Мошенники рассказывают о компаниях в Telegram-каналах Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Две компании попали в предупредительный список Банка России. В них нашли признаки финансовых пирамид, передает Telegram-канал регулятора.

Как сообщает Центробанк, LumenX представляет собой якобы автоматизированную инвестиционную платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ). Компания проводит торговые операции на рынке криптовалюты за счет вложенных инвесторами денег.

Второй скам-проект от тех же организаторов — Black Sea Club. Создатели активно зазывают в него участников и объясняют им, что будто просто переименовали предыдущую схему (LumenX. — Прим. ред.) для компенсации потерь.

«Обе схемы имеют признаки псевдоинвестиционных проектов, их сайты направлены на блокировку. Чтобы не потерять свои сбережения, перед тем как кому-то их доверить, обязательно проверьте легальность финансовой организации в предупредительном списке на нашем сайте», — отмечают в ЦБ.

В регуляторе предупреждают, что мошенники распространяют в Telegram-каналах информацию о несуществующих инвестиционных ИИ-платформах. Они обещают своим жертвам быстрый рост капитала от торговли на криптовалютном рынке и тем самым убеждают вложить деньги.