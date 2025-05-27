«Раньше драма была частью отношений»: почему зумерам некогда любить

Поступила новая жалоба от зумеров. Молодое поколение заявило, что им не хватает времени на развитие личной жизни из-за работы. Такое исследование опубликовали в Mamba.
Судя по исследованию, зумерам даже не хватает времени на построение отношений. Об этом заявили 50% девушек и 36% парней.
«Для 55% молодых мужчин начать новые отношения — задача чуть ли не сложнее, чем запуск стартапа. Среди женщин 50% жалуются на нехватку времени для встреч, а треть — на отсутствие сил даже для общения в мессенджерах», — пишут эксперты.
Но есть и те зумеры, которые готовы передвинуть отношения на второй план ради карьеры. 71% девушек и 58% парней заявили, что готовы притормозить карьеру ради серьезных отношений. А вот каждый пятый зумер признался, что работа для него приоритетнее.
Писатель Никита ван Лахти из Красноярска в разговоре с нашими коллегами из NGS24.RU отметил, что «между зумерами и другими поколениями стеклянная стена, выстроенная как раз самими зумерами».
«Я из миллениалов, но и с иксами, и с бумерами могу очень быстро вступить в общение на „ты“. Знаете, я жил в Германии, и наши зумеры напоминают мне немцев — там ты не можешь зайти к другу в гости, если шел мимо, например. Только по заранее согласованной записи. То есть человеческие отношения предельно формализованы», — говорит ван Лахти.
Однако в Германии, по словам эксперта, это компенсировалось четкими алгоритмами взаимодействия. А вот у россиян эти алгоритмы преодоления формальности не проработаны.
«Мне кажется тут вопрос вообще не в работе. Я помню, как работали в 90-е, 00-е на износ, на достигаторство. Но отношения были. Большой вопрос в качестве отношений. Раньше ругаться, кричать друг на друга было обычной частью отношений, драма была частью отношений», — говорит писатель.
Но зумеров такие отношения не устраивают. У них сформирован запрос на высочайшее качество — проработанные, осознанные, комфортные отношения.
«Всё равно, что если бы раньше довольствовались машиной 20-летней давности, а сейчас всем подавай машины премиум-класса», — добавил Никита ван Лахти.
И на такое качество отношений, по словам специалиста, времени не было никогда.
Также наши коллеги поговорили с теми, кто берет зумеров на работу. Специалист по подбору персонала Юлия Яхман рассказала, что работодатели стараются найди подход к каждому потенциальному сотруднику. С результатами согласиться сложно, по ее опыту никто из сотрудников не жаловался на отсутствие возможности развивать личную жизнь.
«Любые вот эти вот поколенческие исследования очень сильно разбиваются об реальность. Потому что люди очень сильно разные и запросы у них разные. Я читала исследование о том, что якобы сейчас люди вообще более интровертивны стали, чем раньше. То есть им компания нужна гораздо меньше, чем раньше. Ну это очевидный факт. А всё почему? Потому что личный контакт стал менее ценен», — говорит Яхман.