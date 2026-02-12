«Видим потенциал»: что за компания выкупила в Ярославской области особняк, связанный с Петром Первым

В Ярославской области продали старинный особняк Источник: Елена Ермолова / Vk.com

В Новом селе Большесельского округа Ярославской области продали исторический особняк и вотчинную контору, принадлежавшие древнему дворянскому роду Шереметевых. Объект культурного наследия выкупило ООО «Дом Купца Хальфина».

«В 2013 году эта компания открыла отель в другом историческом здании — бывшем доме купца Хальфина в Ярославле», — рассказала министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

ООО «Дом Купца Хальфина» — ярославская компания, зарегистрированная на улице Трефолева, 21. Фирма была образована в 2008 году. Основное направление работы — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Директор компании — Роман Меледин. У «Дома Купца Хальфина» два владельца, имеющие равные доли. Это Ольга Басалаева и Анна Лагунина.

В 2024 году компания заработала 41,1 миллиона рублей, а после всех затрат на бизнес, чистой прибылью из этой суммы осталось 14,9 миллиона рублей.

Зданиям требуется ремонт Источник: Елена Ермолова / Vk.com

Компания должна за свой счет привести здания в порядок и провести реставрацию.

«Видим потенциал»

Как рассказал в беседе с 76.RU директор компании «Дом Купца Хальфина» Роман Меледин, исторические здания планируют использовать как туристические объекты.

«Пока четких планов у нас нет, это явно будет что-то связанное с туризмом и туристическим сегментом. Мы видим потенциал в данном месте. Сейчас проведем изыскательные работы, оценим состояние памятников и уже будем формировать какую-то концепцию, основываясь на экспертизе», — рассказал директор фирмы.

По словам Романа Меледина, работы на объекте могут занять 2-3 года.

Особняк и вотчинную контору выставляли на продажу еще в сентябре 2025 года. Тогда минимальной ценой указывали 3,7 миллиона рублей. В правительстве Ярославской области рассказывали, что объекты культурного наследия строились на рубеже XVIII–XIX веков, когда Большесельский округ еще был Юхотской волостью.

Примечательно, что особняк построен, благодаря решению императора Петра I. Глава государства в 1706 году пожаловал земли в Юхотской волости графу Борису Шереметеву в знак признания его выдающихся заслуг перед Россией. Дворянская семья владела землей до революции 1917 года.

Борис Шереметев был дипломатом и генералом фельд-маршалом во время Северной войны. Во время боевых действий он действовал эффективно, что впечатлило Петра I. Он руководил большим количеством сражений, а также подавлял восстание стрельцов в Астрахани в 1706 году. В том же году Борис Шереметев первым в России был удостоен графского титула.