Передача квартиры от Долиной Лурье не состоялась: что случилось

Защита покупательницы квартиры Долиной хочет, чтобы всё прошло идеально Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Процедура передачи квартиры в московских Хамовниках от певицы Ларисы Долиной новой хозяйке Полине Лурье пока не состоялась. Об этом 9 января «Фонтанке» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Она рассказала, что Лариса Долина лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи, а также передавать квартиру и ключи. Процедура должна пройти идеально, чтобы в будущем не было проблем. По предварительной информации, певица находится в отъезде.

Полина Лурье не может и фактически заселяться в квартиру, пока акт приемки-передачи не подписан. Об этом же «Фонтанке» рассказывала сама Лурье: женщина не имела возможности даже проверить, покинула певица квартиру на самом деле или нет.

Ранее Верховный суд вынес решение по делу Долиной — Лурье. В нижестоящих инстанциях певица добилась возвращения проданной квартиры себе на том основании, что деньги с продажи забрали мошенники, то есть она была жертвой обмана. Покупательница никакого отношения к этому не имела. Однако Верховный суд отменил эти решения и оставил право собственности за Полиной Лурье. У певицы было время на переезд. Она выразила готовность покинуть квартиру до 10 января.