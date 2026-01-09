НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Передача квартиры от Долиной Лурье не состоялась: что случилось

Певица не явилась на встречу

Защита покупательницы квартиры Долиной хочет, чтобы всё прошло идеально | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Защита покупательницы квартиры Долиной хочет, чтобы всё прошло идеально | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Защита покупательницы квартиры Долиной хочет, чтобы всё прошло идеально

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Процедура передачи квартиры в московских Хамовниках от певицы Ларисы Долиной новой хозяйке Полине Лурье пока не состоялась. Об этом 9 января «Фонтанке» сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Она рассказала, что Лариса Долина лично не явилась на встречу, а ее представитель не обладал полномочиями подписывать акт приема-передачи, а также передавать квартиру и ключи. Процедура должна пройти идеально, чтобы в будущем не было проблем. По предварительной информации, певица находится в отъезде.

Полина Лурье не может и фактически заселяться в квартиру, пока акт приемки-передачи не подписан. Об этом же «Фонтанке» рассказывала сама Лурье: женщина не имела возможности даже проверить, покинула певица квартиру на самом деле или нет.

Ранее Верховный суд вынес решение по делу Долиной — Лурье. В нижестоящих инстанциях певица добилась возвращения проданной квартиры себе на том основании, что деньги с продажи забрали мошенники, то есть она была жертвой обмана. Покупательница никакого отношения к этому не имела. Однако Верховный суд отменил эти решения и оставил право собственности за Полиной Лурье. У певицы было время на переезд. Она выразила готовность покинуть квартиру до 10 января.

Во время судебных разбирательств Лариса Долина также проживала в проданной квартире. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отмечала, что планирует добиваться взыскания с Долиной компенсации судебных расходов. «Фонтанка» подробно рассказывала, что известно о Полине Лурье.

Мотовилова АннаМотовилова Анна
Мотовилова Анна
корреспондент
Лариса Долина Полина Лурье Недвижимость Покупка квартиры Суд
Гость
30 минут
Долина должна вкусить все прелести действительности сполна.
Гость
27 минут
а где судебные приставы с прокуратурой, -сколько она будет издеваться над законом?
