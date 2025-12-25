НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Недвижимость Эксклюзив «Есть целые конторы, предлагающие пенсионерам провернуть „схему Долиной"». Первое уголовное дело против «обманутого» продавца

«Есть целые конторы, предлагающие пенсионерам провернуть „схему Долиной“». Первое уголовное дело против «обманутого» продавца

Мебельщик Даниил Волчков, который лишился денег и жилья, уверен, что сможет наказать престарелую аферистку

276
За эту квартиру Волчков заплатил 1,6 миллиона рублей | Источник: личный архив Даниила ВолчковаЗа эту квартиру Волчков заплатил 1,6 миллиона рублей | Источник: личный архив Даниила Волчкова

За эту квартиру Волчков заплатил 1,6 миллиона рублей

Источник:

личный архив Даниила Волчкова

В Туле 15 декабря было возбуждено первое в стране уголовное дело о мошенничестве, связанное с «эффектом», или «схемой Долиной». Его возбудили в отношении 70-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Пенсионерка продала свою квартиру за 1,6 миллиона Даниилу Волчкову, а затем через суд вернула ее обратно: якобы ее обманули мошенники и вынудили тем самым продать жилье. Мы уже рассказывали эту историю.

Правда, в деле была одна неувязочка: мошенники обманули пенсионерку до заключения сделки и похитили ее личные средства, а деньги от продажи квартиры женщина не успела отдать.

О том, как правоохранительные органы пришли к возбуждению уголовного дела уже против продавца и что это значит для всей страны, узнал корреспондент 71.RU в беседе с Даниилом.

«Пришлось побегать немного»

Первоначально заявление о мошенничестве Даниил планировал подать еще в сентябре 2024 года, как только его риелтор получил звонок с угрозами.

Это произошло во время подготовки к заключению сделки, то есть когда покупатель уже положил деньги на аккредитационный счет, но ключи еще не забрал. Практически сразу после этого риелтору Даниила позвонили и заявили, что «убьют», если они появятся в квартире. Как выяснилось позже, уже в отделении полиции, звонили родственники продавца.

Тогда они подумали, что мошенником является Даниил — даже первое заявление было написано именно так. Но уже в отделении полиции выяснилось, что он отношения к мошенникам не имеет, а произошедшее было обычным недопониманием. При этом в полиции к Даниилу вопросов также не было.

«В тот день мы все вместе были в полиции, выяснили, что женщина стала жертвой мошенников, а мы к этому непричастны. Ну в полиции и сказали, что, мол, какое заявление, раз всё выяснилось», — рассказал Даниил.

Кстати, недавно читатели задавались вопросом, а зачем Даниил продолжил вести дела с Ольгой, раз выяснилось, что ее обманули мошенники? Он ответил: инициатива по квартире на тот момент была больше со стороны женщины.

«Почему там угроза риелтору была? Потому что ее родственница подумала, что мы и есть эти мошенники, еще и квартиру сейчас отберем. Все встретились, разобрались, что мы не мошенники, деньги на счету и они сейчас их получат. Обсудили еще раз, что она там 10 дней проведет, и всё. Так оно и случилось, она же потом, как говорится, пол помыла, ключи отдала и съехала. Никто не говорил, что, ребят, я что-то там не буду продавать или в этом духе», — ответил Даниил.

Также стоит учитывать, что на тот момент злополучный «эффект Долиной» еще не был так популярен. То есть подвоха мало кто ожидал.

А после заключения сделки 70-летняя пенсионерка подала иск с требованием вернуть квартиру — при этом изначально о возврате денег речи не шло. О том, что по его жилью идут суды, Даниил узнал только в январе 2025 года, пропустив два заседания: до него просто не дошло извещение о заседании.

Здесь Даниил также подозревает, что это было сделано намеренно, ведь документы доставляют с помощью почты — допустить пару ошибок, чтобы человек даже не узнал про суды, несложно. Спасло лишь уведомление на «Госуслугах».

Суды длились до осени 2025 года, когда суд постановил вернуть жилье пенсионерке, а деньги — мужчине. При этом сторона Ольги сразу заявила, что денег он не получит и может требовать их через приставов, с пенсии бабушки.

А позднее родственники Ольги и вовсе заявили, причем на камеру: на 1,6 миллиона пенсионерка жила весь год, пока длились суды.

Как рассказал Даниил, хоть дело и возбудили 15 декабря 2025 года, первоначально заявление он подал полтора месяца назад.

«Пришлось немного побегать, потому что мое первое заявление они потеряли. Я сначала писал его в отделении Привокзальном, они увидели, что договор подписывали в другом месте, и отправили в Зареченский отдел. Там увидели, что заявление не по квартире, а по деньгам, и отправили обратно в Привокзальный. В итоге, только когда в начале декабря 2025 года в СМИ поднялась шумиха, меня вызвали к себе из отдела СК по Туле, где и взяли новое заявление. Я с ними тогда еще поругался, мол, у меня уже полтора месяца документ где-то гуляет. И 15-го числа они меня вызвали и сразу возбудили дело», — рассказал Даниил.

По словам Даниила, сейчас его дело «на контроле у всех, у кого только можно». Вплоть до того, что ходом интересуются даже депутаты Госдумы. Потому что это пока что единственный в стране случай, когда продавца, решившего вернуть жилье и не платить деньги, могут признать мошенником.

Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество | Источник: Юлия Дубинина / TelegramТеперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество | Источник: Юлия Дубинина / Telegram

Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество

Источник:

Юлия Дубинина / Telegram

«Я теперь в этом деле просто пассажир»

Помимо прочего, Даниил также выяснил, что со стороны Ольги к нему было выдвинуто новое обвинение.

«Ольга на меня заявление написала, мол, я к ней в дверь скребусь с журналистами. Проще говоря, преследую ее и так далее. Причем по каким-то адресам к ней хожу, где я никогда не был. Я тогда тоже написал в ответ заявление о ложном доносе, наверное, его скоро к делу подошьют», — рассказал Даниил.

Он также отметил, что с момента возбуждения уголовного дела сторона продавца — то есть Ольга, ее родственники и адвокат — не пыталась с ним связаться и как-то обсудить вопрос.

А обсуждать есть что, ведь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я тут уже пассажир. Это в гражданском суде можно какую-то мировую заключить, подать заявление, забрать. Тут уже зафиксирован факт мошенничества в особо крупном размере. Но я, если честно, не знаю, что они могут мне предложить. Следствие усмотрело в их действиях преступление, более того — есть даже риск, что это мошенничество, совершенное группой лиц», — заявил Даниил.

Бабушка в этой схеме — лишь средство?

У Даниила есть основания полагать, что женщина не является главным бенефициаром в результате произошедшего. Ведь, с его слов, всем процессом изначально руководили родственники Ольги и адвокат.

«Причем мне кажется, что им бабушку не жалко, если ее посадят. Деньги-то они получили. Но скажу честно, в таком плане бабушку мне тоже не жалко, потому что она могла заявить: не хочу в этой схеме участвовать. Тем более что человек она неглупый, с высшим образованием. И она прекрасно понимает, какие последствия есть в этом варианте. Но это лишь мое предположение, действительно ли всё так, должно выяснить следствие», — отметил Даниил.

Мужчина уверен, что в ближайшее время стоит ожидать вала ответных заявлений от покупателей, оставшихся без квартир, с обвинениями в мошенничестве в адрес продавцов. Ведь иски, которые подавали продавцы с требованием вернуть квартиру, опирались даже не всегда на двустороннюю реституцию (то есть квартиру — продавцу, деньги — покупателю), получалось, что все эти «бабушки» и с квартирой остались, и деньги не отдают.

А даже если вопрос возврата денег за квартиру и поднимался, то покупателю вряд ли светило когда-либо их получить, потому что денег нет. Даниил подчеркивает, что в суде он неоднократно слышал со стороны истца слова о том, что 1,6 миллиона, заплаченных за квартиру, он будет получать с пенсии неопределенный срок.

«Я вам даже больше скажу. Мой адвокат выяснил, что в Москве есть целые юридические конторы, которые вот так ищут пенсионерок и предлагают им проворачивать подобные схемы. Они покупают телефоны пожилых людей и предлагают им совершать такие сделки, а деньги потом „пилить“», — поделился Даниил.

Даниил, однако, подчеркивает: есть люди, которые действительно стали жертвами мошенников, и их жалко. Но и судиться тогда они должны с теми, кто их обманул. Но не стоит жалеть тех, кто ради того, чтобы компенсировать свои потери, готов сам встать на путь преступления, в данном случае — мошенничества.

Максим Улитов
Максим Улитов
Корреспондент
Эффект Долиной Мошенничество в особо крупном размере Криминал Жилье
