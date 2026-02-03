НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

зап.

 749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Жизнь камерунца в Ярославле
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Гид подготовки к учебному году
Боб Хартли в Ярославле
Смешные мемы с котами
Погода на выходные
Афиша на выходные
Недвижимость Семейную ипотеку можно будет взять и без детей: как хотят изменить льготную программу

Семейную ипотеку можно будет взять и без детей: как хотят изменить льготную программу

Условия кредитования считают слишком жесткими

877
Обсуждают два главных условия для получения кредита на жилье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОбсуждают два главных условия для получения кредита на жилье | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Обсуждают два главных условия для получения кредита на жилье

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Программу государственной поддержки «Семейная ипотека» предложили расширить, разрешив оформление кредита с седьмого месяца беременности. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Действующая государственная программа поддержки семей с детьми показала свою востребованность, но требует развития с учетом реальных жизненных ситуаций россиян. Важно помочь молодым семьям обрести собственное жилье именно тогда, когда в этом возникает самая острая необходимость, — с появлением ребенка», — заявил депутат в беседе с ТАСС.

Ключевые предложения включают в себя следующие пункты:

  1. Доступ с седьмого месяца беременности. Разрешить оформление «Семейной ипотеки» на этапе ожидания ребенка, чтобы семья могла встретить его рождение в новом жилье. Сейчас программа доступна только семьям с уже родившимися детьми.

  2. Рассрочка первоначального взноса. Предоставить возможность разбить его (не менее 20% от стоимости жилья) на несколько платежей. Это поможет снизить финансовую нагрузку на старте, так как многим семьям сложно собрать крупную сумму единовременно, даже с использованием материнского капитала.

Внедрение новых правил потребует дополнительной правовой регламентации:

  1. Установление порядка официального подтверждения беременности для участия в программе.

  2. Закрепление механизма поэтапного внесения первоначального взноса.

Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6%. Первоначальный взнос — 20%. Заемщик — гражданин РФ, дети тоже должны быть гражданами России. С 1 февраля 2026 года оба супруга обязаны быть созаемщиками по договору. 

В программе могут участвовать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет включительно, ребенок с инвалидностью до 17 лет включительно или двое несовершеннолетних детей. Возраст детей учитывается на момент заключения кредитного договора

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Семейная ипотека Беременность Рассрочка Первоначальный взнос
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 февраля, 19:59
Льготные кредиты,толька повышают стоимость жилья и этим уже воспользовплись перекупщики ,риэлторы,строители.А,что другие слои населения не должны жить в жилье нормальном.Они не люди 25% это неподьемные проценты,плюс завышенная стоимость жилья.Государство выбрасывает огромные леньни ьанкам,вощмешая разницу процентов.Нет не продумано. В 2009 году была ипотека для семей 12%, и покупали жилье и брали и рожали и платили кредиты..
Гость
3 февраля, 09:37
Дурдом... Вообще надо убирать все эти льготные костыли
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Рекомендуем