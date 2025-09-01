НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

облачно, без осадков

ощущается как +21

7 м/c,

зап.

 746мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
1 Сентября в Ярославле
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Ярославец — о жизни без зрения
Ярославский бренд покорил Россию
Погода на сентябрь
Какие обследования пройти осенью
Суды из-за ржавых труб
Потасовки в центре Ярославля
Отзыв на отдых в Таиланде
Недвижимость Вместе с землей: в Ярославской области продают старинный особняк, связанный с Петром Первым

Вместе с землей: в Ярославской области продают старинный особняк, связанный с Петром Первым

Сколько денег просят за объект культурного наследия

721
7 комментариев
В Ярославской области продают старинный особняк | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославской области продают старинный особняк | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области продают старинный особняк

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области выставили на продажу исторический особняк и вотчинную контору древнего дворянского рода Шереметевых. Комплекс зданий расположен в Новом селе Большесельского округа. Минимальная стоимость на торгах — 3,7 млн рублей.

Здания являются объектами культурного наследия. По информации правительства Ярославской области, они были построены на рубеже XVIII–XIX веков, когда Большесельский округ еще являлся Юхотской волостью. Эти земли в 1706 графу Борису Шереметеву в знак признания его выдающихся заслуг перед Россией пожаловал император Петр I. Известно, что семья владела землей до революции 1917 года.

Площадь дома Шереметевых — 604 квадратных метра, а вотчинной конторы Шереметевых — 424 квадратных метра. Объекты продают вместе с земельным участком площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Документы на участие в аукционе будут принимать до 6 октября. Сами торги пройдут 9 октября.

Борис Шереметьев был дипломатом и генералом фельд-маршалом во время Северной войны. Во время боевых действий он действовал эффективно, что впечатлило Петра I. Он руководил большим количеством сражений, а также подавлял восстание стрельцов в Астрахани в 1706 году.

В 1706 году Борис Шереметьев первым в России был удостоен графского титула.

Новый владелец должен будет привести оба здания в порядок. На это потребуется немало средств.

«Здания имеют особую историческую ценность и нуждаются в восстановлении. Мы ищем инвестора, готового вложить средства в реставрацию этого уникального комплекса, чтобы сохранить культурное наследие региона», — рассказала и. о. министра имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области выставили на продажу исторические особняки.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Особняк Историческое здание Торги Инвестор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Отремонтируйте и отдайте пенсионерам под клуб или под дневной стационар!
Гость
1 час
Зачем им восстанавливать? Элита лучше бабло за бугор будут тащить, а Россию обирать до нитки.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление