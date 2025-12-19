Под гостиницу, общепит или магазин: в Ярославле определили цену на здание в центре города

В Ярославле определили цену на имущественный комплекс, расположенный на улице Победы, 45А в Кировском районе. Одноэтажное здание площадью 169,3 квадратных метра и земельный участок в 5 соток выставили на торги по начальной цене в 8 млн 40 тысяч 900 рублей.
«Участок расположен в центре Ярославля, что открывает доступ к историческому ядру города — в пределах двух километров: архитектурные памятники и объекты ЮНЕСКО. Ближайшая остановка общественного транспорта „Площадь Труда“ находится в 300 метрах. Разрешенное использование предполагает объекты торговли, гостиницы, сервиса и деловой инфраструктуры», — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».
Также известно, что на участке разрешено организовать точку общественного питания. То есть, открыть столовую, кафе или ресторан, например.
По данным публичной кадастровой карты, здание официально числится как хозяйственный блок и находится в государственной федеральной собственности, как и участок, на котором оно расположено. Указано, что здание было построено в 1938 году.
Торги пройдут 26 декабря 2025 года. Успеть подать документы для участия нужно до 22 числа. Чтобы побороться за право выкупа объекта, нужно внести задаток в 804 тысячи 90 рублей.
