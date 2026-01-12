Долину будут выгонять из квартиры с приставами: за то, что певица затягивает с переездом, ей грозит уголовка

Она не в первый раз откладывает процесс своего переезда Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певица Лариса Долина до сих пор не передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Из-за срыва акта приема-передачи сторона Лурье привлекла судебных приставов. Подробности об этом рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения и не исключаем для себя такой возможности», — сказала Свириденко в разговоре с ТАСС.

Заехать в квартиру в Хамовниках Лурье планировала еще на прошлой неделе. Однако народная артистка лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи, а также передавать квартиру и ключи.

Изначально процедура должна была пройти идеально, чтобы в будущем не было проблем. Но, как выяснилось, Долина уехала в отпуск в Абу-Даби и вернется только 20 января.

Судя по всему, Лурье устала ждать возвращения народной артистки из отпуска и попросила приставов начать процедуру принудительного выселения артистки из квартиры. Адвокат певицы считает, что Лурье таким образом просто привлекает внимание.

«Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года», — сказала Мария Пухова.

Процесс своего переезда из квартиры в Хамовниках певица затягивает не в первый раз. До этого она уже попросила перенести дату. К слову, вещи из квартиры Долина вывезла еще в конце декабря 2025 года.

Если народная артистка не исполнит решение суда и в ближайшее время не съедет, а Лурье в этом случае понесет убытки, то она имеет полное право взыскать их с певицы. По словам адвоката Сергея Жорина, если будет возбуждено исполнительное производство и пристав посчитает, что певица умышленно уклоняется от передачи квартиры, ей могут грозить серьезные меры.

«За это, кроме известных всем ограничений (на выезд за пределы РФ, права на управление транспортным средством и так далее), предусмотрена также уголовная ответственность. Я, конечно, очень сомневаюсь, что до этого дойдет, но тем не менее совсем саботировать вступившее в силу решение суда достаточно опасно», — пояснил юрист в беседе с Woman.ru.

Напомним, что Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года. Тогда она продала элитную квартиру за 112 миллионов, а также отдала сбережения людям, которые представились сотрудниками ФСБ.