НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

облачно, без осадков

ощущается как -21

2 м/c,

ю-з.

 742мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Афиша на 1 января
«Умные решения»
Погода на первые дни января
Кто ездит в Переславль на выходные
Отражена атака БПЛА
Чек-лист важных обследований
График работы ТЦ
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Недвижимость Новые законы Садоводам и дачникам грозят крупные штрафы: за владельцами загородной недвижимости начнут следить с дронами

Садоводам и дачникам грозят крупные штрафы: за владельцами загородной недвижимости начнут следить с дронами

Рассказываем, что известно об изменениях в законе

267
Участок придется прибирать | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUУчасток придется прибирать | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Участок придется прибирать

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

За использованием загородной земли начнут следить пристальнее. Надзор станет дистанционным и автоматическим. Юрист, эксперт по садоводству и земле пользования Надежда Локтионова рассказала, что изменится и какие штрафы грозят нерадивым собственникам.

В чём суть нововведений 

С 2026 года государство усилит цифровизацию надзора за дачниками и садоводами, предупредила юрист. В частности, Росреестр начнет массово использовать спутниковые снимки и данные дронов для выявления нарушений. 

«Процедуры выявления самовольного занятия чужой земли будут проходить достаточно просто, без выезда инспекторов на местность. То же самое касается заброшенных земель», — уточнила эксперт в беседе с Lenta.ru.

Эксперт напомнила, что с 1 марта 2025 года появились четкие сроки для освоения садовых участков. Если земля за это время не используется (заросла, не обработана), это станет поводом для штрафа.

Какое грозит наказание 

Штрафы зависят от типа нарушения и кадастровой стоимости участка.

За неиспользование земли

Для садовых участков:

  • без кадастровой стоимости: от 10 000 до 20 000 рублей для граждан;

  • с кадастровой стоимостью: 0,5–1% от нее (минимум 10 000 рублей) для граждан.

Для земель под ИЖС, огородничество, садоводство:

  • без кадастровой стоимости: от 20 000 до 50 000 рублей (граждане);

  • с кадастровой стоимостью: 1–1,5% от нее (минимум 20 000 рублей) для граждан.

Для должностных и юридических лиц все штрафы значительно выше — до 5% от кадастровой стоимости.

За самовольное занятие чужой земли

Если кадастровая стоимость не определена:

  •   гражданам: 5000 — 10 000 рублей;

  •   должностным лицам: 20 000 — 50 000 рублей;

  •   юридическим лицам: 100 000 — 200 000 рублей.

Если кадастровая стоимость определена:

  •   гражданам: 1–1,5% от стоимости (минимум 5000 рублей);

  •   должностным лицам: 1,5–2%;

  •   юридическим лицам: 2–3%. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Штраф Дача Сад Загородная недвижимость
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Еще подарки !!!!
Гость
27 минут
То есть можно свободно их сбивать, когда увидишь в небе? И как определить, не вражеский ли он..?!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем