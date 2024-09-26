Говорят, Бондарчук расстался с Андреевой ради молодой актрисы — фото предполагаемой разлучницы

Молва приписывает Федору Бондарчуку отношения с Софьей Синицыной, и актриса отреагировала на слухи Источник: yasinitsyna / Instagram.com, _bondarchukfs_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Паулина Андреева #1 / Vk.com, Виталий Калистратов / Городские порталы











Год семьи выдался щедрым на разводы среди известных пар. Недели не проходит, чтобы мы не узнали об очередном разладе. На днях жена Сергея Шнурова подала на развод, до этого Татьяна Ким (до недавнего времени Бакальчук) с грохотом хлопнула дверью, оставив за ней семейную жизнь, в списке новоиспеченных невест оказались Алсу, Нюша, Лерчек. На этом фоне долгое время обсуждались отношения продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. То они в свет вместе перестали выходить, то Бондарчук на фото стыдливо прятал правую руку, на безымянном пальце которой должно сиять обручальное кольцо. А тут и вовсе начали поговаривать, будто они расстались из-за «творческих разногласий». Впрочем, имя этих «разногласий» стало известно довольно быстро.

Народная молва, которая увела Федора Бондарчука у Паулины Андреевой, оперативно свела его с 29-летней актрисой Софьей Синицыной — бывшей избранницей актера Павла Табакова, сына Олега Табакова и Марины Зудиной.

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Софье 29 лет. У себя в блоге она пишет, что к 30 годам успела всё, остались только мелочи. Одна из самых больших гордостей Софьи — дочь, которую она родила от Павла Табакова. Девочка появилась на свет после расставания родителей, но отец старается заботиться о дочке и поддерживает ее мать. Софья назвала дочь Мией. В честь аэропорта.

Кто не знает, Мия названа в честь аэропорта города Майами в США, где я сказала Табакову, что наш курортный романчик закончен Софья Синицына актриса

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родилась Софья Синицына в городе Муроме в самой обычной семье, где никто не был связан с кинематографом. Однако сама Софья с детства увлекалась творчеством, совмещала художественную и музыкальную школы, занималась хореографией. Она даже всерьез задумывалась связать свою жизнь с бальными танцами, но сделала выбор в пользу актерской профессии.

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Окончив школу, Софья никуда не поступила и воспользовалась свободным временем, чтобы понять, чего она действительно хочет. И в 2015 году стала студенткой Театрального института им. Щукина, который с успехом окончила.

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В кино Синицына дебютировала в 2013 году — это был эпизод в сериале «Фальшивая нота» (12+). Позже она также сыграла небольшую роль в многосерийной комедии «Кухня» (18+). Однако известность пришла к ней чуть позже. Наибольшую известность ей принесла роль техника-криминалиста Аси Кругловой в сериале «Душегубы» (18+). После него о Софье заговорили не только в узком кругу кинематографистов, но и в широком зрительском.

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, на съемочной площадке сериала «Кухня» Синицына познакомилась с актером Никитой Тарасовым и между ними закрутился роман, которому не помешала 15-летняя разница в возрасте.

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Четырехлетняя дочь Софьи от Павла Табакова уже делает первые шаги в мире кино: недавно она снялась в сериале «Комбинация» (18+).

С Мусей удобно ходить на дорожку: в очереди с детьми пропускают вперед, как в поликлинике. А я только и рада быть в одном крепком рукопожатии с этой звездой Софья Синицына актриса

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На разговоры о романе с Федором Бондарчуком сама Софья отреагировала неоднозначно — отрицать не стала, но и подтверждать не решилась. Отшучивается только, что ей надо завести телеграм-канал под названием «Творческие разногласия».

Источник: yasinitsyna / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Слухи о напряженных отношениях между Бондарчуком и Андреевой появились еще полгода назад. После того как они практически перестали появляться вместе на красных дорожках и на одних мероприятиях. Правда, продюсер тогда заверял: