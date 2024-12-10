Три месяца нельзя жениться: благоприятные и неблагополучные дни для свадьбы в 2025 году

Хотите, чтобы ваш корабль любви счастливо доплыл как минимум до бриллиантовой свадьбы? Тогда выбирайте правильную дату для похода в загс Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Чтобы не допускать ошибок прошлого, на этот раз мы решили подготовиться к Новому году со всей серьезностью. В том числе выяснить лучшие даты для свадьбы в 2025 году. Вдруг вы решите сходить в загс и попадете на обеденный перерыв неблагоприятный день. Чтобы вам не пришлось потом кусать локти, мы сходили к астрологам и спросили, когда играть свадьбу в 2025 году. Так, чтоб наверняка, чтоб один раз и надолго, а то и навсегда. Как оказалось, этим вопросом мы задались совершенно не зря. Ведь в следующем году будет сразу три месяца, когда с браком лучше повременить.

Январь 2025 года

Январь — наименее популярный месяц для узаконивания отношений. Пожилые люди говорят: «На святки только волки женятся». По старинной русской традиции до Крещения не сватаются и свадеб не играют. Январь 2025 года богат на большие праздники, в которые церковь попросту не проводит таинство брака, — Рождественский пост и Рождество, Обрезание Господне, Богоявление, Крещение.

Дату свадьбы и венчания можно назначить 20 января. Брак в этот день будет здравым, долгим, справедливым, благородным. Особое счастье в нем найдут творческие люди.

Благоприятные дни: 20, 25, 26 января.

Неблагоприятные дни: 1–17, 19, 22, 24, 28 января.

Февраль 2025 года

Считается, что в феврале играют свадьбы настоящие романтики, молодые влюбленные. Семья получается крепкой, гармоничной, если верить народной мудрости. Но не менее важно выбрать счастливый день месяца. 14 февраля 2025 года хорошо жениться как юным парам, так и состоявшимся.

Свадьбу нельзя назначать на Сретенье, которое отмечают 15 февраля. А 24 февраля 2025 года начнется Масленица и дальше Великий пост, на время которых бракосочетания откладывают.

Благоприятные дни: 3, 7–9, 14, 19 февраля.

Неблагоприятные дни: 2, 5, 6, 11–13, 15–17, 21, 23–28 февраля.

Март 2025 года

Это неподходящий месяц для венчания и бракосочетания, потому что начнется Великий пост. К тому же на этот месяц выпадают родительские субботы и два затмения: лунное 14 марта и солнечное — 29 марта.

Благоприятные дни: нет .

Неблагоприятные дни: все числа месяца .

Апрель 2025 года

В 2025 году в апреле нет благоприятных дней для свадьбы, которые могли бы положительно повлиять на супружескую жизнь молодых. Вплоть до 19 апреля — Великий пост, потом Пасха и Пасхальная седмица.

Но будет в апреле 2025-го только три нейтральных дня, в которые при желании не запрещается жениться, — это 28, 29 и 30.

Благоприятные дни: нет .

Неблагоприятные дни: 1–27 апреля.

Май 2025 года

Вопреки поверью, май 2025 года богат на удачные дни для брака. Нельзя жениться только 28, 29 мая — на Вознесение, во все вторники, четверги и субботы.

23.05.2025 с точки зрения астрологии — идеальный день для бракосочетания духовно развитых людей, их семья станет примером для подражания.

Благоприятные дни: 2, 7, 8, 13, 14, 18, 23, 24 мая.

Неблагоприятные дни: 1, 4–6, 10–12, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 29 мая.

Июнь 2025 года

Если вы планируете сыграть свадьбу в июне 2025 года, знайте, что благоприятна только первая декада месяца. 16 июня начнется Апостольский (Петров) пост длительностью 4 недели. 8 июня 2025 будет Троица — жениться на нее считается добрым знаком.

Благоприятные дни: 1, 6, 7, 8, 12, 13 июня.

Неблагоприятные дни: 4, 5, 9–11, 16–30 июня.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Июль 2025 года

До середины июля не женятся — идет Апостольский пост. В этом месяце можно играть свадьбу после 13 числа. По народному поверью, молодые сохранят верность друг другу и получат защиту от сил природы.

— Советую присмотреться к дате 16 июля. Молодые смогут найти счастье в супружеской жизни, — отмечает эзотерик и психолог Мирослава Буш.

Благоприятные дни: 16, 21, 22, 29 июля.

Неблагоприятные дни: 1–14, 18, 20, 24, 26, 28 июля.

Август 2025 года

Последний летний месяц идеален для брака молодых из больших и знатных семей. Все родственники будут дружны, а молодожены удачливы по жизни. Дом пары будет полон гостей и смеха. Но подходящих дней для свадьбы в августе 2025 года немного. С 14 по 27 августа Успенский пост, 28 августа Успение Пресвятой Богородицы, во время которых верующие не женятся.

Самый лучший день для свадьбы — 3 августа. Неважно, какой характер у жениха и невесты, они станут идеальным дополнением друг друга и образуют семью со своими традициями.

Благоприятные дни: 3, 4, 10, 29 августа.

Неблагоприятные дни: 1, 2, 6–9, 11, 12, 14–28, 31 августа.

Сентябрь 2025 года

По народным приметам, сентябрь — наиболее подходящий месяц для женитьбы. Союзы, заключенные в сентябре, получаются на редкость гармоничные. Выбирая дату свадьбы в сентябре 2025, надо быть внимательными. 7 и 21 сентября произойдут затмения. 11 и 27 сентября отмечаются большие церковные праздники. Нежелательно жениться в эти дни и накануне. Наиболее удачливые дни месяца — 3 и 19. Брак приумножит всё хорошее, что есть между влюбленными.

Благоприятные дни: 2, 3, 8, 9, 13, 18 и 19 сентября.

Неблагоприятные дни: 5–7, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 25–27, 29, 30 сентября.

Октябрь 2025 года

Хороший месяц для свадьбы. Октябрь одаривает новоиспеченных мужа и жену счастьем, трепетной любовью, взаимопониманием и уважением друг к другу. 14 октября, Покров — обычно самый удачный день для свадьбы, но в 2025 году выпадает на вторник, и церковь венчать не будет. День не подходит для брака и с точки зрения астрологии — уже на самой церемонии может произойти что-то плохое, пара вряд ли долго проживет вместе. Хорошо жениться 1 и 31 октября 2025 года парам, которые слишком разные, — они сойдутся, как пазл.

Благоприятные дни: 1, 2, 8, 12, 17, 18, 27, 31 октября.

Неблагоприятные дни: 4–6, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 23, 26, 29, 30 октября.

Ноябрь 2025 года

Ноябрьский союз сравним с каменной крепостью. Семья будет надежно защищена от невзгод и бурь. Но не весь ноябрь благоприятен для свадьбы. 28 ноября начнется Рождественский пост. Хороший день для бракосочетания — 7 ноября 2025 года.

Благоприятные дни: 1, 6, 7, 11, 16, 17, 26 ноября.

Неблагоприятные дни: 3–5, 8, 9, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 28–30 ноября.

Декабрь 2025 года

Не рекомендуется играть пышные свадьбы. Идет Рождественский пост, который продлится вплоть до 6 января 2026 года. К тому же, по народной примете, свадьба в декабрьскую вьюгу и ненастье — к частым ссорам супругов.

Благоприятные дни: нет .

Неблагоприятные дни: весь месяц .