НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -18

5 м/c,

с-в.

 749мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,03
EUR 90,98
Выделили землю под садик или школу
ПСБ: главные события года
Запустили систему проездных
Зарезал мать на глазах у сына
Где отдохнуть зимой по-русски
Вспышка инфекции после ремонта водопровода
Пробки в Ярославле
Духота в автобусах
Летучая в Бразилии
Недвижимость С подземной парковкой и пунктами проката: в Ярославле построят новый ЖК из пяти 17-этажек

С подземной парковкой и пунктами проката: в Ярославле построят новый ЖК из пяти 17-этажек

Что известно о проекте

525
В Ярославле построят новый высотный жилой комплекс | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.comВ Ярославле построят новый высотный жилой комплекс | Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

В Ярославле построят новый высотный жилой комплекс

Источник:

Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Во Фрунзенском районе Ярославля построят новый жилой комплекс, состоящий из пяти 17-этажных домов. Он появится в микрорайоне № 1 района «Сокол», на участке, ограниченном улицами Бурмакинской, Чернопрудной, проспектом Фрунзе, и строениями № 35, 36 и 37 по улице Лескова.

Извещение о начале строительства комплекса поступило в региональную инспекцию государственного строительного надзора. Указано, что в корпусах планируются встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: пункты проката, физкультурно-оздоровительный комплекс, подземная парковка на 300 машиномест и три крышные котельные, расположенные на 1, 2, и 4 корпусах.

«Жилые корпуса 17-тиэтажные, с „теплым“ чердаком и подвалом. На первых этажах жилых корпусов расположены помещения общественного назначения (пункты проката) и индивидуальные нежилые помещения (хозяйственные кладовые). Корпуса № 2, 3 и 4, 5 объединены пристроенными одноэтажными вставками общественного назначения в уровне первого этажа», — рассказали в инспекции.

Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех блоков: помещений физкультурных залов, душевых, раздевалки и душевой для маломобильных групп населения, помещений персонала, расположенных на первом этаже жилого корпуса № 3.

«Одноэтажный, пристроенный к третьему корпусу блок входной группы, раздевалок для посетителей физкультурных залов, раздевалок и душевых, саун и хаммамов для посетителей волейбольных залов, двухэтажный блок волейбольных залов, смежный с блоком входной группы. В дворовой части жилого комплекса расположена подземная парковка на 300 машиномест. Подземная парковка соединена с жилыми корпусами переходами в уровне подвала», — рассказали в инспекции.

Как рассказали в инспекции государственного строительного надзора, застраивать территорию будет ООО «СПК». В Ярославской области зарегистрировано несколько компаний с похожим названием. Одна из них специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Фирма была образована в сентябре 2022 года и зарегистрирована на Полушкиной Роще.

Генеральный директор компании — Антон Антонов. Владельцем указан Степан Абрамов.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Высотка Инспекция государственного строительного надзора
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
53 минуты
С развилками и мостом третьим сначала бы решили вопрос,и так пробки сплошные каждое утро! Настроят человейников,потом начинается дурдом)
Гость
54 минуты
цвет и дизайн камер хранения🍌
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Турист собрал пятёрку самых депрессивных городов России — почему оттуда хочется уехать
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Кому из россиян вернут налоги: можно получить по 100 тысяч рублей и больше
Анна Ермакова
Рекомендуем