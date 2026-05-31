Происшествия «Когда мы там были, он дышал»: 12-летний мальчик сорвался с заброшки в Ярославле

Он упал на бетонные блоки с четвертого этажа

Подросток упал с заброшки в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comПодросток упал с заброшки в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Ярославле с брагинской заброшки на улице Бабича сорвался 12-летний подросток. Как сообщили очевидцы, на место ЧП приехали сотрудники скорой помощи. Мальчик лежал без сознания.

«Подросток упал с четвертого этажа заброшенного здания на бетонные блоки», — написали очевидцы в посте группы «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»

«Когда мы там были, он дышал, но точных подробностей не могу уточнить, так как не знаю», — дополнили очевидцы.

К публикации было приложено и видео. На кадрах — сотрудники бригады скорой помощи идут к месту трагедии.

Мальчика увезли на скорой

Как 76.RU сообщили в УМВД России по Ярославской области, информация им тоже поступила. Сотрудники узнали о ситуации в 15:46.

«Мальчик 12 лет с травмами доставлен в больницу», — рассказали редакции в пресс-службе ведомства.

Подобная ситуация с этим заброшенным зданиям случается уже не в первый раз. 28 августа 2025 года с него сорвалась 12-летняя девочка. Ее также увезли в больницу.

«Подросток в тяжелом состоянии доставлен в областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — прокомментировали тогда ситуацию в Минздраве Ярославской области.

В 2023 году злополучная заброшка горела. Тогда обошлось без пострадавших.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
Гость
34 минуты
Современные бесплатные парки мы строим и содержим у чужих Для своих детей у нас старьё втридорога и это в лучшем случае, чаще всего просто запреты на всё
Гость
34 минуты
Скорая помощь сколько часов ехала?
