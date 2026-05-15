У дачников отбирают участки без компенсации: кто рискует потерять свою землю

В нескольких регионах России дачников лишают собственных участков и при этом не выплачивают за это компенсацию. Землю изъяли уже у 30 собственников из Самары. Такая же участь может грозить дачникам по всей стране. Почему и за что вы рискуете лишиться огорода и как это предотвратить, разбираемся в материале.

За что отбирают землю

В поселке Студеный Овраг (микрорайон города Самары) около 30 собственников лишатся своих земельных участков по решению суда. Их изымают по требованию прокуратуры, так как много лет назад эту землю незаконно вывели из лесного фонда и отдали под индивидуальное жилищное строительство.

За это время менялись собственники территорий, некоторые жители начали строить загородные дома, будучи абсолютно уверены в законности сделок. Несмотря на отсутствие обременений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), суд счел их недобросовестными приобретателями и постановил отобрать участки. Подробнее об истории пострадавших наши коллеги из 63.RU рассказали в материале.

Почему выписка из ЕГРН не является доказательством

Тысячи граждан, по сути, оказались заложниками несогласованности государственных реестров. По информации юриста, гендиректора ООО «Природный кодекс» Марины Ненароковой, ключевым моментом в обеспечении прав частных владельцев в этих вопросах является постановление Конституционного суда под номером 3-П.

Тем не менее часто изъятие земель имеет под собой все правовые основания, сравнительно молодое постановление КС РФ срабатывает далеко не всегда. Юрист уверена, что выписка ЕГРН не может служить единственным и неоспоримым доказательством правомерности использования земельного участка.

В настоящее время этот реестр находится в стадии развития и совершенствования, как и Государственный лесной реестр. Но ни то ни другое обстоятельство не препятствуют запросам в ППК «Роскадастр», региональные органы государственной власти и т. д. при совершении сделок.

Эту же информацию подтвердили «Известиям» в управлении Росреестра по Самарской области: выписка из ЕГРН является «важным инструментом для проверки» юридической чистоты объекта недвижимости, но это «не единственный инструмент проверки безопасности сделки».

«Для максимальной защиты необходимо комплексно подходить к проверке объекта, продавца и условий сделки, используя дополнительные правовые и практические меры», — отметили в ведомстве.

Как проверить землю перед покупкой

Информацию о земельных участках можно проверить самостоятельно через портал Национальной системы пространственных данных (НСПД) и сервисы ФГИС ЕЦП НСПД. Вместе с этим проверять земельные участки можно, сопоставляя генеральные планы и правила землепользования и застройки, а также составляя карты зон с особыми условиями, советует юрист Марина Ненарокова.

Особое внимание стоит обращать на элементы административного права, нужно проверить историю предыдущих владельцев, установить происхождение объекта и так далее. Анализ всей собранной информации помогает обнаружить возможные ошибки или подтвердить добросовестность последнего владельца, если возникнет необходимость обращения в суд. Однако на практике очень сложно учесть всё: с этим может справиться даже не обычный риелтор, а специализированный эксперт.

Павел Ефанов также советует обращаться к профессионалам в области земельных отношений. Однако он предупреждает, что при выборе участка следует быть осторожным с подозрительно низкими ценами и обращать внимание на расположение земли. Сомнения должны появиться, если участок находится за пределами садовых товариществ, не имеет асфальтированной дороги, окружен лесом или расположен в анклавах среди лесных массивов.

Где еще есть риск изъятия участков

Конфискация земельных участков в пользу государства продолжается уже длительное время, и эта тенденция будет лишь усиливаться, так считает Марина Ненарокова. По ее словам, это касается не только земель лесного фонда, но и береговых полос.

Один такой случай произошел в Красноярском крае. Там у местного жителя из частной собственности изъяли 13 га земли, которая находилась в акватории Красноярского водохранилища. В апреле этого года выяснилось, что Томская прокуратура в суде добивается возвращения в федеральную собственность более 30,5 га лесных угодий, из которых еще 10 лет назад администрация Заречного сельского поселения сформировала земельный участок для продажи под застройку.

Эту информацию подтвердили в Рослесхозе. Там отметили, что вместе с региональными лесными ведомствами продолжают работу по возвращению спорных территорий в границы лесничеств.

Ведомство рекомендует жителям проверять участок перед приобретением на публичной лесной карте и в национальной системе пространственных данных, чтобы убедиться в отсутствии пересечений с землями лесного фонда.

Узнать, где еще могут появиться спорные территории, можно за счет анализа и сопоставления границ муниципальных образований, территорий, фактически покрытых лесными насаждениями, открытых сведений публичных сервисов Росреестра. Нужно обращать внимание и на количество предложений о продаже земельных участков.

«В зоне наибольшего риска находятся объекты недвижимости: земельные участки, расположенные обособленно, вне границ СДТ и СНТ, покрытые многолетними лесными насаждениями, прилегающие к рекреационным объектам — лагерям отдыха, домам отдыха и т. д., без возможности доступа по дорогам с асфальтовым покрытием», — считает председатель правления Ассоциации развития земельно-имущественных отношений Павел Ефанов.

По его информации, такие участки могут находиться на склонах, в оврагах, без многолетних садовых насаждений, расположенные анклавами на территориях, покрытых лесом, и т. д.

Кроме того, дачников могут лишить права собственности на участок, если земля заброшена. Такие случаи тоже массово применяются в судебной практике.

Впервые в этом году закон об изъятии заброшенных земельных участков применили в Омской области. По решению суда в муниципальную собственность перешли 13 садовых наделов.