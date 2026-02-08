Дача с нуля. Как купить земельный участок и не пожалеть — инструкция и важные нюансы

От выбора участка зависит почти всё: станет ли дача каторгой или лучшим местом для отдыха. Именно поэтому к покупке нужно подойти очень ответственно

Всё больше людей стремятся теплое время года проводить вне города хотя бы на выходных, и спрос на дачи и землю только растет. В феврале, до начала сезона, цены на такую недвижимость вполне приемлемы, поэтому если есть мечта о своем уголке природы, то самое время ее воплощать в реальность. Но для начала нужно правильно выбрать и купить хороший участок земли. Рассказываем, как это сделать.

Дача или земельный участок — что выбрать

Всё зависит от желания и бюджета. В покупке готового объекта есть как свои плюсы, так и минусы. По словам экспертов, участок почти всегда выходит дешевле, но, если вам нужен не процесс строительства, а его результат, лучше приобрести готовый дом. Но, опять же, многое зависит от качества этого дома.

— Готовый объект будет сегодня дешевле, но он не всегда отвечает тем требованиям, которые вы предъявляете: домик не совсем такой, как хочется, нет построек или еще чего-то. Всё равно придется вкладываться, достраивать, доделывать, — пояснил руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Азат Ибрагимов. — Если учитывать, что точно не будет дополнительных вложений, то выгоднее купить готовый объект.

Эксперты считают, что, если есть потребность всё сделать для себя и вы располагаете временем и средствами, лучше купить земельный участок и построить дачу мечты.

Какой участок выбрать

Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует при выборе участка ориентироваться на его удаленность от города и транспортную доступность.

— Когда вы идете с сумочкой на дачу и обратно пешком, то это первое время нравится, а потом начинает напрягать, — объясняет специалист.

Кроме того, стоит обратить внимание на размеры участка (золотая середина — 10 соток: здесь поместятся и сад, и дом, и баня с лужайкой) и наличие воды (есть ли подача на участок, колодец, колонка). Лучше всего проводить осмотр в сырую погоду или ранней весной, чтобы можно было оценить, насколько застаиваются на участке талые воды. Важно учесть затененность земли: на территории обязательно должны быть солнечные зоны. Важно и наличие электричества или хотя бы возможность его провести.

— Обратите внимание, какие сорняки растут, чтобы понять, какая там почва. Если глина и тяжелый суглинок, то придется потом добавлять много грунта и удобрений, — предупредила специалист.

Соседи и заборы

Очень важный момент при выборе дачи — соседи. Стоит постараться пообщаться с теми, кто уже приобрел землю рядом с вами, и обратить особое внимание на заборы.

— Если участок новый и вы осваиваете [территорию] совместно с соседями, можно рассмотреть возможность не ставить глухой забор, а сделать его зеленым — так будет больше пространства, которое вы видите, зелень расширяет пространство. А самый обычный шиповник не дает возможность попадать на участок ни чужим собакам, ни кошкам, — отметила Татьяна Чернова.

Она добавила, что глухой забор меняет микроклимат внутри участка, так как из-за него нет естественного проветривания. Если ставить ограждение не из растений, то лучше остановиться на штакетнике.

Форма участка и другие характеристики

Татьяна Чернова советует не бояться участков с нестандартной геометрией, если вы хотите разбить красивый и необычный сад. На участке с перепадом высоты можно сделать очень интересный ландшафт.

— В этом случае, конечно же, до начала строительства желательно пообщаться с кем-нибудь из специалистов по ландшафтному дизайну, — посоветовала эксперт. — Нужно продумать систему дренажа, как установить дом и сделать всё по нормативам. Не так, что в этом году ставим дом, потом баню, а потом что-нибудь придумаем.

Многие отдают предпочтение крайним участкам. С одной стороны, так меньше соседей и больше свободного пространства. Но, с другой стороны, могут быть проблемы с коммуникациями и подтопления.

После покупки не стоит сразу же вырубать деревья и убирать кустарники. Эксперт отметила, что многое можно вписать в проект, и тогда дача не будет выглядеть, как домик в голом поле.

— Если в планах установка теплицы, то рекомендую обратиться к специалистам для расчетов и установки: есть требования к теплицам и рекомендации к расположению грядок в огороде. Стоит прислушиваться к специалистам, чтобы бесконечно всё не копать и не умирать на огороде, — подчеркнула Татьяна Чернова.

Она предупредила также, что не стоит перекапывать участок: лучше сохранить верхний слой, просто разрыхлив его.

— Может быть дернина такая, что не пролезешь: верхний слой тогда нужно разрубить, закрыть пленкой и по возможности дать в парах постоять, пока идет строительство, но не переворачивать всё трактором на полметра. Земля потом очень долго восстанавливается, — объяснила специалист.

Какие документы важно проверить

Земельный участок должен быть в собственности продавца. Покупка по членской книжке сегодня — большой и неоправданный риск. У продавца должны также сохраниться документы о том, как он получил этот участок: по договору купли-продажи, дарению, в наследство, по суду. Всё это нужно внимательно изучить и обязательно запросить выписку из ЕГРН.

— Важно учесть, есть межевание или нет, чтобы потом не возникало каких-то споров с соседями. Тот, кто продает, может быть, жил мирно и дружно с соседями, а вы не сойдетесь, и пойдут территориальные споры, — подчеркнул Азат Ибрагимов. — Поэтому желательно, чтобы было сделано межевание и определены границы участка.