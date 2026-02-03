Семейную ипотеку можно будет взять и без детей: как хотят изменить льготную программу

Обсуждают два главных условия для получения кредита на жилье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Программу государственной поддержки «Семейная ипотека» предложили расширить, разрешив оформление кредита с седьмого месяца беременности. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Действующая государственная программа поддержки семей с детьми показала свою востребованность, но требует развития с учетом реальных жизненных ситуаций россиян. Важно помочь молодым семьям обрести собственное жилье именно тогда, когда в этом возникает самая острая необходимость, — с появлением ребенка», — заявил депутат в беседе с ТАСС.

Ключевые предложения включают в себя следующие пункты:

Доступ с седьмого месяца беременности . Разрешить оформление «Семейной ипотеки» на этапе ожидания ребенка, чтобы семья могла встретить его рождение в новом жилье. Сейчас программа доступна только семьям с уже родившимися детьми. Рассрочка первоначального взноса . Предоставить возможность разбить его (не менее 20% от стоимости жилья) на несколько платежей. Это поможет снизить финансовую нагрузку на старте, так как многим семьям сложно собрать крупную сумму единовременно, даже с использованием материнского капитала.

Внедрение новых правил потребует дополнительной правовой регламентации:

Установление порядка официального подтверждения беременности для участия в программе. Закрепление механизма поэтапного внесения первоначального взноса.

Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6%. Первоначальный взнос — 20%. Заемщик — гражданин РФ, дети тоже должны быть гражданами России. С 1 февраля 2026 года оба супруга обязаны быть созаемщиками по договору.