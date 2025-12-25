«Есть целые конторы, предлагающие пенсионерам провернуть „схему Долиной“». Первое уголовное дело против «обманутого» продавца

За эту квартиру Волчков заплатил 1,6 миллиона рублей Источник: личный архив Даниила Волчкова

В Туле 15 декабря было возбуждено первое в стране уголовное дело о мошенничестве, связанное с «эффектом», или «схемой Долиной». Его возбудили в отношении 70-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Пенсионерка продала свою квартиру за 1,6 миллиона Даниилу Волчкову, а затем через суд вернула ее обратно: якобы ее обманули мошенники и вынудили тем самым продать жилье. Мы уже рассказывали эту историю.

Правда, в деле была одна неувязочка: мошенники обманули пенсионерку до заключения сделки и похитили ее личные средства, а деньги от продажи квартиры женщина не успела отдать.

О том, как правоохранительные органы пришли к возбуждению уголовного дела уже против продавца и что это значит для всей страны, узнал корреспондент 71.RU в беседе с Даниилом.

«Пришлось побегать немного»

Первоначально заявление о мошенничестве Даниил планировал подать еще в сентябре 2024 года, как только его риелтор получил звонок с угрозами.

Это произошло во время подготовки к заключению сделки, то есть когда покупатель уже положил деньги на аккредитационный счет, но ключи еще не забрал. Практически сразу после этого риелтору Даниила позвонили и заявили, что «убьют», если они появятся в квартире. Как выяснилось позже, уже в отделении полиции, звонили родственники продавца.

Тогда они подумали, что мошенником является Даниил — даже первое заявление было написано именно так. Но уже в отделении полиции выяснилось, что он отношения к мошенникам не имеет, а произошедшее было обычным недопониманием. При этом в полиции к Даниилу вопросов также не было.

«В тот день мы все вместе были в полиции, выяснили, что женщина стала жертвой мошенников, а мы к этому непричастны. Ну в полиции и сказали, что, мол, какое заявление, раз всё выяснилось», — рассказал Даниил.

Кстати, недавно читатели задавались вопросом, а зачем Даниил продолжил вести дела с Ольгой, раз выяснилось, что ее обманули мошенники? Он ответил: инициатива по квартире на тот момент была больше со стороны женщины.

«Почему там угроза риелтору была? Потому что ее родственница подумала, что мы и есть эти мошенники, еще и квартиру сейчас отберем. Все встретились, разобрались, что мы не мошенники, деньги на счету и они сейчас их получат. Обсудили еще раз, что она там 10 дней проведет, и всё. Так оно и случилось, она же потом, как говорится, пол помыла, ключи отдала и съехала. Никто не говорил, что, ребят, я что-то там не буду продавать или в этом духе», — ответил Даниил.

Также стоит учитывать, что на тот момент злополучный «эффект Долиной» еще не был так популярен. То есть подвоха мало кто ожидал.

А после заключения сделки 70-летняя пенсионерка подала иск с требованием вернуть квартиру — при этом изначально о возврате денег речи не шло. О том, что по его жилью идут суды, Даниил узнал только в январе 2025 года, пропустив два заседания: до него просто не дошло извещение о заседании.

Здесь Даниил также подозревает, что это было сделано намеренно, ведь документы доставляют с помощью почты — допустить пару ошибок, чтобы человек даже не узнал про суды, несложно. Спасло лишь уведомление на «Госуслугах».

Суды длились до осени 2025 года, когда суд постановил вернуть жилье пенсионерке, а деньги — мужчине. При этом сторона Ольги сразу заявила, что денег он не получит и может требовать их через приставов, с пенсии бабушки.

А позднее родственники Ольги и вовсе заявили, причем на камеру: на 1,6 миллиона пенсионерка жила весь год, пока длились суды.

Как рассказал Даниил, хоть дело и возбудили 15 декабря 2025 года, первоначально заявление он подал полтора месяца назад.

«Пришлось немного побегать, потому что мое первое заявление они потеряли. Я сначала писал его в отделении Привокзальном, они увидели, что договор подписывали в другом месте, и отправили в Зареченский отдел. Там увидели, что заявление не по квартире, а по деньгам, и отправили обратно в Привокзальный. В итоге, только когда в начале декабря 2025 года в СМИ поднялась шумиха, меня вызвали к себе из отдела СК по Туле, где и взяли новое заявление. Я с ними тогда еще поругался, мол, у меня уже полтора месяца документ где-то гуляет. И 15-го числа они меня вызвали и сразу возбудили дело», — рассказал Даниил.

По словам Даниила, сейчас его дело «на контроле у всех, у кого только можно». Вплоть до того, что ходом интересуются даже депутаты Госдумы. Потому что это пока что единственный в стране случай, когда продавца, решившего вернуть жилье и не платить деньги, могут признать мошенником.

Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество Источник: Юлия Дубинина / Telegram

«Я теперь в этом деле просто пассажир»

Помимо прочего, Даниил также выяснил, что со стороны Ольги к нему было выдвинуто новое обвинение.

«Ольга на меня заявление написала, мол, я к ней в дверь скребусь с журналистами. Проще говоря, преследую ее и так далее. Причем по каким-то адресам к ней хожу, где я никогда не был. Я тогда тоже написал в ответ заявление о ложном доносе, наверное, его скоро к делу подошьют», — рассказал Даниил.

Он также отметил, что с момента возбуждения уголовного дела сторона продавца — то есть Ольга, ее родственники и адвокат — не пыталась с ним связаться и как-то обсудить вопрос.

А обсуждать есть что, ведь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы.

«Я тут уже пассажир. Это в гражданском суде можно какую-то мировую заключить, подать заявление, забрать. Тут уже зафиксирован факт мошенничества в особо крупном размере. Но я, если честно, не знаю, что они могут мне предложить. Следствие усмотрело в их действиях преступление, более того — есть даже риск, что это мошенничество, совершенное группой лиц», — заявил Даниил.

Бабушка в этой схеме — лишь средство?

У Даниила есть основания полагать, что женщина не является главным бенефициаром в результате произошедшего. Ведь, с его слов, всем процессом изначально руководили родственники Ольги и адвокат.

«Причем мне кажется, что им бабушку не жалко, если ее посадят. Деньги-то они получили. Но скажу честно, в таком плане бабушку мне тоже не жалко, потому что она могла заявить: не хочу в этой схеме участвовать. Тем более что человек она неглупый, с высшим образованием. И она прекрасно понимает, какие последствия есть в этом варианте. Но это лишь мое предположение, действительно ли всё так, должно выяснить следствие», — отметил Даниил.

Мужчина уверен, что в ближайшее время стоит ожидать вала ответных заявлений от покупателей, оставшихся без квартир, с обвинениями в мошенничестве в адрес продавцов. Ведь иски, которые подавали продавцы с требованием вернуть квартиру, опирались даже не всегда на двустороннюю реституцию (то есть квартиру — продавцу, деньги — покупателю), получалось, что все эти «бабушки» и с квартирой остались, и деньги не отдают.

А даже если вопрос возврата денег за квартиру и поднимался, то покупателю вряд ли светило когда-либо их получить, потому что денег нет. Даниил подчеркивает, что в суде он неоднократно слышал со стороны истца слова о том, что 1,6 миллиона, заплаченных за квартиру, он будет получать с пенсии неопределенный срок.

«Я вам даже больше скажу. Мой адвокат выяснил, что в Москве есть целые юридические конторы, которые вот так ищут пенсионерок и предлагают им проворачивать подобные схемы. Они покупают телефоны пожилых людей и предлагают им совершать такие сделки, а деньги потом „пилить“», — поделился Даниил.