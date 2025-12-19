НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

с-з.

 757мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Где отремонтируют тротуары
«Умные решения»
Продают бывшую больницу
Купить жилье без обмана
Денежные вакансии
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Откроют елочные базары: адреса
Недвижимость Под гостиницу, общепит или магазин: в Ярославле определили цену на здание в центре города

Под гостиницу, общепит или магазин: в Ярославле определили цену на здание в центре города

Его планируют продать в ближайшее время

604
В центре Ярославля выставили на продажу здание под гостиницу или общепит | Источник: Яндекс.КартыВ центре Ярославля выставили на продажу здание под гостиницу или общепит | Источник: Яндекс.Карты

В центре Ярославля выставили на продажу здание под гостиницу или общепит

Источник:

Яндекс.Карты

В Ярославле определили цену на имущественный комплекс, расположенный на улице Победы, 45А в Кировском районе. Одноэтажное здание площадью 169,3 квадратных метра и земельный участок в 5 соток выставили на торги по начальной цене в 8 млн 40 тысяч 900 рублей.

«Участок расположен в центре Ярославля, что открывает доступ к историческому ядру города — в пределах двух километров: архитектурные памятники и объекты ЮНЕСКО. Ближайшая остановка общественного транспорта „Площадь Труда“ находится в 300 метрах. Разрешенное использование предполагает объекты торговли, гостиницы, сервиса и деловой инфраструктуры», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Также известно, что на участке разрешено организовать точку общественного питания. То есть, открыть столовую, кафе или ресторан, например.

Объекту хотят найти нового владельца | Источник: Дом. РФОбъекту хотят найти нового владельца | Источник: Дом. РФ

Объекту хотят найти нового владельца

Источник:

Дом. РФ

По данным публичной кадастровой карты, здание официально числится как хозяйственный блок и находится в государственной федеральной собственности, как и участок, на котором оно расположено. Указано, что здание было построено в 1938 году.

Торги пройдут 26 декабря 2025 года. Успеть подать документы для участия нужно до 22 числа. Чтобы побороться за право выкупа объекта, нужно внести задаток в 804 тысячи 90 рублей.

В Ярославской области продают огромные гостиничные комплексы. Один из них расположен в Ростове Великом, а второй в Угличе. Мы рассказывали, сколько денег хотят выручить за эти объекты.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Продажа здания ДОМ.РФ Аукцион
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
33 минуты
76 ну сколько уже можно писать о продаже отдельных обьектов.Сразу лучше напишите о продаже всего города вместе с населением.И перейдем к другим темам.
dkyar
36 минут
Дешевле чем квартира.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем