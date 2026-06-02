Третий год ходят по судам. Семью с 12-летним приемным сыном выселяют из собственной квартиры из-за чужого долга в 20 тысяч

Судебные приставы пытаются выселить семью Байдовых с 12-летним ребенком из квартиры в Омске. Причиной стал долг пятилетней давности в 20 тысяч рублей, который даже не относится к Байдовым. В подробностях этой запутанной истории разбирался журналист NGS55.RU Сергей Энквист.

Хотели переехать в дом, а могут остаться без квартиры

Жительница омского микрорайона «Кузьминки» Ольга Байдова — профессиональный аудитор с 20-летним стажем. Вместе с мужем-пенсионером Виктором в 2018 году купила двухкомнатную квартиру на Крупской. В ней сейчас проживает и их 12-летний приемный сын.

В 2019 году семья решила внести жилье в качестве паевого взноса в потребительский кооператив «Беловодье», который планировал заняться строительством жилья под Омском в Азовском районе.

Что такое паевой взнос и как он работает? Узнать Это взнос человека, который хочет стать членом кооператива. Он может быть внесен деньгами, земельными участками, долями в квартирах, любым другим имуществом. В счет этого имущества пайщик получает либо часть прибыли кооператива, либо часть продукции — например, раньше так строили кооперативные квартиры. Человек вносил долю деньгами или имуществом, а на нее потом получал жилплощадь в доме, который строил кооператив. В Омской области самый распространенный вид пайщиков — это члены сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) — бывших колхозов, которых в регионе насчитывается несколько десятков.

«Меня всегда тянуло к земле, хотелось иметь собственный дом, усыновили ребенка тем более. По работе я вышла на представителей потребительского кооператива „Беловодье“, который планировал заняться строительством жилья. Помимо нас были еще пайщики, они вносили другое имущество — автомобили, дачные дома, земельные участки и т. д. Это был рубеж 2019–2020 годов. Потом начался ковид, и получилось так, что нам было не до строительства домов на земле», — поделилась с NGS55.RU 55-летняя Ольга Байдова.

Некоммерческий потребительский кооператив «Беловодье» зарегистрирован в 2018 году в Омске. Основной его сферой деятельности является предоставление финансовых услуг. За последние семь лет кооператив демонстрирует нулевую выручку. Его председатель — Ирина Матвеева. До 2007 года у нее было ИП в сфере здравоохранения.

Час X настал в октябре 2023 года, когда в квартиру к Ольге постучали.

«К нам постучал молодой человек, который сказал, что наша квартира продана с торгов. Он назвался внуком некоего Салеева. Я была в шоке», — вспоминает Ольга Байдова.

Супруг омички тоже с содроганием вспоминает то время — по словам 66-летнего Виктора, никто и ничто не предвещало такого исхода.

Сделка по продаже жилья прошла тайно?

Как уверяет Ольга Байдова, их квартиру продали с торгов из-за долга «Беловодья» в 20 тысяч перед омичом, который еще в 2020 году судился с кооперативом по другому поводу.

«Беловодье» в 2020 году зашло как ТСЖ на управление общежитием на Мамина-Сибиряка, 3. До этого его управлением тогда занимался Андрей Румянцев. Он через суд вернул управление себе общежитием и предъявил 20 тысяч долга за юридические услуги «Беловодью».

Спор между Румянцевым и «Беловодьем» Узнать В 2020 году в общежитии на улице Мамина-Сибиряка, 3 прошло заочное собрание, на основании которого вместо действовавшей на тот момент УК «Сибиряк-3» (учредитель и директор Ольга Румянцева, предполагаемая родственница Андрея Румянцева) в доме была выбрана новая управляющая организация — «Беловодье». «Сибиряк-3» оспорил решение жильцов по смене УК в Советском районном суде, который в конце 2020 года аннулировал решение собрания. За год «Беловодье» получило за управление общежитием от собственников 128 тысяч рублей, которые с кооператива в 2024 году в пользу УК «Сибиряк-3» взыскал арбитражный суд.

По заявлениям Ольги Байдовой, приставы стали взыскивать с «Беловодья» этот долг, проверили имущество кооператива и обнаружили ее квартиру.

«Приставы даже не исследовали закон о кооперативной деятельности, где указано, что кооператив не собственник квартиры», — говорит Ольга Байдова, показывая выписку из ЕГРН за 2026 год, в которой собственниками по-прежнему указаны она и ее муж.

На руках у Ольги Байдовой свежая выписка, что именно она — собственница квартиры Договор паевого взноса составлен в 2020 году

Как говорит пострадавшая, на счетах «Беловодья» были деньги, чтобы погасить долг, но судебные исполнители почему-то заинтересовались именно их квартирой.

«Это была весна 2023 года. Заказали оценку квартиры, о которой я не знала, — к нам даже никто не приходил. В оценке написано, что наш дом монолитный, а у нас он кирпичный. У нас дом 21-этажный, в оценке указано, что он 19-этажный. Квартиру выставили на торги. Раз, два — провели торги и с первоначальной стоимости в 5,9 миллиона она опустилась в цене до 4,4 миллиона. Квартиру никто не покупал. А я вовсе не знала, что мою квартиру продают», — недоумевает Ольга Байдова.

А потом началось совсем интересное: изменился взыскатель долга. Вместо Андрея Румянцева в документах начал фигурировать Геннадий Салеев. Об этом Байдовы узнали намного позже.

Андрей Румянцев — предполагаемый родственник учредителя УК «Сибиряк-3» Ольги Румянцевой, с которым «Беловодье» судилось в 2020 году. Ольга и Андрей Румянцевы пополам владеют строительной компанией «Коловрат».

«Здесь появился Геннадий Федорович Салеев 1939 года рождения. У нас в материалах дела есть информация — объяснительная от Андрея Румянцева, что ему позвонил пристав и сообщил, что есть покупатель на его долг. Это служебная тайна, а тут получается, что пристав сам всё сообщил. Румянцев в результате продал свой долг Салееву. Они сделали договор цессии, и Салеев стал взыскателем», — объяснила Ольга Байдова.

В материалах доследственной проверки (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) указано, что, по словам пристава Советского отдела, в ее присутствии никакие документы о передаче права долга в мае 2023 года не подписывались. А пристав видела Геннадия Салеева лишь в сентябре 2023 года, хотя в журнале посещений данный факт не отражен.

Что такое договор цессии? Узнать Это уступка прав требований, например долга или взыскания имущества. По договору цессии право взыскания может перейти к кому угодно, если тот заключил с взыскателем сделку. Договоры цессии регламентируются Гражданским кодексом и распространены, например, при банкротстве организаций, когда долги банкрота выкупают заинтересованные стороны.

А затем 87-летний Геннадий Салеев в 2023 году с торгов выкупил квартиру Байдовых за 4,7 миллиона рублей.

«Он внес всю сумму за квартиру. Она до сих пор лежит на счетах „Беловодья“. За 4,7 миллиона рублей он стал собственником недвижимости, рыночная стоимость которой сейчас — более 8 миллионов рублей», — со слезами на глазах рассказывает Ольга Байдова.

Годы судебных тяжб

Сразу после того как осенью 2023 года Байдовым сообщили о продаже их собственного имущества, они начали борьбу за квартиру. Судебные разбирательства длятся почти три года.

«Начались разбирательства, мы обращались в различные инстанции, в том числе в Советский районный суд, который признал сделку недействительной и постановил вернуть квартиру в „Беловодье“. Потом представители Салеева подали апелляцию, перенесли дело в Кировский суд, который встал на их сторону. Мы оспаривали сделку, оспорили торги. Проиграли дело в первой инстанции, апелляции и на кассацию наняли адвоката. Сейчас мы подали новый иск, в котором требуем признать сделку незаконной», — пояснила Ольга Байдова.

Тем не менее аудитора, ее пожилого супруга и 12-летнего приемного сына сейчас пытаются выселить судебные приставы. 26 мая пристав-исполнитель Дмитрий Колесников и его коллега Марина Друковская приехали в «Кузьминки», чтобы выгнать Байдовых.

Поддержать семью пришли и пенсионерки-активистки. Судебные приставы не были готовы к такому вниманию, заходить в квартиру не стали и зафиксировали отказ семьи съезжать с жилья.

«Есть судебное решение о выселении, мы его исполняем», — пояснил NGS55.RU Дмитрий Колесников и отказался давать дополнительные комментарии.

За отказ выселяться на Ольгу Байдову составили административный протокол (он предусматривает штраф в 1000 рублей). Семье дали новый срок — выселиться из двушки до 10:00 29 мая.

«Никуда мы выселяться не будем — я куда с несовершеннолетним ребенком пойду?» — возмутилась Ольга Байдова.

В материалах дела указано, что сумма ущерба, причиненного действиями приставов, составила 4,7 миллиона рублей

В начале 2026 года по заявлению Ольги Байдовой следователи регионального Следкома возбудили уголовное дело в отношении судебных приставов по Советскому округу по факту превышения должностных полномочий.

«Наш пайщик в беде»

О ситуации со странной продажей квартиры в курсе и в кооперативе «Беловодье». Его председатель Ирина Матвеева рассказала, что из-за бесконечных судов кооператив приостановил деятельность.

«Наш пайщик в беде, идут бесконечные суды, мы вынуждены приостановить деятельность. Квартира Байдовых была нам передана инвестпаем. Мы ее не покупали. Мы предоставили пайщику договор хранения. Квартира в виде пая вошла в неделимый фонд. Из него пристав не имел права эту квартиру обращать к взысканию. Они могли взыскать другое имущество, но им понадобилась именно квартира», — объяснила Ирина Матвеева.

Председатель кооператива пояснила, что ее организацию о долге в 20 тысяч рублей, из-за которого и возник этот казус, никто не уведомлял. А нового собственника жилья Геннадия Салеева в глаза никто не видел.

«Неизвестная вообще личность. В судах его другие люди представляют. Он с нас теперь судебные издержки требует. В первом суде — Советском — дело выиграли. А Кировский суд признал законной сделку по продаже квартиры с торгов. Потом мы в нескольких судах пытались доказать неправомерные действия приставов, но все суды проиграли», — подчеркнула Ирина Матвеева.

Сейчас Байдовы и представители кооператива «Беловодье» подали заявление в следственный отдел по факту сделки Геннадия Салеева и Андрея Румянцева по долгу в 20 тысяч рублей, а также за передачу приставами персональных данных третьим лицам.

«В присутствии пристава Румянцев в кабинете службы приставов подписал соглашение по долгу на 20 тысяч. Как оказалось, соглашение он подписывал с неким молодым человеком, а не Геннадием Салеевым, которому уже за 80 лет. С Салеевым Румянцев договор не подписывал. Это мы узнали только сейчас. Мы подаем заявление в правоохранительные органы», — заявила председатель кооператива.

«К ситуации есть вопросы» — мнение юриста

Независимый юрист Виктория Усова пояснила, что подобные случаи с передачей квартир в паевые фонды случаются. Бывает, что собственники лишаются жилья, — всё зависит от условий договора. Эксперт советует Байдовым не сдаваться и повторно обращаться в суды, чтобы отстоять право на собственное имущество.

«Дело сложное, в нем нужно разбираться досконально. Если они передали жилье кооперативу, то собственник — кооператив. Они остались там жить, по факту они ею владели. В любом случае нужно доказывать право собственности. Им нужно обжаловать решение. Если проиграли апелляцию, то нужно обжаловать в кассации и Верховном суде», — пояснила эксперт.

По словам Виктории Усовой, судебные приставы всего лишь исполнители решения, они не разбираются в его правомерности.

«Им сказали обратить к взысканию квартиру, они это и делают. Если решение суда не отменено, они имеют право проводить взыскание».

Виктория Усова сильно удивилась, что судебные приставы якобы предложили кому-то выкупить долг и пригласили к себе в отдел его «покупателя». Да и обращение на взыскание квартиры стоимостью несколько миллионов рублей из-за долга в несколько тысяч — сомнительно.

«Это уже неправомерная история. И как они могли обратить взыскание на квартиру из-за столь небольшого долга. К этому есть вопросы. Пусть обращаются во все инстанции — и следственные органы, и полицию», — заключила юрист.