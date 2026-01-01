Садоводам и дачникам грозят крупные штрафы: за владельцами загородной недвижимости начнут следить с дронами

Участок придется прибирать Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

За использованием загородной земли начнут следить пристальнее. Надзор станет дистанционным и автоматическим. Юрист, эксперт по садоводству и земле пользования Надежда Локтионова рассказала, что изменится и какие штрафы грозят нерадивым собственникам.

В чём суть нововведений

С 2026 года государство усилит цифровизацию надзора за дачниками и садоводами, предупредила юрист. В частности, Росреестр начнет массово использовать спутниковые снимки и данные дронов для выявления нарушений.

«Процедуры выявления самовольного занятия чужой земли будут проходить достаточно просто, без выезда инспекторов на местность. То же самое касается заброшенных земель», — уточнила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Эксперт напомнила, что с 1 марта 2025 года появились четкие сроки для освоения садовых участков. Если земля за это время не используется (заросла, не обработана), это станет поводом для штрафа.

Какое грозит наказание

Штрафы зависят от типа нарушения и кадастровой стоимости участка.

За неиспользование земли

Для садовых участков:

без кадастровой стоимости: от 10 000 до 20 000 рублей для граждан;

с кадастровой стоимостью: 0,5–1% от нее (минимум 10 000 рублей) для граждан.

Для земель под ИЖС, огородничество, садоводство:

без кадастровой стоимости: от 20 000 до 50 000 рублей (граждане);

с кадастровой стоимостью: 1–1,5% от нее (минимум 20 000 рублей) для граждан.

Для должностных и юридических лиц все штрафы значительно выше — до 5% от кадастровой стоимости.

За самовольное занятие чужой земли

Если кадастровая стоимость не определена:

гражданам: 5000 — 10 000 рублей;

должностным лицам: 20 000 — 50 000 рублей;

юридическим лицам: 100 000 — 200 000 рублей.

Если кадастровая стоимость определена: