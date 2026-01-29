С подземной парковкой и пунктами проката: в Ярославле построят новый ЖК из пяти 17-этажек

В Ярославле построят новый высотный жилой комплекс Источник: Инспекция государственного строительного надзора / Vk.com

Во Фрунзенском районе Ярославля построят новый жилой комплекс, состоящий из пяти 17-этажных домов. Он появится в микрорайоне № 1 района «Сокол», на участке, ограниченном улицами Бурмакинской, Чернопрудной, проспектом Фрунзе, и строениями № 35, 36 и 37 по улице Лескова.

Извещение о начале строительства комплекса поступило в региональную инспекцию государственного строительного надзора. Указано, что в корпусах планируются встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: пункты проката, физкультурно-оздоровительный комплекс, подземная парковка на 300 машиномест и три крышные котельные, расположенные на 1, 2, и 4 корпусах.

«Жилые корпуса 17-тиэтажные, с „теплым“ чердаком и подвалом. На первых этажах жилых корпусов расположены помещения общественного назначения (пункты проката) и индивидуальные нежилые помещения (хозяйственные кладовые). Корпуса № 2, 3 и 4, 5 объединены пристроенными одноэтажными вставками общественного назначения в уровне первого этажа», — рассказали в инспекции.

Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из трех блоков: помещений физкультурных залов, душевых, раздевалки и душевой для маломобильных групп населения, помещений персонала, расположенных на первом этаже жилого корпуса № 3.

«Одноэтажный, пристроенный к третьему корпусу блок входной группы, раздевалок для посетителей физкультурных залов, раздевалок и душевых, саун и хаммамов для посетителей волейбольных залов, двухэтажный блок волейбольных залов, смежный с блоком входной группы. В дворовой части жилого комплекса расположена подземная парковка на 300 машиномест. Подземная парковка соединена с жилыми корпусами переходами в уровне подвала», — рассказали в инспекции.