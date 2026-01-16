В центре Ярославля построят многоэтажку с зонами отдыха на крыше

В центре Ярославля построят новую многоэтажку. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. В ведомстве сообщили, что им поступило извещение о начале работ на площадке на улице Некрасова, 52/35. Застройщиком выступает ООО «СЗ „Аник-Инвест“.
«Здание представляет собой семиэтажный жилой дом по индивидуальному проекту. В подвале размещаются электрощитовая, водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, тепловой узел. На первом этаже размещаются нежилые помещения с изолированными выходами наружу. Состав квартир: 20 однокомнатных, 11 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Здание оборудовано лифтом», — рассказали в Инспекции государственного строительного надзора.
Особенностью объекта станет размещение на кровле детской и физкультурной площадок, зоны отдыха для взрослых.
Разрешение на строительство выдано до конца 3 квартала 2027 года. Застройщик сообщил порталу 76.RU, что строительство завершится в указанный срок.
По информации сервиса «Контур.Фокус», компания «СЗ „Аник-Инвест“ была образована в 2019 году. Владельцем и директором фирмы является бизнесмен Алексей Качалов. Также он является владельцем или руководителем в других строительных компаниях. Например, он один из владельцев ООО „СЗ „Аник“, построившего два дома в жилом комплексе „Лесная сказка“ в Красном Бору, руководит компанией „СЗ „Структура“, которая была застройщиком дома № 34в на улице Свободы в Ярославле.