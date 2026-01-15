Российские банки приостановили выдачу семейной ипотеки: что случилось

Однако в Минфине заявили, что льготная программа продолжает действовать Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Два российских банка всё же решили временно приостановить выдачу семейной ипотеки на фоне скорого вступления в силу новых правил программы. При этом крупнейшие игроки рынка заявляют, что продолжают работать без ограничений, а рост спроса лишь усилился. Рассказываем подробности в материале.

В Т-банке хотят приостановить выдачу семейной ипотеки на 1–1,5 недели. По словам руководителя управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Ивана Сафонова, это связано с подготовкой к переходу на новые правила программы, которые начнут действовать с 1 февраля, передает РБК.

В Россельхозбанке также подтвердили временную паузу: с 30 декабря прошлого года банк не принимает заявки на семейную ипотеку. В call-центре кредитной организации затруднились назвать сроки возобновления приема.

На этом фоне крупнейшие банки страны заявляют об отсутствии каких-либо ограничений. В «Дом.РФ» и «Абсолют Банке» сообщили, что не планируют приостанавливать выдачи семейной ипотеки.

Аналогичную позицию заняли и в ВТБ. В комментарии нашим коллегам из «Фонтанки» банк отметил повышенную активность заемщиков, связанную с ожиданием изменений условий программы. По данным ВТБ, в декабре объем сделок по семейной ипотеке вырос примерно на 30% по сравнению с декабрем 2024 года, а в январе рост выдач продолжился.

«На данный момент ВТБ продолжает работать по семейной программе без изменений», — подчеркнули в банке.

В пресс-службе Минфина РФ заявили РБК, что никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по «Семейной ипотеке» нет, льготная программа продолжает действовать.

«Крупнейшие банки выдают кредиты на текущих условиях. Отдельные банки могут перенастраивать операционные процессы какое-то время. Данную информацию следует уточнять в самих кредитных организациях», — добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились слухи о том, что крупнейшие банки якобы уже прекратили или вот-вот прекратят прием заявок на льготную семейную ипотеку. Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки», эта информация во многом была связана с грядущими изменениями правил: теперь супруг заемщика должен обязательно выступать созаемщиком, полностью исключаются схемы с «кредитными донорами», а комиссия банков за выдачу льготных кредитов снижена с 1% до 0,5%. Также обсуждались неподтвержденные слухи о возможных сложностях с квотами.

Выяснилось, что крупнейшие банки продолжают принимать заявки в штатном режиме. В пресс-службе Сбербанка, на который приходится более 60% всех ипотечных кредитов в России, заявили, что прием заявок и выдача семейной ипотеки продолжаются без изменений. Менеджеры крупных банков подтверждают, что заявки по льготным программам, включая семейную ипотеку, регистрируются в прежнем объеме.

По данным Центробанка, в ноябре 2025 года в России было выдано 105,4 тысячи ипотечных кредитов — значительно больше, чем в ноябре 2024-го (72,3 тысячи). В Петербурге за тот же период выдано 5 тысяч ипотек против 3,2 тысячи годом ранее.