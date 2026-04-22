Желание властей вне срока давности. Как спустя 20 лет у людей решили забрать землю и снести дома у моря под Туапсе

У людей хотят забрать недвижимость, которой они владели многие годы Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В конце 2025 года СМИ облетела новость о сносе коттеджа вблизи моря под Туапсе, который принадлежит семье «золотой судьи» Елены Хахалевой. Но вместе с тем заложниками правовой системы Краснодарского края неожиданно для себя стали еще больше 50 человек. Их нет в федеральном розыске, а их имущество не насчитывает сотни миллионов. Многие из них вложили в заветный домик у моря все свои накопления.

Суд признал их дома в коттеджном поселке незаконными постройками и постановил изъять у людей землю, которую они 20 лет назад купили у районной администрации. Некоторые из собственников коттеджей ушли из жизни раньше окончания судебных разбирательств.

Почему власти решили забрать участки, которые сами же продавали много лет назад, и как сейчас выглядит поселок — рассказывают и показывают журналисты 93.RU, побывавшие в Туапсинском районе.

От гаражей до коттеджного поселка

«Буревестник» находится в двух минутах езды от курортного поселка Ольгинка в Туапсинском округе. Коттеджи, построенные много лет назад, расположены в низине, поэтому шум от прилегающей трассы Джубга — Сочи здесь не слышен. Вокруг средь хребтов Кавказских гор наперебой щебечут птицы.

Коттеджный поселок «Буревестник» находится недалеко от Туапсе Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Когда их пение прерывается, в поселке наступает мертвая тишина. По пыли на окнах и запущенным палисадникам видно, что хозяева приезжают не часто. В некоторых домах на окнах наклеены объявления о продаже.

Дом семьи Хахалевых трудно назвать роскошным коттеджем: это двухэтажное строение с несколькими входами, облицованное профнастилом.

Так выглядит «особняк» семьи Хахалевой Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Бывшая судья Елена Хахалева, находящаяся в розыске, прославилась после свадьбы дочери за 2 миллиона долларов, где выступали звезды первой величины — Басков, Кобзон и Меладзе. Позже у нее обнаружили проблемы с подлинностью диплома о юридическом образовании, а в конце 2021 года против нее возбудили уголовное дело за мошенничество и служебный подлог. Подробнее историю «золотой судьи» 93.RU ранее рассказали в этом материале. В апреле 2026 года Генпрокуратура потребовала изъять имущество Хахалевой и ее семьи.

В «Буревестнике» всего одна улица, по обе стороны от которой стоит около 60 домов разной планировки и этажности, с балконами и навесами. Их стоимость начинается от 8 миллионов рублей. У въезда в КП в небольшой бытовке смотрит телевизор охранник. Как говорит мужчина, он работает здесь уже 20 лет. Зимой и весной в поселке обычно никого нет.

«Это дачи, сюда только летом все приезжают. Местных нет, кто из Краснодара, кто из Ростова, кто из Ставрополя. А мы дежурим здесь круглый год. Я тут с 1999-го, тогда еще даже коттеджей не было, их начали строить в 2000-х. Раньше тут собирались построить пансионат одного завода, но в итоге появились гаражи», — рассказал добродушный охранник.

В «Буревестник» большая часть владельцев приезжает только в летний сезон Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

По документам, участок площадью 0,5 гектара, где сейчас находится «Буревестник», еще в конце 1991 года власти Туапсинского района передали в бессрочное и бесплатное пользование структуре ООО «Сургутжилстрой». Тогда это были земли, предназначенные для промышленности, энергетики, транспорта и связи. Организации в 1997 году разрешили построить здесь гаражи. На основании этого разрешения по 2004 год возводились постройки. В 2005-м районный комитет имущественных отношений подготовил для этой территории планы земельных участков, предназначенных под строительство коттеджей для отдыха. После регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства люди выкупили участки у администрации Туапсинского района. Дачно-потребительский кооператив «Буревестник» зарегистрировали в 2006 году.

Владельцы, купившие участки у районных властей, годами строили здесь коттеджи. Отдельные постройки вводили в эксплуатацию по решению суда, другие администрация Туапсинского района принимала самостоятельно. За это время у некоторых домов не раз сменился собственник.

Краевые власти «ничего не знали»

Гуляя по улице пустого поселка, мы уже и не надеялись встретить кого-то, кроме охранника. Но тут нам навстречу проехала иномарка. Мужчина с женщиной сразу поинтересовались, что мы тут делаем. Услышав, что мы журналисты, удивления на их лице не было — сюда нередко приезжают посмотреть на тот самый особняк «золотой судьи», но ожидания куда помпезнее реальности. Узнав, кто мы и что здесь делаем, семья любезно пригласила нас на чай и рассказала свою историю.

Андрей и Оксана Галандаревы последние, кто купил коттедж в «Буревестнике». Сами владельцы живут постоянно в Краснодаре, а сюда приезжают на время отпуска и летом на выходные.

«Мы давно хотели домик недалеко от моря, чтобы было место, где отдыхать с детьми и внуками. До этого приезжали в расположенной поблизости санаторий „Зеленая долина“, который принадлежит Федеральной службе судебных приставов, и видели как раз этот поселок, общались с владельцами коттеджей. Они рассказывали, что всё у них хорошо, есть подземный переход под автодорогой, по которому легко можно попасть на берег моря. Это было больше 6 лет назад. Тогда и появилась мысль купить здесь домик», — рассказывает Андрей.

Судебные разбирательства по изъятию земли и сносу построек начались весной 2024 года Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

В 2022 году Оксана продала имущество, полученное в наследство, и взамен приобрела в «Буревестнике» земельный участок площадью 91 квадратный метр и уютный таунхаус.

Они стали уже третьими по счету владельцами этого дома. Первая собственница еще в 2007 году купила землю у местных властей, построила на ней коттедж и в 2014 году узаконила его через суд. В 2015 году на основании судебного акта районная администрация изменила разрешенный вид использования земли со строительства гаража на «эксплуатацию коттеджа для отдыха» [соответствующее постановление есть в распоряжении редакции]. После этого второй собственник владел домом еще 7 лет, и не было никаких проблем.

Андрей по образованию юрист, поэтому тщательно подходил к проверке документов перед сделкой. На момент покупки, в сентябре 2022 года, никаких арестов, запретов и ограничений на недвижимость не имелось, сроки давности для предъявления возможных претензий давно истекли, все документы были в порядке, что подтвердил и Росреестр, зарегистрировав в третий раз сделку по этим объектам. Подобная ситуация была и у других покупателей.

В «Буревестнике» часть домов выставлена на продажу Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«Я как юрист понимаю, что срок исковой давности для подобных сделок составляет три года. То есть, если в течение трех лет никто не оспорил права на объект недвижимости, его в дальнейшем по закону изъять невозможно, если при приобретении отсутствовала коррупционная составляющая. Но это с точки зрения закона… А по итогу у нас, добросовестных приобретателей, хотят отобрать землю, которая была куплена почти 20 лет назад, причем не у человека с сомнительной репутацией, а у главы районной администрации», — с возмущением говорит Андрей.

В договоре купли-продажи участка, который в итоге приобрели наши собеседники, говорится — денежные средства за выкуп необходимо перечислить на расчетный счет департамента имущественных отношений Краснодарского края [постановление, подтверждающее это, есть в распоряжении редакции]. Это был 2007 год. На тот момент департамент возглавлял Вениамин Кондратьев — бессменный губернатор региона вот уже 11 лет.

В ходе судебных разбирательств прокуратура заявила, что администрация Туапсинского района не имела права распоряжаться этой землей, потому что ею владел субъект Российской Федерации — Краснодарский край, который якобы не знал о том, что район продал землю. Когда ответчики во время судебного процесса обратили внимание прокурора на тот факт, что деньги за покупку земли неоднократно перечислялись именно в бюджет краевой администрации, то в ответ от него услышали, что получение краевой администрацией денег за выкуп земли … Не подтверждает осведомленность региональных властей о ее продаже и их согласие с этим. То есть, «деньги за выкуп земли краевые власти получили, но о том, что земля продана, они не знали». В итоге суд встал на сторону прокуратуры.

«Орган местного самоуправления в силу имеющихся полномочий не только не пресек вывод земельных участков из федеральной собственности, но и способствовал неправомерному выбытию земель», — говорится в судебном решении.

Причиной судебных разбирательств стала якобы ошибка властей Туапсинского района Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«А если столь грубые нарушения допускались администрацией, то почему Туапсинский районный суд на протяжении многих лет десятки раз признавал за гражданами право собственности на постройки, возведенные на якобы незаконно проданной земле? — спрашивает Андрей. — Неужели суд не обязан был убедиться в законности правообладания землей под возведенными постройками? А разве Росреестр не должен был перед регистрацией сделки проверить полномочия продавца земли? Неужели люди должны были усомниться в действиях главы районной администрации и самостоятельно перепроверять их?»

Море раздора

В причинах того, что спустя 20 лет у людей решили забрать недвижимость, некоторые стали искать след Хахалевой, ведь в последние годы к ней особо пристальное внимание правоохранительных органов. Но владельцы домов связывают происходящее и с соседним санаторием ФСПП «Зеленая долина».

У людей давно конфликт с руководством санатория. В 2020 году «Зеленая долина» перекрыла дачникам подземный проход к морю, который был открыт на протяжении 15 лет. Хотя согласно Водному кодексу РФ, береговая полоса шириной 20 метров предназначена для общего использования со свободным доступом. Начались разбирательства в судах, и, если изначально «Зеленую долину» суд обязал снести заграждения, то после апелляции решение было отменено, а заборы так и остались.

Раньше здесь был открыт проход к подземному переходу Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Уже в 2023-м дачники вновь подняли вопрос о доступе к морю. В то же время для людей закрыли подземный проход в сторону берега, оставив его только для гостей санатория. Причина — антитеррористическая безопасность. В феврале 2024 года суд встал на сторону жителей коттеджного поселка «Буревестник», оставив в силе сервитуты местной администрации, которые позволяли людям проходить к морю. Но буквально через 20 дней после этого по требованию прокуратуры сервитуты были отменены самой администрацией, и в это же время началось разбирательство по законности постройки коттеджей.

Территория пляжа санатория до сих пор огорожена Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Сами продали — сами забрали

В марте 2024 года иск о сносе самостроев подала администрация Туапсинского района, которая сама же продавала землю, разрешила строительство и ввела дома в эксплуатацию, как бы абсурдно это ни звучало. Тогда они просили снести часть построек в «Буревестнике». При этом вопросов к земле не возникало. Люди записали обращение к главе Следкома Александру Бастрыкину, в ведомстве поставили ситуацию на контроль. После этого, в июле 2024-го, прокуратура подала иск уже о сносе всех построек в коттеджном поселке и изъятии участков.

«Какие нормы закона нарушила моя супруга? Почему она должна нести материальные издержки, сначала покупая стоящий на учете в ЕГРН объект недвижимости с 15-летней историей, а затем еще тратить деньги на его снос? Как вообще тогда покупать недвижимость в Краснодарском крае, если никто, даже Росреестр, не может дать гарантий относительно законности его происхождения? Почему наша семья должна сейчас страдать из-за ошибок, возможно, совершенных работниками администрации, суда и Росреестра?» — задается вопросами Андрей, так и не находя на них ответов.

Владельцы коттеджей обращались и к Бастрыкину, и к Путину, но пока их проблема так и не решилась Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

После получения иска прокуратуры владельцы коттеджей обратились в следком с заявлением о проверке законности продажи им земельных участков. Следователь запросил информацию у госорганов и установил, что в 2007 году администрация Туапсинского района продавала участки из состава промышленных земель неразграниченной собственности [постановление СК есть в распоряжении редакции]. По действующему тогда законодательству муниципалитет имел право распоряжаться такими землями. В декабре 2024 года следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления, тем самым признав, что администрация Туапсинского района законно продала участки. Но это постановление СК суд так и не учел при вынесении решения.

В январе 2026 года туапсинский следком инициативно отменил ранее вынесенное решение и назначил по делу дополнительную проверку, которая до настоящего времени не завершена.

«Защищать права граждан по таким делам практически невозможно потому, что суды полагают интересы, о которых говорят надзорные органы, более важными, чем законно приобретенные права граждан», — говорил ранее изданию «Ъ-Кубань» краснодарский адвокат Александр Якимович.

Судебный процесс длился больше полутора лет. В ноябре 2025 года Туапсинский районный суд постановил — землю изъять, а владельцев коттеджей обязать за свой счет снести постройки. В судебном решении говорится, что тот факт, что в Росреестре не было сведений о нарушениях, связанных с землей, «не отменяет ограничение таких земель в обороте, в том числе запрет на приобретение их в собственность».

Судебные разбирательства по коттеджам еще не окончены Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Дачники в ответ обратились к президенту и подали несколько апелляций, поэтому решение в законную силу так и не вступило. 5 мая назначено первое заседание по апелляции уже в Краснодарском краевом суде.