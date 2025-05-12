«Она пыталась преследовать меня»: признание миллионера Михаила Хубутии, который напал с топором на возлюбленную

Михаил Хубутия рассказал, что Юлия не так проста, как кажется, а их отношения больше были финансовыми, чем романтическими Источник: Осторожно: Собчак / Youtube.com











Бывший министр торговли и бизнесмен Михаил Хубутия ответил на обвинения в избиении своей бывшей возлюбленной Юлии Ван и рассказал свою версию событий. Двумя неделями ранее девушка дала резонансное интервью Ксении Собчак, где рассказала, как Михаил напал на нее с топором, жестоко избил и сломал ноги, после того как узнал, что Юлия хочет уйти от него и встречается с другим мужчиной.

История отношений, по версии Юлии Ван

По словам Ван, отношения с Михаилом начинались как в лучшей мелодраме. Их свела общая знакомая, и с первых дней знакомства «оружейный барон» окружил ее теплом и заботой: ухаживал, помогал, оберегал и полностью обеспечивал. При этом Юлия всегда знала, что Михаил женат и из семьи ради нее уходить не планирует. Когда у Михаила умер сын, Ван особенно сильно хотела поддержать возлюбленного и предложила сама родить ему ребенка.

— Он мне всегда говорил: «Ты моя отдушина, ты меня отвлекаешь, спасаешь». Через время он предложил завести ребенка, мол, «это даст мне второе дыхание жить». Даже какое-то время препараты принимали, чтобы активность появилась. В день Михаила Архангела я забеременела, — рассказала Юлия Ксении Собчак.

Собчак встретилась с Юлией в больнице после ее операции Источник: Кровавая барыня / Telegram











После того как на свет появилась их дочка Николь, Михаил постепенно стал показывать другое свое лицо. Ласковые слова поменялись на обесценивание и обвинения Юлии в изменах. Михаил оскорблял, унижал и называл ее «перевалочным пунктом», который полностью находится под его контролем. По рассказам Ван, Михаил не стеснялся применять силу и однажды избил ее до сотрясения мозга.

— Он был с девушкой где-то, а я увидела эту переписку и начала на него кричать, меня просто сорвало, — вспоминает Ван. — У него стали такие глаза выпуклые, он налетает и начинает меня бить. Наверное, раз 10–12 по голове. Такие оплеухи, после которых я была в нехорошем состоянии. Через час он начал звонить и говорить: «Как такое случилось, зачем же ты меня до такого довела?»

В интервью Собчак Юлия рассказала, что в злополучную ночь миллионер ворвался к ней пьяный, с топором. Когда он услышал, что Ван разговаривала с молодым человеком, напал на нее и избивал, пока та не притворилась мертвой.

После нападения Юлия тут же выложила видео в своих социальных сетях Источник: juliavan29 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Он кричал: «Я тебя убью!» Замес был как в мясорубке просто. Бил и по локтям, чтобы руки потом не работали. Я уже понимала, что теряю сознание, потому что я была уже вся в крови. В какой-то момент я понимаю, что мне надо издавать звуки, как будто я умираю, потому что только это меня спасет. Я упала и притворилась, что я мертвая, после чего он резко побежал по ступенькам и топор забрал с собой, — поделилась ходом событий Юлия.

Что на это отвечает Михаил Хубутия

По версии Хубутии, все обвинения Ван — ложь, а история их отношений сильно изменена. Они с Юлией познакомились в 2018 году через менеджера, который подбирает девушек для приятного времяпровождения.

— В один прекрасный день со мной связался менеджер и сообщил, что есть прелестная девушка, которая еще не вышла в тираж (так называют новичков в этом сегменте), — рассказал нашим коллегам из издания «СтарХит» Михаил. — Состоялась встреча, где Ван озвучила свои условия: 10 тысяч долларов за свидание (разумеется, оно подразумевало близость). Я согласился, передал ей средства.

Во время отношений с Михаилом Юлия открыла свой чайный домик и получила статус светской львицы Источник: juliavan29 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Михаилу очень польстило, что на выделенные деньги Юлия купила не только вещи себе, но и подарок ему. После этого началось их «финансовое сотрудничество».

Пара встречалась, Михаилу нравилось проводить время с Ван, и он решил ее порадовать — купил апартаменты, где они могли наслаждаться обществом друг друга. Несмотря на дорогие подарки и уже длительные отношения, все встречи продолжались оплачиваться, и, по словам Михаила, его спутница никогда не мелочилась в ценнике.

— Время от времени Юлия придумывала тарифные планы! Да-да. Она действительно бизнесвумен в некотором роде. Так и говорила: «Миша, предлагаю тебе тарифный план „Супервип“. Туда входят 10 ночей, 3 выезда в любое время для оказания оральных услуг и так далее». Этот «пакет» стоил 1 миллион рублей в месяц, — рассказал о прайсе Хубутия.

Михаил знал, что у них с Юлией свободные отношения, и спокойно принял, что кроме него у Ван есть еще мужчины. Сильно сближаться и строить семью в планах Михаила не было, как и заводить ребенка. В противовес рассказу экс-возлюбленной Михаил предположил, что она могла специально схитрить и забеременеть в корыстных целях.

— Такое иногда бывает, что в силу ряда обстоятельств (или хитрости) девушки подобного рода занятий беременеют. И я поступил, как должен был поступить любой порядочный человек. Признал ребенка, купил большой дом и полностью обеспечивал, вне зависимости от разнообразных тарифных планов Юлии, — заявляет Хубутия.

Источник: Осторожно: Собчак / Youtube.com











Дочка Николь не помогла укрепить союз Михаила и Юлии. Мужчина ничего не испытывал к Ван и в какой-то момент решил порвать отношения.

— Такое бывает, когда людей ничего не связывает, кроме интима. Я начал избегать общения с ней, но продолжал содержать и обеспечивать дочь. Разумеется, Ван такой расклад не устраивал, — признается бизнесмен.

По словам Михаила, после того как Ван узнала о новости, она начала угрожать бизнесмену, требовала от него деньги и провоцировала.

— Она пыталась преследовать меня. Приходила в Гостиный двор (там один из центров моих бизнес-интересов), вламывалась в мой сигарный клуб и пыталась приставать к другим мужчинам на моих глазах, — перечисляет ситуации мужчина.

После того как все методы не сработали, Юлия решила прибегнуть к кардинальным мерам и придумала историю с нападением. По словам адвоката Хубутия Сергея Жорина, на то, что нападение — выдумка, указывает сразу несколько моментов.

— Те, кто следит за этой историей, помнят, что сначала Ван сняла себя, выложила видео, созвонилась с подругами и «молодым человеком», но не вызвала скорую и полицию. Это сделали уже другие люди. А когда медики прибыли, первое, о чем попросила их Юлия, — сфотографировать ее. Ведет ли так себя человек, которого только что хотели убить? — задается вопросом Сергей.

Жорин добавляет, что у Юлии не было глубоких ран, которые характерны для топора, а также указывает, что ни няня, ни ребенок не проснулись от ее криков.

— Версия Юлии выглядит, мягко говоря, странно. С ее слов, взрослый и неглупый Михаил едет к ней в поселок, чтобы убить, зная, что везде установлены камеры, — отмечает Сергей. — А потом, когда Ван якобы притворяется мертвой (после царапины на ноге) и начинает хрипеть (ее интервью Собчак), Михаил думает, что убил ее, и благополучно (под камеры) покидает особняк. При этом Юлия Ван «так громко кричала» (с ее слов), что в доме никто не проснулся. Ни няня (ее Ван обвиняет в сговоре), ни дочка. Как вам такое?