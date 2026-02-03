Семейную ипотеку можно будет взять и без детей: как хотят изменить льготную программу

Программу государственной поддержки «Семейная ипотека» предложили расширить, разрешив оформление кредита с седьмого месяца беременности. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Действующая государственная программа поддержки семей с детьми показала свою востребованность, но требует развития с учетом реальных жизненных ситуаций россиян. Важно помочь молодым семьям обрести собственное жилье именно тогда, когда в этом возникает самая острая необходимость, — с появлением ребенка», — заявил депутат в беседе с ТАСС.
Ключевые предложения включают в себя следующие пункты:
Доступ с седьмого месяца беременности. Разрешить оформление «Семейной ипотеки» на этапе ожидания ребенка, чтобы семья могла встретить его рождение в новом жилье. Сейчас программа доступна только семьям с уже родившимися детьми.
Рассрочка первоначального взноса. Предоставить возможность разбить его (не менее 20% от стоимости жилья) на несколько платежей. Это поможет снизить финансовую нагрузку на старте, так как многим семьям сложно собрать крупную сумму единовременно, даже с использованием материнского капитала.
Внедрение новых правил потребует дополнительной правовой регламентации:
Установление порядка официального подтверждения беременности для участия в программе.
Закрепление механизма поэтапного внесения первоначального взноса.
Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» составляет 6%. Первоначальный взнос — 20%. Заемщик — гражданин РФ, дети тоже должны быть гражданами России. С 1 февраля 2026 года оба супруга обязаны быть созаемщиками по договору.
В программе могут участвовать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет включительно, ребенок с инвалидностью до 17 лет включительно или двое несовершеннолетних детей. Возраст детей учитывается на момент заключения кредитного договора