Кто кому теперь не пара, Мишенька? Галустян развелся с женой

Пару неоднократно преследовали разговоры об изменах и скандалах, но супруги всё опровергали Источник: m_galustyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Утро комика Михаила Галустяна начиналось не с кофе, а с большого поста в социальных сетях о том, что они с супругой Викторией Штефанец развелись.

— Друзья и все, кто знает нашу семью. Спустя время мы посчитали нужным вам сказать… Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за всё, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях, — расписал шоумен.

Михаил добавил, что развод для него лишь новый этап в жизни, а о браке он будет хранить лишь хорошие воспоминания.

— Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания. Прощание не всегда о горечи, оно также о новых возможностях и личном росте. Жизнь полна перемен, и каждая из них — шанс на что-то новое, — добавил в конце поста Михаил и закрыл возможность оставлять комментарии.

Виктория и Михаил познакомились в 2003 году, когда Галустян только начинал свой путь на телевидении и еще не был настолько популярен. Они познакомились в клубе, где выступал комик. Михаилу на тот момент было 23 года, Виктории только 17. Для мужчины это была любовь с первого взгляда, и он начал заваливать Викторию длинными сообщениями о своих чувствах. К 2007 году она сдалась, и пара поженилась.

Источник: m_galustyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В браке у Михаила и Виктории появилось две девочки — Эстела и Эллина. Как и любую известную пару, Галустянов не обходили стороной разговоры о разладах и изменах. Особенно сильный скандал случился в 2019 году, когда комика увидели в самолете с другой женщиной. Михаил нервничал и резко среагировал на просьбу фанатов сфотографироваться, сославшись на то, что не хочет привлекать к себе внимание. Но тогда вся история затихла, Михаил выступил с сообщением, что у них всё хорошо с женой и он любит ее как прежде.

Источник: m_galustyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Кризисы в отношениях, конечно, случались, но мы всегда из них выходили. Во-первых, мы умеем озвучивать и проговаривать любую проблему. Во-вторых, нас слишком многое связывает, чтобы что-то могло пошатнуть наш брак. Дочки, родители Вики, мои родители, друзья семьи, родители друзей детей — это всё придает устойчивость нашему кораблю, — оптимистично рассказывал о своем браке ранее Михаил.