Под гостиницу, общепит или магазин: в Ярославле определили цену на здание в центре города

В центре Ярославля выставили на продажу здание под гостиницу или общепит Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле определили цену на имущественный комплекс, расположенный на улице Победы, 45А в Кировском районе. Одноэтажное здание площадью 169,3 квадратных метра и земельный участок в 5 соток выставили на торги по начальной цене в 8 млн 40 тысяч 900 рублей.

«Участок расположен в центре Ярославля, что открывает доступ к историческому ядру города — в пределах двух километров: архитектурные памятники и объекты ЮНЕСКО. Ближайшая остановка общественного транспорта „Площадь Труда“ находится в 300 метрах. Разрешенное использование предполагает объекты торговли, гостиницы, сервиса и деловой инфраструктуры», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Также известно, что на участке разрешено организовать точку общественного питания. То есть, открыть столовую, кафе или ресторан, например.

Объекту хотят найти нового владельца Источник: Дом. РФ

По данным публичной кадастровой карты, здание официально числится как хозяйственный блок и находится в государственной федеральной собственности, как и участок, на котором оно расположено. Указано, что здание было построено в 1938 году.

Торги пройдут 26 декабря 2025 года. Успеть подать документы для участия нужно до 22 числа. Чтобы побороться за право выкупа объекта, нужно внести задаток в 804 тысячи 90 рублей.