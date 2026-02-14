Заветный штамп с пропиской? Как теперь можно зарегистрироваться в апартаментах — рассказываем обо всех нюансах

Апартаменты в России годами были жильем «без права прописки». Февраль 2026-го принес важные изменения для владельцев и арендаторов такой недвижимости: теперь там можно оформить регистрацию. Поводом стало решение Конституционного суда, признавшего право семьи на проживание в нежилом помещении, если оно фактически пригодно для жизни.
Для Москвы и мегаполисов с их апартаментами и микроквартирами это может стать настоящим выходом из правового тупика. Правда, изменения нельзя назвать существенными.
«После постановления Конституционного суда у многих возникло больше вопросов, чем ответов. Прописка в апартаментах по-прежнему запрещена. Речь идет лишь о возможности регистрации по месту пребывания, — рассказала MSK1.RU управляющий партнер инвестиционного агентства недвижимости Altum Capital Юлия Ермилова. — Штамп о прописке в паспорте вам не поставят. Вместо этого можно получить отдельное свидетельство с отметкой регистрирующего органа о том, что вы зарегистрированы по месту временного пребывания в апартаментах».
Разбираем, как это работает и какие есть ограничения, в удобных карточках.
- Кому можно зарегистрироваться в апартаментах?
- Какие апартаменты подходят для регистрации?
- Можно ли зарегистрироваться в офисе?
- Как зарегистрироваться в апартаментах?
- Какие документы нужны для регистрации в апартаментах?
- Есть ли ограничения по времени регистрации?
- Будет ли московская прописка?
- Станут ли апартаменты жилым помещением, после того как там «прописался»?
Кому можно зарегистрироваться в апартаментах?
Если апартаменты фактически используются для проживания, то в них можно оформить регистрацию по месту временного пребывания:
собственнику помещения;
членам его семьи, в том числе несовершеннолетним детям;
арендатору.
«В апартаментах можно оформить регистрацию как собственнику, так и членам его семьи, родственникам или нанимателям, — объясняет основатель агентства недвижимости Top Broker estate Лина Оболенская. — Собственник вправе зарегистрировать людей, которые находятся в помещении по договору аренды и проживают там с его согласия».
Важно понимать, что ни штамп в свидетельстве о рождении, ни отметка в паспорте в этом случае не проставляются — выдается отдельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания.
Какие апартаменты подходят для регистрации?
Зарегистрироваться можно не в любых апартаментах. Речь идет только о тех, которые по условиям действительно похожи на обычные квартиры и пригодны для проживания. Это принципиальный момент. Вопрос о том, как и кем будет оцениваться это соответствие, на практике пока остается открытым.
«Апартаменты должны полностью подходить под все технические нормы жилой площади, — подчеркивает руководитель агентства „УваровДом“ Дмитрий Уваров. — Соответствие требованиям должно быть официально зафиксировано профильной комиссией Бюро технической инвентаризации. Кроме того, потребуется провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу».
Поэтому апартаменты, в которых вы хотите оформить временную регистрацию, должны относиться к гостиничному типу или быть в многофункциональном комплексе.
Можно ли зарегистрироваться в офисе?
Нет. Основанием для регистрации является факт проживания, а не просто наличие объекта в собственности. В апартаментах, которые используют только для бизнеса, зарегистрироваться нельзя.
«В соответствии с разъяснениями Конституционного суда РФ и действующим законодательством, регистрация допускается только в помещениях, предназначенных и пригодных для постоянного или временного проживания, — подчеркивает юрист агентства Domeo ESTATE Галина Земскова. — Если нежилое помещение используется исключительно как офис, магазин или производственная площадь, зарегистрироваться в нем нельзя».
Как зарегистрироваться в апартаментах?
Это можно сделать несколькими способами:
через портал «Госуслуги» — в поиске нужно найти услугу «Регистрация по месту пребывания»;
лично в МФЦ;
в отделении МВД.
«Процедура получения временной регистрации в апартаментах аналогична обычной регистрации, — объясняет Юлия Ермилова. — Подается заявление о временной регистрации по месту пребывания, и в течение 5–7 дней выдается документ, подтверждающий регистрацию».
Оформление временной регистрации в апартаментах бесплатное, госпошлина не взимается.
«Если МВД отказывается принять заявление или оформить регистрацию без проверки помещения, можно требовать письменный отказ и обжаловать его в суде, ссылаясь на постановление КС № 4-П от 03.02.2026», — подчеркивает Дмитрий Уваров.
Какие документы нужны для регистрации в апартаментах?
Перед подачей заявления стоит проверить, все ли документы у вас на руках:
паспорт гражданина РФ;
документ, подтверждающий право собственности, или договор аренды;
согласие собственника, если регистрируется не владелец апартаментов;
заявление установленного образца.
«Понадобится выписка из ЕГРН — это документ, подтверждающий право собственности, который можно заказать через „Госуслуги“», — добавляет Лина Оболенская.
Перед оформлением регистрации рекомендуется уточнить в управляющей компании или МФЦ актуальные требования и список документов, так как он может отличаться в зависимости от региона.
Есть ли ограничения по времени регистрации?
Срок временной регистрации в апартаментах — от 3 месяцев до 5 лет. Продлевать ее можно без ограничений.
Будет ли московская прописка?
Временная регистрация в апартаментах в Москве не дает права на региональные пособия и надбавки. По ней нельзя записать ребенка в школу или детский сад, пользоваться поликлиникой по месту регистрации.
Станут ли апартаменты жилым помещением, после того как там «прописался»?
Нет. Временная регистрация не переводит апартаменты в жилой фонд. Помещение сохраняет статус нежилого, а регистрация не дает права на постоянную прописку и не меняет юридическую категорию объекта.
«Временная регистрация в апартаментах в 2026 году возможна и соответствует действующей правовой практике, однако она ограничена условиями фактического проживания и не означает признание апартаментов жилым помещением», — сообщает собственник агентства недвижимости Noble Estate, член Гильдии риелторов Москвы Лилия Работяева.