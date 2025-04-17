«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств

Иногда девушки встречают кавалеров с сайтов знакомств во всеоружии Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Возможно ли найти на сайтах знакомств партнера для серьезных отношений? Наши коллеги из 72.RU поговорили с холостяком, который уже около 15 лет время от времени регистрируется там и общается с девушками. С какими персонажами ему довелось встретиться и чему его это научило — далее от первого лица.



Как я начал знакомиться через приложения? Много лет назад, в прошлой жизни, я расстался с девушкой и решил попробовать зарегистрироваться на сайте. Это был то ли «Мамба», то ли Love planet. Там было много взаимных лайков, переписок, но в основном ни к чему хорошему это не приводило. Пару раз девушки мне говорили: «Это, конечно, здорово, но я не понимаю, о чём ты». Как будто у них не хватало «базы», эрудированности, интеллекта, чтобы просто поддержать общение.

Типы девушек

Я выделяю несколько групп девушек, обитающих на сайтах знакомств.

Первая — одинокие люди, которым тяжело познакомиться с кем-то в офлайне: на улице или в заведении. Часто это девушки с завышенной и заниженной самооценкой. Это одно и то же: самооценка завышенная, потому что она заниженная. «Я лучше буду царевной, чем…». Такая барышня пытается себя преподнести как очень хорошую, но чувствуется, что не всё так просто. В переписках такие персоны ведут себя высокомерно и даже нагло.

В приложении Pure сидели в основном с целью найти партнера для секса Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Вторая категория — те, кто просто сидят «по фану», им интересно общаться. Например, они приехали в ваш город, чувствуют себя одиноко и хотят с кем-то переписываться от тоски. Просто провести время.



Третья группа — совсем *** (сумасшедшие). Причем у этих людей часто верифицированные профили: есть фото, стоит галочка, что это настоящий человек. Например, одна написала: «Привет, мы идем в загс завтра?» Она, кстати, удалилась из приложения через несколько часов, я думаю, кто-то сказал: «Да».

Провальные истории

Когда мне было года 22–23, произошла кошмарная история. Познакомился на сайте с художницей. Встретились. Важная деталь — она пришла в шляпе-котелке, выглядела очень своеобразно. Мы пошли, перекусили с ней. Коллеги с работы видели, как я с ней гуляю и потом говорили: «Ты что, совсем *** (с ума сошел)?».

На второе свидание она пригласила к себе в гости. Я был наивным мальчиком-одуванчиком, ездил на велосипеде в шортах. Там был узкий лифт, еле затолкал туда велик. Поднимаюсь, выталкиваю его, она стоит, приподняв бровь. Посидели, я у нее что-то спрашивал про Пикассо, экспрессионизм, Поллока.



В какой-то момент увидел, что на диване у нее лежали лубриканты, всякие штуки околосексуальные. Подумал, нельзя что ли было спрятать их, всё-таки знала, что я в гости приду. Я уже говорил, что не очень сообразительный. Прошло часа два с начала нашей встречи, выпили виски, я думал, о чём еще с ней поговорить. И она решила взять быка за рога: «Ты скажи, мы как друзья, или у нас всё-таки будет сегодня секс?». Я стушевался.



Помню ее вытаращенные глаза, когда я брал велосипед и пытался затолкать его в лифт. Потом на работе рассказал об этом, и мои коллеги, женщины постарше, так с этого выхватывали. После этой ситуации у меня были отношения с несколькими девушками, но ни одни из них не начинались с сайтов знакомств.

Найти отношения — квест не для слабонервных Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сравниваем приложения для знакомств. Как в них разводят

Лучшим приложением для знакомств был «Тиндер», а остальные — лютый зашквар. В «Друг вокруг» сидели алкоголики, бабы на зоне. Там были прямые эфиры, в которых страшные женщины под 50 со складками на теле собирали деньги, сидя в трусах и бухая под «Бутырку». Контингент мужчин там — типичные обитатели зассанных пансионатов.

В «Мамбе» и Love planet просто было некомфортно сидеть, интерфейсы неудобные. Я там почти не находил девушек, которые бы понравились мне. В основном встречал дам высокой возрастной категории — 35–50 и не в моем вкусе.

Также удобное приложение для знакомств было Badoo. Тут, как и в «Тиндере», было больше реальных людей. Правда, несколько раз и развести пытались. Например, одна говорила, что переехала из Донецкой области. Записывала «голосовухи».



Небольшое отступление. Я никогда не предлагал девушкам, с которыми переписывался, сразу встречаться, пытался красиво подойти к этому процессу. Для меня в нём должны быть флирт, романтика, искорка. Не чтобы им угодить, а мне так интереснее.

Важно, чтобы отношения развивались красиво Источник: Роман Данилкин / 63.RU











И вот мы с ней подошли к этому моменту, она предложила сходить в театр, дала ссылку на сайт. Там была страница «Группа театров России», там выбираешь дату, покупаешь билет. Но оплата была переводом на карту физического лица. Я был то ли спросонья, то ли с бодуна, соображал плохо, поэтому на автомате купил билет. Стоил он 1000. И потом уже до меня дошло, что какой нафиг перевод на карту Альфа-Банка. И пишу ей: «Бабки пришли?» Она: «Да». Молодец, развела. Пообщались немного, как они лохов разводят. В удачные месяцы зарабатывают тысяч 300–400. Это я еще дешево отделался.

Второй случай развода произошел в «Тиндере» от русской девушки, которая живет в Будапеште. У нее была верифицированная страничка. Она три недели со мной переписывалась! Отправляла какие-то фотографии, скидывала свою страничку в «ВК», которая велась где-то с 2020 года. Но были подозрительные моменты: на четвертый-пятый день она скинула скриншот со своего счета в банке, чтобы показать, как она зарабатывает. Потом еще две недели ждала. И только потом упомянула про дядю, который инвестировал в какой-то бизнес. Тогда я всё понял. Но еще пару дней ждал, когда она мне предложит вложиться. Я спросил, не устала ли она целый месяц этой херней заниматься. И она везде меня заблокировала.

Сейчас «Тиндер» заменили «ВК Знакомства». Самое стремное — встречать там знакомых или бывших. А еще неприятно встречать несколько лет одних и тех же. Думаешь, неужели и у меня все настолько плохо.

Кого можно найти в приложениях

Удавалось познакомиться и с хорошими, очень привлекательными женщинами. Им тоже тяжело порой найти себе мужиков. К ним боятся подходить, потому что считают, что у них обязательно кто-то есть. Парни опасаются, что «не потянут» таких.



Например, пару раз встречался с нереально красивой девушкой. Она пришла в мехах, в общем, видно, что она не бедная. Общение сложилось отлично. Договорился, что поедем с ней на коньках, на сноуборде кататься. А потом… меня накрыл депресняк и я пропал на две недели. Написал ей, извини, я немножко *** дал (с ума сошел). Говорит, жаль, что такое у нормального мужика.

Однажды у меня была встреча с судмедэкспертом. Вся в черном, с черным макияжем, коротко стриженная. Причем она не хотела говорить о своей специализации, представлялась просто врачом. Очень приятная, эрудированная, но с головой не лады. Но я старался особо не расспрашивать, как она людей кромсает, думаю, не нравится об этом рассказывать. Говорила, что она очень устает на работе, так как много «клиентов». Прикольная девушка, но слилась сама.

Часто в приложениях бывает, что с девушками контакта нет и поговорить в принципе не о чем. Например, была очень ухоженная барышня, которая занимается продажей духов. Темы для разговоров: мечтаю об Audi Q8. Ну ок, мечтай. Такие слишком приземленные девушки, которые только о материальном думают, меня не вставляют.



Забыл еще о клевом приложении для знакомств — это Pure, оно же «пюре». Приложение чисто для секс-знакомств. Я там зарегистрировался, и это был сущий кошмар. Минут через 15 мне написала какая-то толстая баба и давай скидывать свои голые фотографии. Свой огромный целлюлитный попец и пережатые одеждой сиськи. Я был в шоке. И сделал скриншот на телефоне. Ей всплыло сообщение об этом. Было очень стыдно.



Я понимал, что в этом приложении сидят только *** (женщины, которым нужен секс). И которые не хотят парить себе голову. Но такими оказались не все, были девушки, которые хотели просто пообщаться.

Не всех парней, по мнению нашего героя, привлекает доступность девушек Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Познакомился там с творческой девушкой (не буду говорить профессию, чтобы она не узнала в описании себя). Мы с ней поймали общую волну, нашли общие темы, интересы. Долго переписывались, и я решил, раз она креативная, предложить порисовать по ней гуашью. И она согласилась. Начала отправлять свои фотки в бюстгальтерах. И я подумал, ведь я не первый, кому она это отправляет, и наверняка не последний. И, скорее всего, она сегодня уже несколько раз кому-то их отправляла. Мне стало от этого мерзко и неприятно. И желание встречаться сошло на нет. Так что, девчонки, не торопитесь с голыми фотками.

Потом была крутая деваха, отправила фото пошлой собаки в маске с текстом: «Че, потусим?». Она предложила меня настрапонить. Я быстро свернул общение с ней в приложении, но она мне продолжила написывать в «телегу» с предложением встретиться. Потом я понял, что у нас есть общие знакомые, разузнал о ней. Мне сказали: «Ты что, это не твой фасон! Иди знакомиться в театр, библиотеку. Эта женщина от тебя ничего не оставит». Мне стало неприятно.

Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Много было девчонок с тяжелым истеричным характером. Атакуют тебя так, что ты не вывозишь. Слишком активные, дерзкие. Но в основном всё заканчивалось на переписках, встретился я только с Олей-«тарелочницей», которая ходит на свидания с мужиками и ест за их счет.

В целом, конечно, я люблю красивых женщин. Между классной ж… и разговорах о братьях Стругацких я выберу первое (я вообще отвратительный человек). Но, конечно, желательно сочетание факторов. Если просто обложка, тоже не пойдет. Всё-таки вопрос в комплементарности, должны быть точки пересечения. Но первый уровень отсеивания — это картинка.



Но, с другой стороны, современные стандарты красоты вроде накачанных губ мне не нравятся. С ними все девушка смотрятся однотипно. И понятно, что в этом случае человек наполняет себя тем, что ему преподносит массовая культура. «Стартерпак» телки — я хожу в «Мохито» и слушаю Зиверт. Таких большинство.

Что не любят девушки

Но барышням на сайтах знакомств не проще. Как только девушка регистрируется на сайте, ей сразу прилетает 30 приветственных пенисов: «Привет, красавица, как дела?»

Именно такое выражение лица у девушек, впервые попавших на сайт знакомств Источник: 59.RU











Еще одна проблема, о которой мне рассказывали сами девушки, что пишет очень много женатых мужчин, семейных. Потом это выясняется, и девушек это очень обижает. Мужиков-уродов до фига. Мне же замужние дамы не попадались. Была только одна, но она была в процессе развода. И то мне было очень неприятно. Меня просто использовали для секса. Я сидел на балкончике, курил и думал: «По-моему, всё должно быть наоборот».

Иногда на сайтах знакомств у барышень не получается построить отношения из-за того, что многим девушкам на самом деле не нужны хорошие парни.

Галантность нужна далеко не каждой даме Источник: Юрий Орлов / Городские медиа











У меня есть подружка, «птичка-невротичка». Она рассказывает, что ей пишут нормальные парни, а она их отшивает. Добряк, положительный, милый, с бородкой, звал ее на Алтай. Ей неинтересно. А когда берут ее, фигурально выражаясь, за волосы, обращаются пожестче, то «заверните двоих». Хорошим же ребятам она нравится, потому что она яркая, неформат.

Выводы

Если долго сидеть в приложениях для знакомств, то устаешь и выгораешь. Не нравится сама система торговли *** (лицом). Это отдает унижением, даже самоунижением. У меня вариантов больше нет, пожалуйста, купите меня. Как в магазине игрушек. Листаешь живых людей влево - вправо. Это обесценивает отношения между людьми.

А в целом тема рабочая. У меня есть друзья, которые находили себе парочку. Пусть их девушки не в моем вкусе, но, главное, чтобы они были счастливы.

Мы регулярно публикуем откровения мужчин и женщин о поиске второй половинки, в том числе на сайтах знакомств. Тюменка Надежда рассказала, как выводит на чистую воду женатых мужчин, зависающих на сайтах знакомств. В этой колонке 72-летний мужчина делится своим опытом поиска дамы сердца в интернете. Также тюменки рассказывали о самых ужасных свиданиях с мужчинами.

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