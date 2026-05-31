«Когда мы там были, он дышал»: 12-летний мальчик сорвался с заброшки в Ярославле

Подросток упал с заброшки в Ярославле Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле с брагинской заброшки на улице Бабича сорвался 12-летний подросток. Как сообщили очевидцы, на место ЧП приехали сотрудники скорой помощи. Мальчик лежал без сознания.

«Подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания на бетонные блоки», — написали очевидцы в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»

«Когда мы там были, он дышал, но точных подробностей не могу уточнить, так как не знаю», — дополнили очевидцы.

К публикации было приложено и видео. На кадрах — сотрудники бригады скорой помощи идут к месту трагедии.

Мальчика увезли на скорой Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Как 76.RU сообщили в УМВД России по Ярославской области, информация им тоже поступила. Сотрудники узнали о ситуации в 15:46.

«Мальчик 12 лет с травмами доставлен в больницу», — рассказали редакции в пресс-службе ведомства.

Подобная ситуация с этим заброшенным зданиям случается уже не в первый раз. 28 августа 2025 года с него сорвалась 12-летняя девочка. Ее также увезли в больницу.

«Подросток в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — прокомментировали тогда ситуацию в Минздраве Ярославской области.