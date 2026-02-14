Заветный штамп с пропиской? Как теперь можно зарегистрироваться в апартаментах — рассказываем обо всех нюансах

Если апартаменты фактически используются для проживания, то в них можно оформить регистрацию по месту временного пребывания:

собственнику помещения;

членам его семьи, в том числе несовершеннолетним детям;

арендатору.

«В апартаментах можно оформить регистрацию как собственнику, так и членам его семьи, родственникам или нанимателям, — объясняет основатель агентства недвижимости Top Broker estate Лина Оболенская. — Собственник вправе зарегистрировать людей, которые находятся в помещении по договору аренды и проживают там с его согласия».

Важно понимать, что ни штамп в свидетельстве о рождении, ни отметка в паспорте в этом случае не проставляются — выдается отдельное свидетельство о временной регистрации по месту пребывания.