«Раньше драма была частью отношений»: почему зумерам некогда любить

Зумеры хотят идеальных отношений Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Поступила новая жалоба от зумеров. Молодое поколение заявило, что им не хватает времени на развитие личной жизни из-за работы. Такое исследование опубликовали в Mamba.

Судя по исследованию, зумерам даже не хватает времени на построение отношений. Об этом заявили 50% девушек и 36% парней.

«Для 55% молодых мужчин начать новые отношения — задача чуть ли не сложнее, чем запуск стартапа. Среди женщин 50% жалуются на нехватку времени для встреч, а треть — на отсутствие сил даже для общения в мессенджерах», — пишут эксперты.

Но есть и те зумеры, которые готовы передвинуть отношения на второй план ради карьеры. 71% девушек и 58% парней заявили, что готовы притормозить карьеру ради серьезных отношений. А вот каждый пятый зумер признался, что работа для него приоритетнее.

Писатель Никита ван Лахти из Красноярска в разговоре с нашими коллегами из NGS24.RU отметил, что «между зумерами и другими поколениями стеклянная стена, выстроенная как раз самими зумерами».

«Я из миллениалов, но и с иксами, и с бумерами могу очень быстро вступить в общение на „ты“. Знаете, я жил в Германии, и наши зумеры напоминают мне немцев — там ты не можешь зайти к другу в гости, если шел мимо, например. Только по заранее согласованной записи. То есть человеческие отношения предельно формализованы», — говорит ван Лахти.

Однако в Германии, по словам эксперта, это компенсировалось четкими алгоритмами взаимодействия. А вот у россиян эти алгоритмы преодоления формальности не проработаны.

«Мне кажется тут вопрос вообще не в работе. Я помню, как работали в 90-е, 00-е на износ, на достигаторство. Но отношения были. Большой вопрос в качестве отношений. Раньше ругаться, кричать друг на друга было обычной частью отношений, драма была частью отношений», — говорит писатель.

Но зумеров такие отношения не устраивают. У них сформирован запрос на высочайшее качество — проработанные, осознанные, комфортные отношения.

«Всё равно, что если бы раньше довольствовались машиной 20-летней давности, а сейчас всем подавай машины премиум-класса», — добавил Никита ван Лахти.

И на такое качество отношений, по словам специалиста, времени не было никогда.

Также наши коллеги поговорили с теми, кто берет зумеров на работу. Специалист по подбору персонала Юлия Яхман рассказала, что работодатели стараются найди подход к каждому потенциальному сотруднику. С результатами согласиться сложно, по ее опыту никто из сотрудников не жаловался на отсутствие возможности развивать личную жизнь.