делится: друзья пары говорят, что Никита и Полина выглядят, словно в отношениях всего месяц, а не четыре года.

— Я бы никогда не стала ничего менять! — говорит девушка. — Мы вместе росли и финансово, и морально, много чего прошли, и то, что у нас есть сейчас — это заслуга нашего союза. Но мой круг общения вообще делится на два лагеря: одна половина уже замужние, вышли замуж примерно в том возрасте, что и я, другие же говорят, что до 30 не хотят .

Полина считает, что зумеры женятся и выходят замуж рано, потому что многие из них состоят в отношениях еще с подросткового возраста, со школы. И когда они становятся старше и осознаннее, думает девушка, логичным продолжением отношений для них становится свадьба. С другой стороны, Полине кажется, что ранние браки зумеров — это последствие того, что они росли в эмоционально-нестабильных или неполных семьях и сейчас им хочется создаться свою правильную семью , где есть любовь, понимание и забота.

— Моя история больше исключение, мы не встречались с подросткового периода, — продолжает рассуждать девушка. — Просто, когда мы начали встречаться, я поняла, что могу положиться на этого человека полностью и сама готова нести ответственность за семью, поэтому мы рано поженились, хотя родители отговаривали — и мои, и со стороны мужа.

Алиса, вышла замуж в 24 года

Алиса стала женой в 24 года и кому-то может показаться, что это уже точно подходящий для замужества возраст, но пермячка всё еще входит в поколение Z, поэтому мы поговорили и с ней. Со своим мужем Сашей Алиса познакомилась в интернете летом 2020 года. Молодой человек увидел ее анкету на сайте знакомств, нашел в соцсетях, и так началось их общение. Пара пошла на первое свидание в день знакомства.

Пермячка вспоминает, что предложение Саша сделал ей в Новый 2024 год в кругу друзей. Расписалась пара в январе 2025 — на тот момент они были вместе уже почти пять лет.

— Свадьбу не играли, вместо этого улетели на моря, — с улыбкой вспоминает Алиса. — Мы стали более внимательно относиться друг к другу. Я не считаю, что вышла замуж рано или поздно. Это произошло вовремя. А быть в возрасте и быть взрослым — два разных состояния . Можно выйти замуж и в 18 и прожить до конца, можно в 30 и развестись через год.

Алиса делится, что после свадьбы у них с Сашей возросла ценность друг друга как любимых людей и партнеров. Пара сама организовала переезд, сделала своими руками ремонт. Девушка говорит, что стала заботиться о муже даже больше, чем до брака, как и он о ней.

Даниил, женился в 20 лет

Даниил начал встречаться с Марией еще в восьмом классе — тогда девушка только приехала в Пермь из Чернушки. Сейчас пара уже почти семь лет вместе. Даниил делится, что знал, что девушка мечтала о том, чтобы ей сделали предложение в необычном месте — ради этого он организовал им путешествие в Териберку прошлым летом.

Предложение Марии Даниил сделал на берегу Баренцева моря. Спустя полгода пара сыграла свадьбу.

Даниил подготовил своей на тот момент девушке трогательный сюрприз Источник: предоставлено Даниилом

— Для нас это не галочка в паспорте, а осознанный шаг, — рассуждает молодой человек. — Мы уже прожили три года вместе бок о бок, узнали друг друга в быту. Без этого совместного опыта вступать в брак было бы инфантильно. За время, что мы вместе, смогли доказать, что любовь — это не только чувство, но и ежедневный выбор и постоянная работа над собой.

Сам Даниил считает, что к зумерам словно бы нет этих традиционных требований, что брак должен быть один и на всю жизнь. У зумеров, по его мнению, есть понимание, что развод возможен, если что-то пойдет не так. Также молодой человек уверен, что всё же в периоды нестабильности семья остается местом, где всегда безопасно и комфортно .