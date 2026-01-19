«Покажите ключи нам!» Лурье наконец заселяется в квартиру Долиной — видео

Ключи от элитного жилья Долиной передали добровольно Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Певица Лариса Долина больше не живет в квартире за 112 миллионов в Хамовниках и, видно, с этой историей покончено. Адвокат нынешней владелицы Полины Лурье Светлана Свириденко получила ключи от жилья. С сегодняшнего дня законная собственница может заезжать в квартиру.

«Ключи нам отдали добровольно, теперь Полина может заезжать. Все личные вещи вывезли, осталась только мебель, оговоренная в договоре. Претензий нет», — рассказала Светлана Свириденко нашим коллегам из MSK1.RU.

Ключи от элитной квартиры назвали «символом победы» Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Сегодня сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) прибыли к дому в Ксеньинском переулке. Они вскрыли дверь квартиры Долиной, чтобы проверить, остались ли там вещи певицы. Также составили опись имущества, чтобы не было претензий.

Оказалось, что певица вывезла не все вещи из квартиры в конце 2025 года. Теперь их судьба остается под вопросом.

Однако адвокат Долиной Мария Пухова опровергла информацию о вскрытии квартиры и утверждает, что в этом не было никакой необходимости. По ее словам, жилье было освобождено еще 5 января. Также им пришлось «уговаривать» Полину Лурье забрать ключи.

«Я считаю, это победа, что спустя несколько недель мы смогли уговорить другую сторону забрать ключи. С 5 января мы неоднократно предлагали принять квартиру, но получали отказы», — заявила Пухова нашим коллегам.

Адвокат Долиной ответила на вопросы журналистов Источник: MSK1.RU | Новости Москвы | Россия / Telegram

Адвокат Свириденко рассказала, что Долину и ее родственников сняли с регистрационного учета. А выселение из квартиры происходило без участия артистки, так как Долина улетела на отдых в ОАЭ вместе со своей дочерью и внучкой. Она вернется в Москву только завтра.

История вокруг жилья Долиной началась с того, что звезда стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.