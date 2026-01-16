В центре Ярославля построят многоэтажку с зонами отдыха на крыше

В Ярославле построят многоэтажку с эксплуатируемой кровлей Источник: Наш.дом.рф

В центре Ярославля построят новую многоэтажку. Об этом сообщили в региональной инспекции государственного строительного надзора. В ведомстве сообщили, что им поступило извещение о начале работ на площадке на улице Некрасова, 52/35. Застройщиком выступает ООО «СЗ „Аник-Инвест“.

«Здание представляет собой семиэтажный жилой дом по индивидуальному проекту. В подвале размещаются электрощитовая, водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, тепловой узел. На первом этаже размещаются нежилые помещения с изолированными выходами наружу. Состав квартир: 20 однокомнатных, 11 двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Здание оборудовано лифтом», — рассказали в Инспекции государственного строительного надзора.

Особенностью объекта станет размещение на кровле детской и физкультурной площадок, зоны отдыха для взрослых.

Разрешение на строительство выдано до конца 3 квартала 2027 года. Застройщик сообщил порталу 76.RU, что строительство завершится в указанный срок.