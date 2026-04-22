Желание властей вне срока давности. Как спустя 20 лет у людей решили забрать землю и снести дома у моря под Туапсе

В конце 2025 года СМИ облетела новость о сносе коттеджа вблизи моря под Туапсе, который принадлежит семье «золотой судьи» Елены Хахалевой. Но вместе с тем заложниками правовой системы Краснодарского края неожиданно для себя стали еще больше 50 человек. Их нет в федеральном розыске, а их имущество не насчитывает сотни миллионов. Многие из них вложили в заветный домик у моря все свои накопления.
Суд признал их дома в коттеджном поселке незаконными постройками и постановил изъять у людей землю, которую они 20 лет назад купили у районной администрации. Некоторые из собственников коттеджей ушли из жизни раньше окончания судебных разбирательств.
Почему власти решили забрать участки, которые сами же продавали много лет назад, и как сейчас выглядит поселок — рассказывают и показывают журналисты 93.RU, побывавшие в Туапсинском районе.
От гаражей до коттеджного поселка
«Буревестник» находится в двух минутах езды от курортного поселка Ольгинка в Туапсинском округе. Коттеджи, построенные много лет назад, расположены в низине, поэтому шум от прилегающей трассы Джубга — Сочи здесь не слышен. Вокруг средь хребтов Кавказских гор наперебой щебечут птицы.
Когда их пение прерывается, в поселке наступает мертвая тишина. По пыли на окнах и запущенным палисадникам видно, что хозяева приезжают не часто. В некоторых домах на окнах наклеены объявления о продаже.
Дом семьи Хахалевых трудно назвать роскошным коттеджем: это двухэтажное строение с несколькими входами, облицованное профнастилом.
Бывшая судья Елена Хахалева, находящаяся в розыске, прославилась после свадьбы дочери за 2 миллиона долларов, где выступали звезды первой величины — Басков, Кобзон и Меладзе. Позже у нее обнаружили проблемы с подлинностью диплома о юридическом образовании, а в конце 2021 года против нее возбудили уголовное дело за мошенничество и служебный подлог. Подробнее историю «золотой судьи» 93.RU ранее рассказали в этом материале. В апреле 2026 года Генпрокуратура потребовала изъять имущество Хахалевой и ее семьи.
В «Буревестнике» всего одна улица, по обе стороны от которой стоит около 60 домов разной планировки и этажности, с балконами и навесами. Их стоимость начинается от 8 миллионов рублей. У въезда в КП в небольшой бытовке смотрит телевизор охранник. Как говорит мужчина, он работает здесь уже 20 лет. Зимой и весной в поселке обычно никого нет.
«Это дачи, сюда только летом все приезжают. Местных нет, кто из Краснодара, кто из Ростова, кто из Ставрополя. А мы дежурим здесь круглый год. Я тут с 1999-го, тогда еще даже коттеджей не было, их начали строить в 2000-х. Раньше тут собирались построить пансионат одного завода, но в итоге появились гаражи», — рассказал добродушный охранник.
По документам, участок площадью 0,5 гектара, где сейчас находится «Буревестник», еще в конце 1991 года власти Туапсинского района передали в бессрочное и бесплатное пользование структуре ООО «Сургутжилстрой». Тогда это были земли, предназначенные для промышленности, энергетики, транспорта и связи. Организации в 1997 году разрешили построить здесь гаражи. На основании этого разрешения по 2004 год возводились постройки. В 2005-м районный комитет имущественных отношений подготовил для этой территории планы земельных участков, предназначенных под строительство коттеджей для отдыха. После регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства люди выкупили участки у администрации Туапсинского района. Дачно-потребительский кооператив «Буревестник» зарегистрировали в 2006 году.
Владельцы, купившие участки у районных властей, годами строили здесь коттеджи. Отдельные постройки вводили в эксплуатацию по решению суда, другие администрация Туапсинского района принимала самостоятельно. За это время у некоторых домов не раз сменился собственник.
Краевые власти «ничего не знали»
Гуляя по улице пустого поселка, мы уже и не надеялись встретить кого-то, кроме охранника. Но тут нам навстречу проехала иномарка. Мужчина с женщиной сразу поинтересовались, что мы тут делаем. Услышав, что мы журналисты, удивления на их лице не было — сюда нередко приезжают посмотреть на тот самый особняк «золотой судьи», но ожидания куда помпезнее реальности. Узнав, кто мы и что здесь делаем, семья любезно пригласила нас на чай и рассказала свою историю.
Андрей и Оксана Галандаревы последние, кто купил коттедж в «Буревестнике». Сами владельцы живут постоянно в Краснодаре, а сюда приезжают на время отпуска и летом на выходные.
«Мы давно хотели домик недалеко от моря, чтобы было место, где отдыхать с детьми и внуками. До этого приезжали в расположенной поблизости санаторий „Зеленая долина“, который принадлежит Федеральной службе судебных приставов, и видели как раз этот поселок, общались с владельцами коттеджей. Они рассказывали, что всё у них хорошо, есть подземный переход под автодорогой, по которому легко можно попасть на берег моря. Это было больше 6 лет назад. Тогда и появилась мысль купить здесь домик», — рассказывает Андрей.
В 2022 году Оксана продала имущество, полученное в наследство, и взамен приобрела в «Буревестнике» земельный участок площадью 91 квадратный метр и уютный таунхаус.
Они стали уже третьими по счету владельцами этого дома. Первая собственница еще в 2007 году купила землю у местных властей, построила на ней коттедж и в 2014 году узаконила его через суд. В 2015 году на основании судебного акта районная администрация изменила разрешенный вид использования земли со строительства гаража на «эксплуатацию коттеджа для отдыха» [соответствующее постановление есть в распоряжении редакции]. После этого второй собственник владел домом еще 7 лет, и не было никаких проблем.
Андрей по образованию юрист, поэтому тщательно подходил к проверке документов перед сделкой. На момент покупки, в сентябре 2022 года, никаких арестов, запретов и ограничений на недвижимость не имелось, сроки давности для предъявления возможных претензий давно истекли, все документы были в порядке, что подтвердил и Росреестр, зарегистрировав в третий раз сделку по этим объектам. Подобная ситуация была и у других покупателей.
«Я как юрист понимаю, что срок исковой давности для подобных сделок составляет три года. То есть, если в течение трех лет никто не оспорил права на объект недвижимости, его в дальнейшем по закону изъять невозможно, если при приобретении отсутствовала коррупционная составляющая. Но это с точки зрения закона… А по итогу у нас, добросовестных приобретателей, хотят отобрать землю, которая была куплена почти 20 лет назад, причем не у человека с сомнительной репутацией, а у главы районной администрации», — с возмущением говорит Андрей.
В договоре купли-продажи участка, который в итоге приобрели наши собеседники, говорится — денежные средства за выкуп необходимо перечислить на расчетный счет департамента имущественных отношений Краснодарского края [постановление, подтверждающее это, есть в распоряжении редакции]. Это был 2007 год. На тот момент департамент возглавлял Вениамин Кондратьев — бессменный губернатор региона вот уже 11 лет.
В ходе судебных разбирательств прокуратура заявила, что администрация Туапсинского района не имела права распоряжаться этой землей, потому что ею владел субъект Российской Федерации — Краснодарский край, который якобы не знал о том, что район продал землю. Когда ответчики во время судебного процесса обратили внимание прокурора на тот факт, что деньги за покупку земли неоднократно перечислялись именно в бюджет краевой администрации, то в ответ от него услышали, что получение краевой администрацией денег за выкуп земли … Не подтверждает осведомленность региональных властей о ее продаже и их согласие с этим. То есть, «деньги за выкуп земли краевые власти получили, но о том, что земля продана, они не знали». В итоге суд встал на сторону прокуратуры.
«Орган местного самоуправления в силу имеющихся полномочий не только не пресек вывод земельных участков из федеральной собственности, но и способствовал неправомерному выбытию земель», — говорится в судебном решении.
«А если столь грубые нарушения допускались администрацией, то почему Туапсинский районный суд на протяжении многих лет десятки раз признавал за гражданами право собственности на постройки, возведенные на якобы незаконно проданной земле? — спрашивает Андрей. — Неужели суд не обязан был убедиться в законности правообладания землей под возведенными постройками? А разве Росреестр не должен был перед регистрацией сделки проверить полномочия продавца земли? Неужели люди должны были усомниться в действиях главы районной администрации и самостоятельно перепроверять их?»
Море раздора
В причинах того, что спустя 20 лет у людей решили забрать недвижимость, некоторые стали искать след Хахалевой, ведь в последние годы к ней особо пристальное внимание правоохранительных органов. Но владельцы домов связывают происходящее и с соседним санаторием ФСПП «Зеленая долина».
У людей давно конфликт с руководством санатория. В 2020 году «Зеленая долина» перекрыла дачникам подземный проход к морю, который был открыт на протяжении 15 лет. Хотя согласно Водному кодексу РФ, береговая полоса шириной 20 метров предназначена для общего использования со свободным доступом. Начались разбирательства в судах, и, если изначально «Зеленую долину» суд обязал снести заграждения, то после апелляции решение было отменено, а заборы так и остались.
Уже в 2023-м дачники вновь подняли вопрос о доступе к морю. В то же время для людей закрыли подземный проход в сторону берега, оставив его только для гостей санатория. Причина — антитеррористическая безопасность. В феврале 2024 года суд встал на сторону жителей коттеджного поселка «Буревестник», оставив в силе сервитуты местной администрации, которые позволяли людям проходить к морю. Но буквально через 20 дней после этого по требованию прокуратуры сервитуты были отменены самой администрацией, и в это же время началось разбирательство по законности постройки коттеджей.
Сами продали — сами забрали
В марте 2024 года иск о сносе самостроев подала администрация Туапсинского района, которая сама же продавала землю, разрешила строительство и ввела дома в эксплуатацию, как бы абсурдно это ни звучало. Тогда они просили снести часть построек в «Буревестнике». При этом вопросов к земле не возникало. Люди записали обращение к главе Следкома Александру Бастрыкину, в ведомстве поставили ситуацию на контроль. После этого, в июле 2024-го, прокуратура подала иск уже о сносе всех построек в коттеджном поселке и изъятии участков.
«Какие нормы закона нарушила моя супруга? Почему она должна нести материальные издержки, сначала покупая стоящий на учете в ЕГРН объект недвижимости с 15-летней историей, а затем еще тратить деньги на его снос? Как вообще тогда покупать недвижимость в Краснодарском крае, если никто, даже Росреестр, не может дать гарантий относительно законности его происхождения? Почему наша семья должна сейчас страдать из-за ошибок, возможно, совершенных работниками администрации, суда и Росреестра?» — задается вопросами Андрей, так и не находя на них ответов.
После получения иска прокуратуры владельцы коттеджей обратились в следком с заявлением о проверке законности продажи им земельных участков. Следователь запросил информацию у госорганов и установил, что в 2007 году администрация Туапсинского района продавала участки из состава промышленных земель неразграниченной собственности [постановление СК есть в распоряжении редакции]. По действующему тогда законодательству муниципалитет имел право распоряжаться такими землями. В декабре 2024 года следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления, тем самым признав, что администрация Туапсинского района законно продала участки. Но это постановление СК суд так и не учел при вынесении решения.
В январе 2026 года туапсинский следком инициативно отменил ранее вынесенное решение и назначил по делу дополнительную проверку, которая до настоящего времени не завершена.
«Защищать права граждан по таким делам практически невозможно потому, что суды полагают интересы, о которых говорят надзорные органы, более важными, чем законно приобретенные права граждан», — говорил ранее изданию «Ъ-Кубань» краснодарский адвокат Александр Якимович.
Судебный процесс длился больше полутора лет. В ноябре 2025 года Туапсинский районный суд постановил — землю изъять, а владельцев коттеджей обязать за свой счет снести постройки. В судебном решении говорится, что тот факт, что в Росреестре не было сведений о нарушениях, связанных с землей, «не отменяет ограничение таких земель в обороте, в том числе запрет на приобретение их в собственность».
Дачники в ответ обратились к президенту и подали несколько апелляций, поэтому решение в законную силу так и не вступило. 5 мая назначено первое заседание по апелляции уже в Краснодарском краевом суде.
«Мы продолжаем верить в справедливость и здравый смысл и надеемся, что вышестоящие инстанции учтут обстоятельства, которые были проигнорированы Туапсинским районным судом, и примут по делу законное решение, — говорит Андрей. — В противном случае инвестиционный климат на Кубани будет сложно назвать благоприятным».
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