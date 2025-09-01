Вместе с землей: в Ярославской области продают старинный особняк, связанный с Петром Первым

В Ярославской области выставили на продажу исторический особняк и вотчинную контору древнего дворянского рода Шереметевых. Комплекс зданий расположен в Новом селе Большесельского округа. Минимальная стоимость на торгах — 3,7 млн рублей.

Здания являются объектами культурного наследия. По информации правительства Ярославской области, они были построены на рубеже XVIII–XIX веков, когда Большесельский округ еще являлся Юхотской волостью. Эти земли в 1706 графу Борису Шереметеву в знак признания его выдающихся заслуг перед Россией пожаловал император Петр I. Известно, что семья владела землей до революции 1917 года.

Площадь дома Шереметевых — 604 квадратных метра, а вотчинной конторы Шереметевых — 424 квадратных метра. Объекты продают вместе с земельным участком площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Документы на участие в аукционе будут принимать до 6 октября. Сами торги пройдут 9 октября.

Борис Шереметьев был дипломатом и генералом фельд-маршалом во время Северной войны. Во время боевых действий он действовал эффективно, что впечатлило Петра I. Он руководил большим количеством сражений, а также подавлял восстание стрельцов в Астрахани в 1706 году.

В 1706 году Борис Шереметьев первым в России был удостоен графского титула.